Libertex es ya, oficialmente, un Great Place to Work®

Para Libertex, un ambiente de trabajo agradable, saludable y seguro es fundamental para su éxito y esto se ha confirmado ahora, de la mejor manera posible. Libertex ya es oficialmente Great Place to Work®, tras ser recientemente certificada con la máxima distinción de la cultura laboral en el mundo empresarial.

El bróker online, con sede en Limassol (Chipre), completó con éxito el proceso de evaluación de Great Place to Work®, con el 96% de sus empleados afirmando que Libertex es un "gran lugar para trabajar", uno de los porcentajes más altos registrados por GPTW® en los últimos años.

Al comentar sobre esta certificación, el CEO de Libertex, Michael Geiger, ha declarado: "La cultura de nuestra empresa alienta a los empleados a dar lo mejor de sí mismos, en un lugar de trabajo amigable y relajado. La justicia, la igualdad y los resultados positivos, a través del trabajo en equipo, son cruciales para el entorno de trabajo de Libertex. Es por eso que nuestra certificación como Great Place to Work®, aunque no nos sorprende, es un reconocimiento importante a nuestros esfuerzos por establecer un estándar en el lugar de trabajo; un estándar admirable cuando se trata de seguridad, cooperación y productividad. Me gustaría dedicar esta importante distinción a la memoria de nuestro cofundador y presidente de la junta directiva del Grupo Libertex, Vyacheslav Taran, quien siempre imaginó crear una empresa que fuese considerada como un empleador preferente".

El Gerente General de Great Place to Work® en Chipre, Kyriacos Iacovides, mencionó: "A medida que nos acercamos rápidamente a fin de año, numerosas empresas buscan recibir nuestra certificación. De esta forma, ha aumentado el número de empresas que serán nominadas para la Lista de los Mejores Lugares para Trabajar™ de Chipre en 2023. Damos la bienvenida a Libertex, una empresa Fintech con 25 años de experiencia a sus espaldas, presencia internacional y numerosos premios y distinciones, a la familia Great Place to Work. Estamos felices de que la encuesta a empleados Trust Index© que hemos realizado haya certificado un excelente ambiente de trabajo".

Sobre Libertex

Libertex, parte del Grupo Libertex, es un bróker online que ofrece CFD negociables con activos subyacentes, que son materias primas, divisas, fondos cotizados (EFT), criptomonedas, entre otras. A lo largo de los años, Libertex ha recibido más de 40 premios y distinciones internacionales, incluida la Mejor plataforma de negociación (FX Report, 2022) y el "Bróker más confiable de Europa" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex es el socio comercial oficial en línea del FC Bayern y Tottenham Hotspur, que reúne los emocionantes mundos del fútbol y el trading.

Desde su fundación en 1997, el Grupo Libertex se ha convertido en un grupo diverso de empresas, que atiende a clientes de varios países de todo el mundo.

Más sobre Liberex en www.libertex.com

