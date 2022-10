Los juegos de fitness interactivos de realidad aumentada de Gym Aesthetics revolucionan la industria del fitness

El Guardián de las articulaciones y cinco veces Campeón Mundial de MMA y muay thai, Alain Ngalani "La Pantera", cautivó a la multitud con su ejercicio característico y demostración en directo/COMUNICAE/

La implementación de la realidad aumentada (RA) en deportes va a redefinir la industria del fitness, brindando experiencias de entretenimiento y proporcionando análisis significativos a los participantes para potenciar sus habilidades de juego. Gymetaverse de Gym Aesthetics está lista para liderar la tendencia de "entrenamiento virtual" online.

La marca deportiva alemana, Gym Aesthetics (GA), en alianza con la Physical Fitness Association (PFA) de Hong Kong, China, estará presente en la 15.ª edición de la Health Expo que se celebrará en 2022 en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Hong Kong. Siendo la primera vez que se presentan al público los juegos de fitness interactivos RA, la firma ha invitado a su embajador de marca, el cinco veces Campeón Mundial de MMA y muay thai, Alain Ngalani "La Pantera", así como a los presentadores de televisión de Hong Kong, Brian Chan y Agnes Lam, para experimentar por primera vez los juegos RA en vivo, incluyendo "Goal Keeping", "Jump & Dunk" y "Single Leg Balance".

Alain ha seguido manteniéndose en su mejor forma y luchando profesionalmente en las competiciones One Championship aun contando con 46 años de edad. Se sumó a Gym Aesthetics en la Expo y aceptó el reto de los juegos de entrenamiento interactivos RA con Brian y Agnes. El campeón mundial demostró cómo ha desafiado a la edad cuidando de sus músculos y de su salud articular.

Durante los juegos de fitness RA, el resultado de "Goal Keeping" de Brian quedó registrado con una velocidad de 0,45 s, en tanto que su resultado para "Jump & Dunk" alcanzó el valor récord de 1,03 m. Agnes también hizo gala de impresionantes resultados en el reto de equilibrio. El objetivo de Gym Aesthetics era sensibilizar sobre la salud articular a través de divertidos hechos educativos y juegos de fitness interactivos.

Como "Guardián de las articulaciones" de Gym Aesthetics, Alain "La Pantera" se ofreció y llevó a Brian y Agnes a realizar alguna demostración de entrenamiento en directo con el público, donde compartieron sus consejos de entrenamiento y mostraron algunos ejercicios sencillos que podrían ser beneficiosos para las articulaciones de rodilla y fortalecer los músculos de la zona. Para cerrar el evento, Alain subió a su equipo al escenario para hacer una demostración de un intenso entrenamiento de boxeo y de un impresionante trabajo con manoplas. El campeón mundial incluso sorprendió a la multitud con su ejercicio característico de espagat en el aire "Leg Split in the Air", llevando la totalidad del evento a un nivel superior.

Alain, como "Guardián de las articulaciones", tiene por misión educar y mostrarnos la importancia de la salud articular y cómo las prendas de refuerzo pueden ser beneficiosas para la vida de las articulaciones y ampliarla. Pronto va a lanzar un curso de entrenamiento exclusivo para fortalecer articulaciones y músculos. Sigan atentos a Gym Aesthetics en las plataformas Facebook e Instagram para obtener más información.

Gym Aesthetics se sumó al 35.º aniversario de la PFA en el escenario principal para una sesión compartida de deportes y salud comunitaria a lo largo de los 3 días de Expo. El Director de Marketing Digital de la marca, Roy Tsang, compartió las visiones de la marca sobre seguridad en los deportes, "la visión de GA era recordar a todos proteger sus articulaciones antes de la práctica deportiva para evitar lesiones. Todos éramos "Guardianes articulares" para nosotros mismos y teníamos la misión de ampliar nuestra vida deportiva y articular." Con las prendas de refuerzo GA Fit Gear PRO, incluidas rodilleras, coderas y perneras, se facilita de manera ingeniosa el equilibrio y la estabilidad articular, al tiempo que se reduce el dolor en articulaciones con un aumento de la circulación sanguínea que ayuda a la recuperación muscular.

Para respaldar el concepto de "Sports for All" que incluye a la comunidad de personas con discapacidad, Gym Aesthetics patrocina un evento ONG, "Wheel For Oneness", que tendrá lugar el 29 de octubre. Gym Aesthetics también ha estado trabajando con entrenadores y deportistas profesionales, y el próximo año lanzará "Gymetaverse", una app móvil de entrenamiento de fitness FitToEarn. Mediante la amplificación RA y la tecnología IA, la marca se propone tanto lanzar atractivos proyectos, donde los participantes puedan ganar premios completando retos, como promocionar el concepto de gran salud.

Acerca de Gym Aesthetics

Fundada en 2013, Gym Aesthetics es una marca alemana de ropa de fitness high-tech que responde a las necesidades estéticas y funcionales de sus clientes en todo el mundo. Sus primeros pantalones cortos, ceñidos a los muslos, y sus llamativas camisetas anchas sin mangas irrumpieron con enorme éxito en la comunidad culturista alemana. 2017 marcó un nuevo capítulo para Gym Aesthetics cuando una empresa de fondos asiáticos detectó su potencial e invirtió en la marca alemana para reforzar aún más su imagen de marca, y ampliar su gama de productos y su cuota de mercado a escala mundial. Ahora, Gym Aesthetics se dedica a aportar al metaverso una singular experiencia de fitness y bienestar.

Website: https://asia.gymaesthetics.com/

Discord: https://discord.gg/wellnessmetaverse

