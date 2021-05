El kit de supervivencia de ProcureTech: Las 10 tendencias tecnológicas para profesionales de compras

Hace apenas un mes que Skiller Academy tomó el Palacio de Neptuno de Madrid y anunció el lanzamiento de este informe único en el mercado. Uno de los grandes temas protagonistas de la jornada celebrada el 20 de abril fue "ProcureTech Afternoon: All in One Platform vs Best of Breed" donde se reunió a los mejores expertos en departamentos de compras para analizar la incipiente digitalización de los procesos de compras en las empresas"/COMUNICAE/

Hace apenas un mes que Skiller Academy tomó el Palacio de Neptuno de Madrid y anunció el lanzamiento de este informe único en el mercado. Uno de los grandes temas protagonistas de la jornada celebrada el 20 de abril fue "ProcureTech Afternoon: All in One Platform vs Best of Breed" donde se reunió a los mejores expertos en departamentos de compras para analizar la incipiente digitalización de los procesos de compras en las empresas"

Eduardo Ranz, director de Startify y experto en dirección de compras, presentó junto a Skiller Academy el primer informe en España sobre Tendencias ProcureTech 2021. Éste aborda el ecosistema de la digitalización de compras, a lo que se le suma una minuciosa radiografía del Procurement Líquido, con contenido emitido hasta la fecha por grandes empresas y consultoras a nivel mundial. Todo un kit de supervivencia que pone de manifiesto 10 tendencias de este ecosistema:

Gestión de riesgos y resiliencia de la “supply chain”. Las alianzas entre los actores de las cadenas de suministros, el trabajo al unísono con proveedores, el aumento de la flexibilidad en la cadena de suministros para ahorrar costes, la evaluación de los riesgos financieros junto con la ética de la transparencia informativa son algunos aspectos para mantener las cadenas de suministro resilientes. Procesos de compra ágiles e intra-emprendimiento. No consiste en basarse únicamente en la aplicación o adopción de la tecnología para acortar el factor tiempo, sino de digitalizar los procesos de compra y auditorías para materializar una una startup interna que pueda estar al servicio de los demás. Trabajo colaborativo con proveedores y negocio, pasando de un modelo de compras anticuado a uno nuevo donde se establezcan vínculos colaborativos con el fin de co-crear y experimentar de la mano de los departamentos de proveedores. Aseguramiento de los básicos y la caja, cambiando el comportamiento de compra a nivel mundial y buscando oportunidades que creen una firme relación entre la empresa y las finanzas para conseguir los objetivos de manera sostenible, o lo que se denomina “Zero Based Official”. Impacto en el triple balance: tecnológico, económico y social y ambiental. Si se transforma la primera, ésta impacta en cadena en el resto. La compra responsable y sostenible es un factor a tener en cuenta en la línea estratégica de los negocios, teniendo presente las consecuencias medioambientales, sociales y económicas de los procesos de producción y distribución en cada etapa de su vida. Poner el foco en la diversidad y economía inclusiva en todas las áreas de producción. Digitalización y ecosistemas de innovación, considerándose un motor de agilidad, rendimiento y resiliencia. Formación continua, profesionalización y tecnología, respondiendo a las cinco competencias demandadas en la actualidad: gestión de riesgo, presencia ejecutiva y storytelling, desarrollo continuo, inteligencia de negocio y campeón digital. Liderazgo y competencias transversales, es decir, demanda de profesionales capaces de desenvolverse en entornos cambiantes VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), donde prima la innovación y la competitividad.

“La digitalización no solo es una oportunidad de mejora en eficiencia y resultados, sino que también es el camino para que los equipos de compras jueguen un rol estratégico e integrado dentro de la empresa”, aseguró José del Pozo, Socio Director de Fullstep, consultora especializada en Compras que cuenta con una Plataforma de desarrollo propio, a través de la cual se gestionaron en 2020 procesos de negociación por más de 12.000 millones de €.

Además de los múltiples beneficios de la digitalización y el impacto de la tecnología sobre los 3 pilares de la excelencia en Compras (gestión de categorías, equipos y proveedores), el directivo de Fullstep destacó la importancia de utilizar metodologías que favorezcan el trabajo en equipo con todas las áreas implicadas (“Design Thinking” y “Desarrollo Ágil”), contemplando desde el inicio la gestión del cambio, considerando el impacto en la operativa y usuarios, el control del proyecto y sus riesgos para el correcto arranque y adopción de los sistemas. “El área de compras deberá caminar en una senda de digitalización colaborativa entre los diferentes actores de las empresas para llevar un trabajo planificado, estructurado y transparente, y alineado con el conjunto de las estrategias empresariales, poniendo el foco en simplificar el proceso”, concluye José del Pozo.

EcoVadis es el proveedor más fiable del mundo de calificaciones empresariales de sostenibilidad, inteligencia empresarial y herramientas para la mejora del desempeño colaborativo para las cadenas de suministro globales. Giulia Borsa desde Ecovadis, remarca “en incluir la sostenibilidad también como un indicador, más allá del precio, más allá de la entrega a tiempo, de la calidad en la homologación de nuestros proveedores. A la hora de seleccionar un proveedor, la sostenibilidad puede llegar a ser un criterio premiante no excluyente".

Josep Puig, Director de ITBID, como gigante en I+D+I presentó la implantación racional de la tecnología avanzada en 5 vertientes: Inteligencia Artificial y Machine Learning, Big Data, Cloud, Cyberseguridad y Usabilidad. En este ecosistema, Puig remarcó que “hay que ser tecnólogo y sentirse como persona”. Son muy importantes las mejores herramientas del mercado, pero hay que tener un gran equipo detrás. En cualquier proyecto de tecnología, la formación de equipo es un punto clave. “Por mucha parte de tecnología que tengas el proyecto puede caer”, “hay que pensar en los proyectos de transformación digital en compras pero de forma racional”.

El informe sobre Tendencias ProcureTech 2021 elaborado por Startify y Skiller Academy, deja clara la línea que sigue el ecosistema digital en la actualidad y los ámbitos que toda empresa debe recorrer para alcanzar el éxito este año: riesgo y resiliencia, negocio, colaboración, innovación, caja, triple balance, sostenibilidad y diversidad, digital y tecnología, formación y liderazgo y competencias.

