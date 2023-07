José Ramón Ayllón: "Hoy no entendemos el mundo en el que vivimos, por ello se debe intentar dar una explicación"

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha organizado hoy dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU una jornada sobre ética en la modernidad líquida con el objetivo de fomentar el debate sobre el papel y situación de la ética en la sociedad actual. El curso ha contado con la intervención de José Ramón Ayllón, profesor de Ética y Bioética en la Universidad Panamericana (México) y Especialista en Bioética por la Universidad de Valladolid/COMUNICAE/

"La ética es construir un mundo mejor con todos incluidos, que es lo que queremos. Tiene dos vertientes: la personal y la social, porque la ética es el arte de construirnos y de construir la sociedad. Estamos obligados a elegir, no a acertar. La ética es el arte de acertar". Con estas palabras arrancaba José Ramón Ayllón esta mañana en San Sebastián el Curso de Verano del COEGI Ética en la modernidad líquida. El fundamento de los criterios morales.

El profesor de ética destacaba que "cuando pregunto a mis alumnos si entienden el mundo en el que viven contestan: ‘no mucho, este mundo es complicado’, a pesar de ser personas de muchas capacidades. La respuesta a esa pregunta en cualquier parte de mundo es la misma: no entendemos mucho lo que está pasando. Si esto es así, habrá que intentar dar una explicación, porque no podemos vivir en un mundo que no entendemos".

José Ramón Ayllón ha realizado un símil afirmando que "el mundo es una especie de terreno de juego, pero en lugar de 2 equipos hay muchos y no sé sabe muy bien a qué están jugando. Lo que está claro es que todos van contra todos; esos equipos son las ideologías, y todos quieren una parte de la tarta, todos quieren una parte del poder, de esa tarta (económica, política)".

En esta línea, Ayllón ha resaltado que, así como a la filosofía le interesa entender el mundo, a las ideologías les interesa cambiarlo "y hacerlo de forma rápida. Las ideologías son filosofías revolucionarias". El ponente ha profundizado en la expresión de "mundo líquido" creada por el sociólogo Zygmunt Bauman que es como se definen los tiempos actuales. "Su tesis afirma que, si durante siglos las relaciones personales e incluso laborales eran estables y tus criterios también, esto hoy ha cambiado; ahora todo es movible, intercambiable", ha explicado. A esto se añade que, durante siglos, en el mundo tenía la primacía, la razón, "hoy esta primacía la han tomado los sentimientos y esto es problemático si dejamos que sea el sentimiento quien lleve las riendas".

El ponente ha agregado que teniendo en cuenta, además, que" tenemos que vivir en sociedad porque el hombre es social, no nos queda más remedio que respetar unas reglas de juego, que son las leyes, y el que las cumple es justo. Hacer las cosas bien siempre cuesta esfuerzo y espíritu de sacrificio, por eso hay una cualidad que se llama fortaleza", ha señalado. Ayllón ha subrayado asimismo que :"Educar, en gran medida, es educar la conciencia. Si educas a un niño en conciencia para discernir lo que está bien y está mal, ya tienes mucho hecho. Crea hábitos y échate a dormir".

Mesa redonda

Tras la intervención del profesor José Ramón Ayllón se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado Irune Larrinaga, enfermera jubilada con experiencia asistencial, en gestión y atención al paciente que ha pertenecido al Comité de Bioética de la Comarca Araba; Lurdes Ubetagoyena, periodista experta en Comunicación Sanitaria y presidenta de Aubixa Fundazioa; José María Felices, Director General del Colegio Aldapeta María Ikastetxea; y Priscila Giraldo, abogada sanitaria. La mesa redonda ha estado moderada por Borja Gil, enfermero especialista en Salud Mental y codirector del curso junto a la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona.

Durante la misma, Lurdes Ubetagoyena ha subrayado que, igual que la sociedad, el periodismo está viviendo ese momento de ‘liquidez’ recomendando buscar la información veraz y fuentes adecuadas a la hora de tratar de encontrar información en cualquier campo. "También está ocurriendo, y me apena, que hoy parece cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa y sin conocimiento apenas. Y el desconocimiento suele dar lugar a que haya una mala información y esto va contra la ética", ha dicho.

Por su parte, José María Felices ha señalado que la transmisión de la ética a las nuevas generaciones en los centros educativos se debe focalizar por las diferentes edades. "El niño es el centro de la educación, no podemos olvidarlo, y en ese centro tenemos familia, amigos, colegio, sociedad… Todo ese contexto hace que el niño aprenda a cuidarse a sí mismo, pero todo ese contexto debe ser educado a sí mismo. Y tenemos deficientes docentes, familias desestructuradas con repercusiones para los niños. Evidentemente, la responsabilidad educativa de los que estamos en torno a un niño es total. La escuela va a tratar de enseñar al niño a cuidarse. Además, al niño hay que enseñarle a elegir y poco a poco vamos ampliando la elección para que no sean débiles", ha subrayado.

La abogada sanitaria Priscila Giraldo ha recordado en cuanto a la relación de la ética con el derecho que, cuando no existe normativa en la práctica profesional, sí existen unos valores o principios a los que se puede recurrir. Por otra parte, ha subrayado que "nuestros códigos y comités de ética tienen que dar respuesta a las necesidades de la sociedad, que hoy son: tener información, disminuir el dolor… Primero hay que escuchar que necesitan nuestros pacientes y ciudadanos y luego crear la norma, no al revés". Giraldo ha subrayado asimismo que "me preocupa que falten referentes de la profesión que acompañen a las futuras generaciones".

Por su parte, Irune Larrinaga se ha referido a la eutanasia, "magníficamente regulada en nuestra Comunidad" y ha recordado que los comités de bioética nacieron en Euskadi a finales de la década de los ochenta "y a ellos se dirigen los profesionales sanitarios cuando tienen dudas sobre su actuación. En estos comités se tiene mucho sosiego a la hora de establecer los argumentos", ha dicho.

