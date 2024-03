Link Up Fest, una inyección de talento para el ecosistema emprendedor, de innovación empresarial y de inversión

La ciudad de Lleida acogerá los próximos días 10 y 11 de abril la primera edición del Link Up Fest, el mayor evento del ecosistema emprendedor e intraemprendedor de la región (Lleida-Huesca Este-Ebre) impulsado desde la iniciativa privada/COMUNICAE/

LoCowork, el día 10 de abril y La Llotja, el 11 de abril, serán los escenarios de este evento, impulsado por el ecosistema emprendedor Link Up, que contará con la participación de más de 40 ponentes vinculados con el emprendimiento e intraemprendimiento, empresas innovadoras y con nuevas ideas de negocio y la inversión.

El Link Up Fest comenzará con una primera jornada que tendrá lugar en LoCowork; un networking orientado a crear conexiones y fortalecer las ya existentes en el que participarán perfiles c-level (ejecutivos de alto nivel), inversores y startups con un alto potencial de crecimiento.

Más de 40 ponentes y 250 asistentes

La Llotja, el palacio de congresos de Lleida, focalizará la actividad de la segunda jornada, que contará con la participación de más de 40 ponentes del más alto nivel en este ámbito de actuación y que a través ocho mesas de trabajo irán aportando información de valor, experiencias y consejos a los más de 250 asistentes previstos a esta puesta de largo del ecosistema emprendedor Link Up.

La jornada se abrirá con una mesa de trabajo que contará con la participación de diferentes profesionales del territorio cuyo día a día o área de trabajo está cambiando el mundo; con un especial protagonismo para la inteligencia artificial, de la mano de Xavier Mitjana, uno de los divulgadores más influyentes en esta área a nivel estatal. La inspiración y visión de estos profesionales sobre lo que deparará el futuro más inmediato dará paso a una interesante tertulia dedicada a la inversión, la financiación y el boostraping (estrategia empresarial donde los emprendedores inician y hacen crecer sus negocios sin inversión externa), que contará, entre otros, con la participación de Miquel Manzano, responsable en Cataluña de CaixaBank DayOne –patrocinador principal del Link Up Fest-, y Quino Fernández, CEO de AticcoLab, que pertenece al grupo que gestionará el ‘hub’ financiero de la Bolsa de Barcelona.

Este evento del ecosistema emprendedor e intraemprendedor donde conectar y elevar el talento continuará con una mesa de debate en la que diferentes empresarios como Irene Carboneras de Mammafiore o Rafa Martínez de Neosalus, compartirán su experiencia en la aplicación de diferentes técnicas en sus empresas para llevar productos al mercado y competir y ganar en un mercado en condiciones aparentemente desfavorables, poniendo el foco en la tecnología, la estrategia y el posicionamiento digital.

Otra de las mesas de trabajo estará dedicada a explicar diferentes casos éxito empresariales y sobre cómo crear un círculo virtuoso para llevar adelante con éxito ideas y proyectos, con la presencia de expertos como Alba Majós de Batsi o Álvaro Perera, CEO de eCityclick y vicepresidente de Pimec Lleida.

Esta exposición de argumentos para mejorar, diversificar y redirigir proyectos empresariales para conseguir su éxito dará paso a una nueva mesa de debate dedicada a la inversión, donde diferentes inversores de éxito como Toni Villuendas, de Angels Capital (brazo inversor de Juan Roig, presidente de Mercadona) Miquel A. Mora, de Housfy, Yaencontre.com o Bcombinator, entre otros, expondrán sus criterios a la hora de evaluar la inversión en un proyecto.

Primer concurso de startups Link Up

Las empresas emergentes serán las protagonistas del último tramo de la sesión matinal a través de un concurso donde los responsables de 8 de las startups más prometedoras del territorio tendrán tres minutos para explicar sus proyectos a los asistentes y optar al "título" de mejor startup Link Up.

Jordi Bernat, propietario de la agencia de marketing digital Up2You y LoCowork e impulsor del proyecto Link Up cerrará la mañana explicando a los asistentes los retos y objetivos de esta iniciativa creada para dar respuesta a las carencias que encuentran las iniciativas de emprendimiento y startups del territorio, tanto a la hora de desarrollar sus proyectos e ideas de negocio como en el momento de conectar con otras empresas y acceder a inversores.

La sesión de tarde del Link UP Fest contará con tres mesas de trabajo; la primera de ellas, dedicada a explicar casos de éxito sobre cómo poner a la persona en el centro del proyecto, desde cómo convertir a los empleados en embajadores de la empresa a cómo crear una estrategia para que los clientes o usuarios sean los protagonistas y beneficiarios reales de la actividad de una empresa; empresarias como Aida Ribalta de Aristocrazy o Carol Mitjana de Gran3dad, compartirán su experiencia y conocimientos con los asistentes.

Dada la importancia para el territorio del sector agroalimentario y foodtech la penúltima mesa del Link Up Fest servirá para hablar y debatir sobre nuevas tendencias en la producción, comercialización y generación de nuevos productos agroalimentarios con la participación de profesionales del sector como Víctor Falguera de Biohubcat o Santi Aliaga de Zyrcular Foods.

Carolina González de Aragón TV y el artista y cantautor Pau de Ponts presentadores del Link Up Fest

Esta primera edición del Link Up Fest, que estará presentada por Carolina González, periodista de Aragón TV y Pau de Ponts, artista, cantautor y presentador, finalizará con la intervención de diferentes responsables de ecosistemas de emprendimiento de proximidad, que ya están siendo un motor de negocio y emprendimiento en el territorio. El anuncio de la empresa emergente ganadora del concurso de startups pondrá el broche final de esta primera edición del Link Up Fest.

Sin lugar a dudas, una jornada intensa y con un gran potencial para ayudar a conectar y elevar el talento en el territorio que Jordi Bernat, impulsor de esta iniciativa valora como "el evento que nuestro territorio se merece para que el emprendimiento, la innovación y la inversión encuentren el caldo de cultivo necesario para que el ecosistema sea una realidad. Estamos muy contentos de poder organizar esta primera edición con el apoyo de las principales entidades y organizaciones empresariales y, por supuesto, por el apoyo incondicional que nos ha dado CaixaBank DayOne desde el primer momento. Poder organizar un cartel de este nivel es nuestro objetivo principal para aportar valor desde Link Up y poner al territorio en los circuitos nacionales de emprendimiento, innovación e inversión lo antes posible".

