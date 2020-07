Lab Cave desarrollará y optimizará juegos de POCOYÓ en dispositivos móviles para Zinkia Entertainment

Durante los próximos tres años, Lab Cave trabajará para generar una base sólida de ingresos de las apps de esta productora de animación española, optimizando los títulos existentes y creando otros nuevos. El acuerdo unirá la gran experiencia de Lab Cave en los servicios de ASO, CRO, monetización y mediación, con la creatividad y el contenido audiovisual de Zinkia/COMUNICAE/

Durante los próximos tres años, Lab Cave trabajará para generar una base sólida de ingresos de las apps de esta productora de animación española, optimizando los títulos existentes y creando otros nuevos. El acuerdo unirá la gran experiencia de Lab Cave en los servicios de ASO, CRO, monetización y mediación, con la creatividad y el contenido audiovisual de Zinkia

Lab Cave, la división de SunMedia experta en Mobile Growth y optimización de apps, acaba de cerrar un acuerdo de tres años con Zinkia Entertainment, productora de animación española, creadora de la reconocida marca Pocoyó.

Los expertos en crecimiento móvil, Lab Cave, han trabajado en más de 700 aplicaciones móviles de manera global, y aprovecharán su tecnología, conocimiento y experiencia en juegos móviles para llevar los queridos personajes animados de Zinkia a los dispositivos móviles de los usuarios.

Zinkia Entertainment, ganadora de más de 38 premios internacionales, entre ellos un BAFTA, es productora de distintas marcas de entretenimiento y contenido audiovisual que incluyen la icónica serie infantil Pocoyó, Mola Noguru y Shuriken School.

El acuerdo une la gran experiencia con la que Lab Cave cuenta en los servicios de ASO, CRO, monetización y mediación, con la creatividad y el contenido de Zinkia. El acuerdo permitirá a Lab Cave trabajar en más de 40 títulos móviles, así como desarrollar y publicar nuevos juegos de Pocoyó. Próximamente, la asociación lanzará Pocoyó Racing, una nueva aventura de carreras de Pocoyó.

Jonás Ojeda, Head of Digital and Interactive Content at Zinkia, afirma que “gracias a Lab Cave, ahora podemos centrarnos en hacer nuevas producciones audiovisuales al mismo tiempo que optimizamos nuestra cartera de aplicaciones, tanto en términos de marketing como de tecnología, y desarrollamos nuevos juegos para nuestra audiencia con el fin de expandir nuestra marca. Estamos muy contentos de tener un socio experto y confiable como Lab Cave”.

Por su parte, Luis Bertó, director de Marketing y Desarrollo de Lab Cave, señala que Zinkia, además de ser todo un referente en la industria audiovisual española e internacional, dará tanto a Lab Cave como a SunMedia “la oportunidad de desarrollar una estrategia conjunta en la producción y publicación de un catálogo de apps y juegos que conjuga las virtudes de ambas empresas: calidad, innovación, tecnología y presencia global”. “Pero, sobre todo, la ilusión de poder acercar, todavía más, el maravilloso universo de Pocoyó a los más pequeños a través del mundo digital y mobile”, enfatiza.​

Fuente Comunicae