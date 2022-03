El legado de John Lennon

Que John Lennon fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX parece a estas alturas un hecho contrastado. Sus grandes temas, su activismo pacifista y su muerte prematura lo convirtieron en un mito para toda una generación.

Fundador de los Beatles, junto a Paul Mccartney, George Harrison y Ringo Starr, John Lennon comenzó tocando en su ciudad natal, Liverpool, en una banda llamada The Quarrymen, con los que interpretaba versiones de otros artistas.

Con los Beatles

Conocer a Paul McCartney le ofreció nuevas expectativas. Ambos formaban lo que podríamos llamar el núcleo duro de los Beatles. Tanto es así, que la mayoría de las composiciones de la banda británica estaban acreditadas a los dos, que las firmaban conjuntamente.

En la década de los sesenta, los Beatles se convirtieron en un fenómeno mundial, creando temas tan reconocidos como "Yesterday", "Let it be", "Help!", "Hey Jude", "Penny Lane" y muchos otros.

El matrimonio de Lennon con la artista vanguardista de origen japonés, Yoko Ono, supuso un punto de inflexión en la biografía de John Lennon. Yoko supone, desde ese momento, una clara influencia en la vida del músico y en el devenir de su carrera, adoptando además una actitud mucho más activista.

John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969. La boda fue rápida y en un ambiente de privacidad, lejos de los focos y los flashes de la prensa que los acosaba.

Encamada por la paz

Para su luna de miel, en cambio, decidieron aprovechar su fama y la repercusión mediática que suponían para la prensa mundial. Entre el 25 y el 31 de marzo invitaron a los medios de comunicación a verlos en la suite presidencial del hotel Hilton de Ámsterdam. Los siete días que estuvieron allí los pasaron en la cama, ante las cámaras, como forma de protesta contra la guerra de Vietnam. Fue lo que llamaron la "encamada por la paz", con la que pretendían dar visibilidad al movimiento pacifista que estaba en contra de todas las guerras, pero especialmente de la de Vietnam.

Tras esta primera encamada decidieron realizar una segunda acción similar. En un principio, la idea era trasladarse a Nueva York y hacer allí su protesta, en el país que había entrado en el conflicto armado. Pero Lennon tenía prohibida la entrada en Estados Unidos desde que en 1968 fuera detenido allí por consumo de cannabis.

Tras debatirlo, decidieron finalmente trasladar su protesta a la vecina Canadá, donde el 26 de mayo reservaron varias habitaciones en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal.

Durante una semana recibieron el apoyo y la visita de numerosas personalidades. Algunos de sus visitantes se sumaban a ellos a la hora de cantar la canción "Give Peace a Chance", un tema pacifista compuesto por Lennon y que posteriormente grabaría para formar parte del álbum "Live Peace in Toronto 1969".

Carrera en solitario

Durante su carrera en solitario, Lennon compuso varios álbumes, algunos firmados junto a la Plastic Ono Band. En 1971 publica uno de sus temas más emblemáticos, "Imagine", adoptado por muchos como un himno contra la intolerancia, con la esperanza de un futuro con una sociedad unida.

Tras una separación temporal de Yoko y su posterior reconciliación, estuvo alrededor de cinco años alejado de los focos mediáticos, en gran parte debido al nacimiento de su hijo Sean, fruto de su relación den Yoko Ono, y su deseo de dedicarse a la familia.

Su último álbum, "Double Fantasy", fue publicado en 1980. Precisamente, un ejemplar de este trabajo fue firmado por Lennon para un joven de 25 años llamado Mark David Chapman, quien se encontraba junto a una multitud que rodeaba su coche solicitando la firma del famoso músico.

El último día de Lennon

Ese fatídico 8 de diciembre de 1980 Lennon había recibido en su domicilio a la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, quien trabajaba en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. De ahí surgió una de las portadas más reconocidas de dicha revista musical, en la que aparecía un Lennon desnudo abrazando a su esposa Yoko Ono.

Posteriormente se trasladaron a los estudios, donde trabajaron durante varias horas en las nuevas grabaciones que estaban preparando.

A su regreso al edificio Dakota, Mark David Chapman surgió de entre las sombras para disparar cinco veces sobre el cuerpo de John Lennon, quien recibiría cuatro impactos que le causarían la muerte.

Lennon fue llorado en todo el mundo y en su recuerdo se levantaron numerosos monumentos. Los homenajes se sucedieron e incluso el aeropuerto de su ciudad fue rebautizado como Aeropuerto de Liverpool-John Lennon.

Reconocimientos y legado

Como intérprete, escritor o coescritor, Lennon ha participado en 25 grandes sencillos que llegaron a situarse como números uno en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

La revista Rolling Stone le reconoció como uno de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, una un privilegiado quinto puesto.

Artistas posteriores han querido interpretar sus temas. Elton John, David Bowie, Mark Ronson o Dua Lipa más recientemente han versioneado algunos de los temas del conocido cantante británico.