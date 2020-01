Limpieza del hogar más fácil y rápido

Una de las actividades más difíciles de realizar es la limpieza de la casa. Bien sea porque no nos guste o estamos muy cansados luego del trabajo, es sin duda una labor que atrasamos constantemente. Por eso, te ayudamos con algunos trucos para que mantengas tu casa reluciente y dediques más tiempo al descanso y entretenimiento.

Limpieza profunda, más tiempo para el entretenimiento

La limpieza del hogar no es tarea difícil si sabemos cómo hacerla y tenemos los instrumentos de ayuda necesarios. Por ejemplo, en la comparación de aspiradoras escoba de aspriarobot.com podemos encontrar herramientas de gran utilidad para hacer el aseo de la casa mucho más rápido que de costumbre con aspiradoras inteligentes.

Siguiendo los pasos que te mostramos a continuación podrás realizar todas las tareas de forma rápida. Con ayuda de estos trucos incluso disfrutarás de limpiar tu casa todos los días.

Consejos útiles para limpiar la casa sin perder tiempo

Para que la casa quede limpia y reluciente, lo mejor es quitar la suciedad de arriba abajo, de lo contrario las zonas inferiores quedarán sucias. Además, se recomienda barrer o aspirar antes de quitar el polvo de mesas y muebles. La razón es que al momento de barrer es probable que el polvo se levante, ensuciando los muebles que acabas de limpiar.

En el caso de las alfombras, tapicerías y cortinas, es necesario quitarles el polvo a diario. Cuando estas se manchan, se recomienda quitarlas en el momento, antes de que se seque. Esto evitará daños irreparables. Aunado a eso, es necesario lavarlas por lo menos una vez al mes para evitar el depósito de bacterias.

Una de las actividades que más detesta el ama de casa es doblar la ropa luego de lavarla. Sin embargo, guardarla arrugada solo acarreará más trabajo a la hora de planchar. Por eso, lo mejor es tomar unos minutos para estirar y doblar la ropa correctamente. Sin duda, ahorrarás trabajo y tiempo cuando estás limpiando la casa.

Los cuartos requieren de una limpieza diaria para evitar la acumulación de polvo que atrae las alergias. Cambiar una vez a la semana las sabanas es lo mejor, así como dar la vuelta al colchón dos veces al mes. La ventilación es importante para prever la aparición de ácaros; además es muy útil si no tienes tiempo para aspirarlo.

La limpieza de los sofás es mucho más sencilla si le colocas fundas. De esa manera, solo tendrás que retirarla, sacudirla o lavarla, y volverla a colocar. Por supuesto, también es importante pasar una aspiradora por estos lugares para extraer el polvo más escondido.

¿Cómo hacer una mejor limpieza en el hogar?

La planificación es importante para realizar una limpieza profunda y correcta. Cabe mencionar que no hay que hacer todas las tareas el mismo día; algunas pueden hacerse incluso una vez al mes o cada quince días. Por ejemplo, limpiar el armario y sacudir las paredes no requieren de la misma frecuencia que lavar el baño o cambiar las sábanas de las camas.

Un consejo muy útil es recoger y aspirar los lunes, pues durante el fin de semana los niños están en casa o si recibes visitas, encontrarás más polvo ese día. Cuando barras la casa, puedes colocar una tela de nailon alrededor del cepillo para recoger toda pelusa y polvo que se atraviese por el camino. La electricidad estática que produce el nailon recoge hasta la más mínima partícula de polvo.

El día de limpiar todos los cristales puede ser muy cansado. Por eso, en vez de hacerlo una vez a la semana, lo mejor es limpiar una ventana por día. Al finalizar la semana no te habrás dado cuenta que el trabajo está hecho, y no resulto gran problema. Lo mismo ocurre con el lavado de la ropa, no acumules todo para el fin de semana, más bien opta por echar un poco cada noche y tenderla en la mañana.

Planchar sin duda es algo que a la mayoría de las mujeres no les agrada. Por eso, lo mejor es repartir la tarea en dos o tres tandas largas. Si realizas esta tarea mientras ves tus series favoritas no supondrá un gran sacrificio. Haz la prueba y verás cómo en pocos minutos tendrás un lote grande ya listo.