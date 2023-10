Laboratorios Life Length cierra una inversión de 4M para su expansión internacional y el desarrollo de pruebas diagnósticas

El proceso de renovación de la compañía incluye el nombramiento de Raúl Madrigal como nuevo director general y Dr. Enrique Samper como Chief Business and Transformation Officer/COMUNICAE/

El proceso de renovación de la compañía incluye el nombramiento de Raúl Madrigal como nuevo director general y Dr. Enrique Samper como Chief Business and Transformation Officer

Laboratorios Life Length, compañía española y líder mundial en diagnóstico de telómeros, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de inversión por valor de 4 millones de euros. Esta inyección de capital irá destinada a acelerar la expansión internacional de la compañía y a seguir desarrollando pruebas diagnósticas en las áreas de Oncología y de Medicina Personalizada y de Longevidad.

La tecnología patentada de medición telomérica de Laboratorios Life Length, TAT®, utiliza una muestra de sangre para medir la longitud de los telómeros, región de los cromosomas que se acorta con el envejecimiento. La empresa ya ha desarrollado con esta técnica un biomarcador para la detección precoz del cáncer de próstata, que está autorizado por la AEMPS en Europa y CMS en Estados Unidos.

La financiación ha sido liderada por los socios fundadores de la empresa zaragozana de pruebas y materiales IVD, Certest Biotec, S.L., Óscar Landeta y Carlos Genzor, que junto con otros socios nuevos y existentes han contribuido los 4 millones. Según Stephen J. Matlin, CEO Laboratorios Life Length, "la incorporación de los fundadores de Certest Biotec, S.L. y el respaldo de los inversores existentes nos permitirá seguir con nuestra estrategia de "go to market" y el desarrollo de los proyectos en curso. Todo ello con el fin común de asegurar el crecimiento sostenible de la empresa".

Nombramientos

En paralelo con la entrada del nuevo capital, Life Length ha incorporado a dos nuevas personas a su cúpula directiva. Raúl Madrigal aporta más de 30 años de experiencia en la industria biofarmacéutica y se incorpora como director general para liderar Laboratorios Life Length e impulsar un crecimiento significativo de la compañía a nivel global.

Dependerá del CEO, Stephen J. Matlin, quien se centrará más en alianzas y asociaciones estratégicas. Para el Sr. Matlin, "es muy gratificante que un ejecutivo con la trayectoria y experiencia de Raúl haya elegido unirse a Laboratorios Life Length y espero con ilusión sus contribuciones para llevar la empresa al siguiente nivel en términos de ingresos y servicios".

Además, el Dr. Enrique Samper se incorpora como nuevo Chief Business and Transformation Officer. El Dr. Samper tiene una contrastada y amplia experiencia en la industria de las ciencias biológicas, con un Ph.D. en biología molecular, específicamente en el campo de los telómeros y la reparación de ADN, en el laboratorio de Maria A. Blasco, y dos estancias postdoctorales en el Buck Institute for Research on Aging, California, EE.UU. y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en Madrid. Es autor de más de 40 publicaciones revisadas por expertos. La formación académica del Dr. Samper constituyó la base de su experiencia ejecutiva y empresarial al fundar la empresa NIM Genetics.

El Dr. Samper está especializado en el campo de la estabilidad genética, la senescencia celular, la medicina regenerativa en la industria y la práctica clínica.

Fuente Comunicae