Juan Parrabera habla sobre tendencias para cambiar los muebles del hogar

Hacer cambios en el mobiliario del hogar para crear estancias más actuales y sofisticadas, Juan Parrabera muestra las tendencias en muebles que todo el mundo querrá este 2024

Con la llegada de la primavera y disponer de más tiempo de luz, parece que apetece hacer más cosas. Y entre las actividades favoritas de muchos, está el dar una vuelta de hoja a su hogar, transformando los espacios con ayuda de mobiliario sofisticado y funcional.

Al acudir a una tienda de muebles en Madrid, como Juan Parrabera, seguro que cualquiera puede volverse loco ante tanta cantidad de muebles elegantes, de calidad y que proporcionan las herramientas perfectas para lograr espacios prácticos y con ambientes acogedores.

Para tener claro cómo decorar el hogar con las últimas tendencias, y no volverse locos ante tantas opciones, lo mejor, es tener en cuenta las siguientes tendencias que serán las favoritas durante la primavera de 2024.

El orden es primordial

Para crear espacios cómodos y agradables se comienza por mantener el orden en las estancias. Los muebles deben proporcionar ese espacio de almacenamiento que ayude a conseguir que las estancias estén bien despejadas. Con esto se consigue que de manera visual el espacio parezca más grande y desahogado, además de transmitir una sensación de paz y tranquilidad perfecta para relajarse.

Materiales que provienen de la naturaleza

En los últimos años, unas de las tendencias más seguidas, es hacerse con mobiliario que aporte un toque fresco gracias a materiales de calidad como, por ejemplo, la madera.

El seguir las reglas del estilo nórdico permite disfrutar de mobiliario práctico, versátil y minimalista que suele estar fabricados con materiales naturales que aporta ese toque tan especial que ayuda a crear estancias acogedoras y relajantes.

Personalizar los muebles

¿Personalizar los muebles? ¿Cómo? Gracias a muebles modulares. Con ellos se pueden crear diferentes composiciones que se adapten a los gustos y necesidades de cada persona.

Con ellos se consigue el mueble perfecto, adaptado al espacio y sin tener que renunciar a la practicidad y la elegancia de muebles de alta calidad. Además, de conseguir justo el mueble con el diseño soñado.

Destacar con un mueble único

Es verdad que a la hora de comprar muebles se busca que sean atemporales y puedan crear estilos actuales, pero que no pasen de moda. Esto hace que muchos se vayan a lo clásico, pues siempre es tendencia. Sin embargo, se puede romper un poco con el estereotipo gracias a jugar con texturas o colores. En esto, un sofá que destaque por un color intenso, puede ser el mueble adecuado para crear una estancia cómoda y que rompa con la estética, causando sensación.

En la zona de descanso hay que apostar por mobiliario sencillo

La zona de descanso, es decir, el dormitorio, debe ser un lugar equilibrado y armonioso para conseguir un ambiente adecuado para dormir y despertarse cada día con energía.

En este espacio, sigue siendo tendencia el utilizar mobiliario minimalista, sencillo y de líneas puras, que permiten crear un estilo relajado que aporta paz y tranquilidad.

Esto no significa que no se puede marcar estilo, pues los muebles diseñados para estas estancias, suelen ser sofisticados y elegantes. Lo importante es no sobrecargar el espacio y crear un conjunto estiloso y que armonice. ¿Cuál de estas tendencias se aplicarían en el hogar?

