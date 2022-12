Los juguetes adaptados cuestan entre 120€ y 5.000€, y la mayoría de las familias no pueden acceder a ellos

En España hay más de 60.000 niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional, y el 36% de las familias con hijos con capacidades diferentes afirma que es difícil encontrar juguetes adaptados para ellos. La campaña solidaria de IRISBOND busca concienciar sobre el derecho de todos los niños a jugar. En la pasada edición participaron entre otras Samsung y Microsoft y se lograron 11 lotes de juguetes adaptados nuevos por valor de 12mil euros, destinados a niños y niñas de la Fundación Bobath/COMUNICAE/

En España hay más de 60.000 niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional, y el 36% de las familias con hijos con capacidades diferentes afirma que es difícil encontrar juguetes adaptados para ellos. La campaña solidaria de IRISBOND busca concienciar sobre el derecho de todos los niños a jugar. En la pasada edición participaron entre otras Samsung y Microsoft y se lograron 11 lotes de juguetes adaptados nuevos por valor de 12mil euros, destinados a niños y niñas de la Fundación Bobath

Las Navidades están a la vuelta de la esquina, pero no todos los niños podrán recibir juguetes de Papá Noel o SSMM Los Reyes Magos… especialmente aquellos con diversidad funcional, pese a que el juego es un derecho, según el Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, según un estudio llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), el 36% de las familias con hijos con capacidades diferentes recalcaba que les resultaba difícil encontrar este tipo de productos para niños.

Sólo en España son más de 60.000 los niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional- auditiva, visual y motora de tronco superior* y, lamentablemente, muchos no podrán acceder a juguetes adaptados a sus necesidades. Especialmente aquellos con problemas de comunicación o diversidad funcional motora de tronco superior que apenas tienen juguetes adaptados, y los que hay tienen un precio muy superior al resto, entre 120 y 5.000€.

Donaciones que cambian vidas

Todos los años por estas fechas, se hacen miles de campañas de donación de juguetes para los más pequeños, y gracias a la generosidad de la sociedad se recogen miles, pero lamentablemente, pocos o ninguno son juguetes adaptados para niños con alguna discapacidad. Conscientes de este problema, la tecnológica española IRISBOND lanza por segundo año consecutivo su campaña de concienciación para apoyar el derecho fundamental a jugar de todos los niños, sin importar su condición. Para ello, pone en marcha una vez más su campaña solidaria para la donación de una serie de lotes de juguetes adaptados para apoyar a aquellas familias que no pueden acceder a ellos, con el objetivo de movilizar a la sociedad y a las empresas.

En la pasada edición se unieron a la campaña empresas de la talla de las tecnológicas Samsung y Microsoft, así como la agencia de comunicación AxiCom y la consultora SCOPEN. De esta forma se lograron 11 lotes de juguetes adaptados nuevos por valor de 12mil euros, destinados a niños y niñas de entre los tres años hasta los diez años con diversidad funcional sensoriomotora de las familias de la Fundación Bobath. Se trata de una serie de juguetes que pueden adaptarse con un pulsador blando, fácil de presionar con manos o cabeza para activar los juguetes, que también se pueden activar con la mirada, para dar acceso al ordenador y control remoto.

"Esta donación va a tener un altísimo impacto en sus vidas y la de sus familias, ya que muchos de ellos no pueden tener acceso por el elevado precio. Aunque poco a poco se va mejorando la situación, hoy en día aún se ven pocos juguetes que contemplen la discapacidad, por lo que desde IRISBOND estamos muy contentos de servir como altavoz y canal en aras de la concienciación y normalización, de la visibilidad bien entendida. Se necesitan juguetes que no sólo muestren discapacidades, si no que se adapten a la propia discapacidad del niño, ayudando a normalizarla desde la infancia y estos juguetes serán estupendos para ellos y su desarrollo", afirma Eduardo Jáuregui, fundador y CEO de IRISBOND.

La campaña de donación ya se ha abierto, tanto para particulares como para empresas, los juguetes o dispositivos de comunicación se pueden adquirir en la tienda de IRISBOND. Todas las donaciones son para familias que lo necesitan y las entregarán al Hospital de la Fe en Valencia y al Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Referentes globales en la promoción del derecho a la comunicación de cualquier persona

Fundada en 2013 por Eduardo Jauregui, la compañía IRISBOND, pionera en tecnologías de eyetracking y referente en Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), lleva tiempo trabajando en colaboración con empresas, equipos médicos y las consejerías de Sanidad para seguir promoviendo el derecho a la comunicación de cualquier persona.

Además, desde los inicios son parte activa en el proceso de aprobación de la subvención por parte del Sistema Nacional de Salud al 100% de los dispositivos de seguimiento ocular, junto con las principales asociaciones de ELA de España, aportando soluciones cada vez más innovadoras y precisas con el objetivo de cubrir las demandas de un mercado cada vez más exigente. También, la startup española ha sido galardonada en diferentes premios por su tecnología de vanguardia y por reflejar los valores de innovación, éxito e inclusión de la solución, mejorando así la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Fuente Comunicae