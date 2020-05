LingQ ofrecerá su plataforma de idiomas de manera gratuita a colegios y universidades

Este servicio permitirá a los alumnos aprender idiomas de una forma diferente y eficaz, con programas guiados por los docentes/COMUNICAE/

Ante la situación actual que toca atravesar por estos días y en su afán de ayudar a la comunidad, LingQ, la plataforma de aprendizaje de idiomas con más de dos millones de usuarios en todo el mundo, ha decidido sumar su granito a la causa y ofrecerá su plataforma de manera gratuita a colegios de primaria, secundaria y universidades. De esta forma, los alumnos podrán aprender el idioma que quieran con planes guiados elaborados por sus docentes, y todo esto desde la comodidad de sus hogares.

Para Steve Kaufmann, fundador de LingQ y uno de los pocos poliglotas de todo el mundo que habla más de 20 idiomas, “es el momento de estar en casa junto a la familia, de cuidarse, de ser solidarios y ayudarse los unos a los otros. Esta es nuestra forma de ayudar a toda esa gente que quiere seguir aprendiendo y cuidándose, sin salir de casa”.

La plataforma de LingQ cuenta con un servicio especial para alumnos, en el que los maestros pueden seguir el progreso de los estudiantes, subir lecciones y crear discusiones en foros a través de un portal de maestros fácil de usar. Este servicio gratuito, que se ofrecerá a todos los colegios primarios y secundarios y a todas las universidades del país, permitirá elegir lecciones en más de 35 idiomas y estará disponible hasta el 30 de junio. Quienes deseen sumarse, deben contactarse con Ana Rivera, responsable de Marketing de LingQ ([email protected]).

Esta solución viene, además, a resolver una de las principales preocupaciones de los padres en esta cuarentena, ya que en muchos centros no se están realizando clases dirigidas online y resulta difícil compaginar el teletrabajo con la crianza y ayuda escolar a sus hijos.

LingQ propone una inmersión en el idioma a través de la lectura y la escucha. El usuario tiene disponible la aplicación para Apple y Android además de la web, donde pueden obtener una extensión de LingQ Chrome para el explorador, con la que podrá importar cualquier contenido online a la plataforma, así como usar sus herramientas en la red. Los usuarios pueden importar artículos que les interesen de prensa o blogs, así como podcasts, vídeos de YouTube o incluso series y películas de plataformas como Netflix. De este modo, leyendo o escuchando sobre temas que le interesen, el usuario será más constante y aprenderá el idioma de una forma más intuitiva y natural. En tres meses, especialmente si se En tres meses, especialmente si se comparte abecedario, se pueden hacer avances significativos que motiven al estudiante a querer perfeccionar más la lengua.

Sobre LingQ

LingQ (www.LingQ.com) es una plataforma de aprendizaje de idiomas con más de dos millones de miembros de todo el mundo desde su creación en 2007. Dispone de 35 idiomas disponibles para el aprendizaje online, a través de su web y app. El sistema LingQ fue creado por Steve Kaufmann y su hijo Mark. Es un método revolucionario que rompe con la enseñanza tradicional asentando las bases del aprendizaje en la motivación y la dedicación.

Steve Kaufmann es un apasionado de los idiomas y uno de los pocos políglotas que habla 20 lenguas en el mundo. Tiene un libro llamado The Way of the Linguist, A Language Learning Odyssey, que recoge el apasionante recorrido de LingQ y su trayectoria. Además, escribe regularmente en su blog The Linguist on Language sobre su pasión por los idiomas. En su canal de YouTube comparte videos con las técnicas y recursos propios para aprender nuevos idiomas, así como consejos y trucos para mejorar otros ya conocidos.

