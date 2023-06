Los lápices plantables SproutWorld cumplen 10 años con cifras récord en 80 países

La compañía se consolida en su balance como un referente de empresa que impulsa el cambio de las compañías hacia un modelo más sostenible. El 75% de las ventas de lápices plantables se hacen en el canal B2B a empresas/COMUNICAE/

SproutWorld (www.sproutworld.com) es la empresa creadora de los únicos lápices plantables del mundo. Una ingeniosa idea que cumple 10 años y que ha ido creciendo cada año hasta convertirse en un referente de inspiración para cientos de compañías que buscan crear un mundo más sostenible partiendo del uso de una herramienta tan básica como es un lápiz o maquillaje que se puede plantar y devolver a la tierra.

Michael Stausholm, Fudador de SproutWorld explica, "en estos 10 años hemos visto como nuestro invento ha llamado la atención de miles de clientes por todo el mundo. Estamos presentes en más de 60 mercados y España es uno de los más importantes de Europa. Así hemos trabajado con grandes compañías como Repsol, Ayuntamientos como el de Madrid, multinacionales como Disney o Coca Cola".

España juega un papel fundamental en este crecimiento de la compañía, ya que se ha convertido en el segundo mercado más importante de Europa para SproutWorld. Los consumidores españoles apuestan cada día más por productos sostenibles y están dispuestos a pagar hasta un 15% más por productos sostenibles cotidianos alternativos a los habituales más contaminantes.

"En España el número de empresas que han apostado por nuestros productos ha crecido un 16%. De media recibimos entre 125 y 150 consultas de compañías interesadas en nuestros lápices plantables. Las empresas prefieren artículos sostenibles, incluso pagando más", explica el fundador de SproutWorld.

Crecimiento en cifras

SproutWorld logró en 2022 una facturación récord de 6 Millones 392 mil euros lo que significa un aumento de 49% respecto al año anterior. Un crecimiento basado en la consolidación en el mercado como un referente en políticas de sostenibilidad para empresas.

En número de lápices, la compañía logró vender 9,5 millones de lápices por todo el mundo. También con un crecimiento récord respecto a las cifras de años anteriores. A día de hoy SproutWorld ha venido un total de 60 millones de lápices plantables.

Las estimaciones de la compañía para el próximo año esperan conseguir aumentar estas ventas por encima del 20% continuando así la tendencia de crecimiento.

Referente para otras empresas del modelo sostenible

Como compañía sostenible, SproutWorld ha logrado crecer progresivamente en estos 10 años consolidando su filosofía de compañía sostenible. Para ello ha invertido sus propios beneficios en el crecimiento de este modelo ecológico. Desde su patente inicial de sus diferentes productos (lápices y maquillaje plantable) hasta las certificaciones que demuestren su compromiso ecológico (B-Corp).

Una de sus últimas innovaciones en materia de sostenibilidad fue el desarrollo, hace pocos meses, de una solución pionera basada en blockchain. Esta aplicación permite trazar el proceso de fabricación de cada uno de sus lápices y contar con una monitorización de los lápices plantables en tiempo real para conocer cuántos se han fabricado en tiempo real, dónde, cómo ha sido ese proceso ecológico desde la fábrica, su transporte y distribución. En definitiva una apuesta más por la transparencia ecológica para inspirar a cualquier compañía que desee dar este saldo hacia la sostenibilidad.

"Hoy los responsables de las empresas ya son conscientes de que si aún no está en funcionamiento el modelo sostenible y no se toma en serio la certificación y la contabilidad climática, es muy probable que su empresa no esté aquí en dos años", explica Stausholm.

SproutWorld se ha convertido en una de las principales compañías sostenibles que busca inspirar a consumidores pero sobre todo a empresas hacia un cambio de modelo de negocio basado en la sostenibilidad y el respeto al medioambiente partiendo de pequeños detalles como puede ser el uso de sus lápices plantables.

"Nuestros lápices plantables son una bonita metáfora de lo que cada persona o empresa puede modificar en sus hábitos rutinarios del día a día para ser más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Porque los verdaderos cambios ecológicos parten de pequeños gestos continuados cada día. No queremos provocar un gran cambio repentino sino pequeños avances que se puedan mantener en el tiempo", explica Michael Stausholm.

Sólo consiguiendo estos cambios de mentalidad diarios se logrará un verdadero impacto ecológico notable. Por este motivo SproutWorld ha apostado su filosofía de negocio en la búsqueda de la inspiración para modificar las rutinas diarias con sus lápices y maquillaje plantable. Ambos son productos únicos en el mundo. Productos cotidianos de uso diario que después de cumplir su misión, vuelven a la tierra plantándose y convirtiéndose de nuevo en plantas, flores o vegetales.

