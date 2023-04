Juan Carlos Galindo inaugurará el encuentro referente en Ciberseguridad

El reconocido experto en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo abrirá la jornada del próximo 26 de abril para hablar del lugar que ocupan las víctimas en los delitos de ciberestafa/COMUNICAE/

Los ciberataques, cada vez más sofisticados, han provocado que organizaciones del sector público y privado presten una mayor atención a la ciberseguridad. Según datos del ministerio de Interior, "uno de cada cinco delitos se comente en la red". De hecho, el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron 375.506 infracciones penales, de la cuales, casi el 90% fueron estafas informáticas.

Aunque los costes empresariales son una de las principales preocupaciones de las organizaciones, no hay que olvidar que las empresas las conforman personas y son ellas las principales víctimas, utilizadas como vector de ataque. Precisamente "La soledad de las víctimas de ciberestafas. Una travesía en el desierto", será el tema principal de la ponencia del experto en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Juan Carlos Galindo.

Consciente de la importancia de "alertar y sensibilizar a la ciudadanía porque la ciberdelincuencia y sus consecuencias no generan todavía el necesario impacto social", tal y como aseguró hace unos días el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el gobierno de España también ha querido estar presente en este encuentro que contará con la presencia del Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad en el Ministerio del Interior, el Dr. Enrique Belda Esplugues; y, el Responsable de Coordinación y Calidad de la Estrategia Operacional del Servicio de Gestión-Producción-Operación del Cuerpo Nacional de Policía, el Dr. Santiago González González.

Junto a la Presidenta de la Fundación Woman´s Week y SOS en Red, Carmen M. García y Antonio Soto Rodríguez, Director de Verne Tech; Julio César Miguel Pérez, vocal en la Junta Directiva de AEI Ciberseguridad, Presidente de AETICAL y CEO de Grupo CFI, será el responsable de moderar el panel de expertos "la ciberseguridad, una prioridad corporativa y un asunto de Estado en 2023. ¿Cuál es el panorama de la Ciberseguridad en España?", donde los asistentes podrán conocer si existe o no ciberseguridad en los servicios públicos y cuáles son las tecnologías por las que se apuesta.

Por otro lado, Héctor Sánchez Montenegro, National Technology Officer de Google Cloud Iberia, hablará sobre soberanía, un concepto que los proveedores de tecnología deben comprender para ser capaces de ofrecer la solución más ajustada a las expectativas de cada organización; de la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar el impacto de estos ataques se encargará José Antonio Martínez Guillen, BDM de AREXDATA; Óscar López Rodríguez, Responsable del Comité de Ciberseguridad de la WCA y CEO en UBT Legal & Compliance y Laworatory será el responsable de abordar cómo la formación en cultura de ciberseguridad – tanto para empresas como para la sociedad en general – es una prioridad ineludible; las claves legales que deben ser tenidas en cuenta ante un ciberataque será el tema del que hable José María Baños, Socio Director del Departamento de Negocio Digital de LETSLAW by RSM y de modelos Zero Trust tratará Javier Arjona Sánchez, Security Technical Sales, IBM Technology Sales, Spain, Portugal, Greece and Israel. También se abordará cómo sacar el máximo potencial a herramientas como OpenAI (de la mano de David J. Rodríguez Hernández, CTO en INTELEQUIA) o ChatGPT (a cargo de Pablo Vera Arango, Director – Security, Compliance and Identity Solutions Sales de MICROSOFT).

Además de las diferentes ponencias y del panel de expertos, se llevarán a cabo dos talleres interactivos: "El clickbait como herramienta de ingeniería social para hacer hacking", de la mano de Selva Orejón, CEO de onBRANDING, cuyo objetivo es tomar conciencia de esta nueva tendencia como delito cibernético; y "Behavioral Cybersecurity. Un acercamiento a la seguridad basado en la conducta", un taller, a cargo del Dr. Rafael Manuel López Pérez, Rector de Evidentia University of Behavioral and Forensic Science (Florida, EE.UU), donde se analizarán los procesos psicológicos y conductas anómalas que pueden determinar el éxito de una compañía.

Una jornada de innovación que abordará temáticas de máxima actualidad, donde los asistentes podrán conocer de primera mano los principales riesgos en materia de ciberseguridad y las soluciones más adecuadas para proteger sus negocios. Dos salas de conferencias, Abast y Urban, además de una zona expositiva donde las empresas mostrarán sus productos, servicios y proyectos transformadores, que permite a los asistentes a este encuentro establecer reuniones de trabajo, con el objetivo de potenciar el networking y fortalecer el desarrollo de una industria clave como es la ciberseguridad. Organizado por Urban Event Marketing Agency, IV Cibersecurity Innovation Summit tendrá lugar el próximo 26 de abril en Truss Madrid, en el WiZink Center gracias a AREXDATA, B-FY, VYOS, THREATMARK, VERNE TECH, VASS, BIDAIDEA, INTELEQUIA, MICROMOUSE, ACTIVE, NUUBB, ABAST y CIBERSO.

Además, también contará con la colaboración y apoyo de medios y asociaciones tales como Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), Campus Internacional de Seguridad (ETIC), Centro de Ciberseguridad Industrial, Fundación Big Data, Evidentia University, IMF Smart Education, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI), ICPF, World Compliance Association, Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Cibersecurity News, AEI Ciberseguridad, Cibersecurity Innovation Hub, Big Data Magazine, Clúster Big Data Madrid, Fundación España Digital, Bit Life Media, Atana, Control Publicidad, Revista Transformación Digital, Interactive, Marketing Insider Review, BeInCrypto, Periódico Publicidad, Latina Valley, E-commerce News, The Standard CIO, Digital Innovation News, ClickCiber, Cyber Madrid, onBRANDING, Territorio Fintech, Grupo UBT L&C, Seguros News y Comunicaciones Interempresas, entre otros.

Para conocer la agenda completa del evento o ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para asistir como invitado aquí.

