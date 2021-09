Los Lakers de Le Bron

Que en el circuito de la NBA se mueven millones de dólares no es un secreto para nadie. El último y astronómico patrocinio viene de la mano de Le Bron James y los Lakers, de nada más y nada menos que $100 millones de dólares. Una astronómica cantidad con la que la cadena de comida Bibigo viene a suplir el hueco dejado por el hasta ahora patrocinador Wish. La cadena de comida coreana ha firmado esta colaboración por 5 años.

Los tres años de relación que Le Bron lleva con los Lakers no ha podido ser más fructífera. Y en esto incluimos a Le Bron porque es el motivo de que la mayoría de los sponsors se rifen el patrocinio de los Lakers. Por cada temporada el equipo recibirá $20 millones de dólares, un ingreso bastante superior al que recibía por su anterior sponsor.

Y es que saben que los Lakers son toda una institución cultural en EE.UU y que los patrocinios benefician enormemente a las empresas que se encargan de ellos. Si a esto le añadimos la figura del icónico Le Bron James, las cifras se disparan.

En estos momentos Le Bron es el alma de los Lakers. Su intención en estos momentos es la de recuperar el anillo perdido la temporada pasada. Para ello quiere entender y escuchar al equipo. Como ya ha hecho en otras ocasiones, sugirió concentrarse con sus compañeros en Las Vegas para abordar la temporada con una mentalidad renovada.

En los top mejores casas de apuestas nunca faltan las competiciones más emocionantes, entre ellas por supuesto que no puede faltar la NBA. Se trata de una de las competiciones más prestigiosas y con mayor seguimiento a nivel mundial. Es por eso que la ambición de Le Bron no tiene límites. Pretende retirarse siendo el mejor jugador de la historia de la NBA por encima de jugadores de la talla de Michael Jordan o Abdu- Jabbay. No hay nada que detenga al jugador cuando se propone algo.

Sucede como en el caso de su antiguo compañero Carmelo Anthony, que finalmente ha sido fichado por el equipo a petición de Le Bron. Se trata de una pieza clave necesaria para el jugador en el equipo. Así que sus palabras son órdenes en los Lakers.

Muy comentada en las redes sociales ha sido esta última incorporación, ya que Carmelo tiene 37 años. Además, en estos momentos los Lakers cuentan con una plantilla “veterana”, ya que el promedio de edad en el equipo es de 31 años.

Como siempre, Le Bron no se ha quedado callado y ha decidido increpar a sus seguidores desde Twitter, algo que rápidamente eliminó, aunque ya era tarde. Con tres anillos de Campeón de la NBA, dos obtenidos en Miami Heat las temporadas 2012 y 2013 respectivamente y 1 con los Cleveland Cavaliers en 2016, no hay nada que se le ponga por delante. Desde 2003 es internacional con la selección de baloncesto de EE. UU.

Veremos como se resuelve la temporada, seguro que los resultados no nos dejarán indiferentes. Le Bron siempre calla bocas.