Loop Industries y L'Occitane en Provence presentan una nueva botella fabricada con resina de PET 100% reciclada en la planta de producción mejorada de Loop en Terrebonne (Canadá)

Loop Industries, Inc. ,empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía de plásticos circulares mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, y L'OCCITANE en Provence, un fabricante y minorista mundial de productos de belleza y bienestar sostenibles, han presentado hoy una nueva botella para el Aceite de Ducha de Almendras de la marca que ha sido creada mediante la revolucionaria tecnología de Loop/COMUNICAE/

Loop Industries, Inc. ,empresa de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía de plásticos circulares mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, y L'OCCITANE en Provence, un fabricante y minorista mundial de productos de belleza y bienestar sostenibles, han presentado hoy una nueva botella para el Aceite de Ducha de Almendras de la marca que ha sido creada mediante la revolucionaria tecnología de Loop

Loop Industries se ha asociado con L'OCCITANE en Provence para ayudar a cumplir el objetivo de sostenibilidad de la marca de utilizar un 100% de PET reciclado en sus botellas para 2025. En colaboración con la marca, se ha ejecutado un proyecto piloto en el que la icónica botella de Aceite de Ducha de Almendras (excluyendo el tapón y la etiqueta) se ha producido utilizando resina de PET Loop™ 100% reciclada y se ha llevado a cabo con éxito en las líneas de producción de L'OCCITANE. Esta iniciativa marca un paso importante en la asociación entre las dos compañías y establece el camino para implementar la tecnología de Loop en otros productos del surtido de la marca.

Como parte de esta asociación con L'OCCITANE en Provence, la marca Loop aparece de forma destacada en la parte frontal del envase, con detalles adicionales que hablan de la tecnología en la contraetiqueta. La colocación y visibilidad de la marca Loop en el envase es un componente importante de esta iniciativa, ya que actúa como un indicador de la verdadera circularidad y la calidad del material, destacando la capacidad de la botella para recircular en la economía infinitamente, sin degradar la calidad. La presencia de la marca Loop en el envase añade un fuerte valor, ya que permite a la marca hacer una poderosa declaración de sostenibilidad y ayuda a dar visibilidad al potencial reciclable del producto, apoyando la misión de Loop de acelerar una economía circular de los plásticos.

En la actualidad, Loop suministra a las principales empresas de marcas de consumo, entre ellas L'OCCITANE en Provence, resina de PET de calidad virgen 100% reciclada, apta para el envasado de alimentos y el uso de fibra de poliéster, a través de su planta de producción de Terrebonne, Quebec. Loop ha completado recientemente las mejoras de la instalación, lo que ha aumentado la capacidad de producción de la planta. Loop, junto con sus socios estratégicos SUEZ y SK Geo Centric, planean comercializar la tecnología de Loop en Europa a través de su proyectada instalación Infinite Loop™ Francia, que ayudará a suministrar a las marcas de consumo europeas, incluida L'OCCITANE en Provence, resina de PET Loop™ 100% reciclada para su uso en productos y envases.

Al comentar la activación, David Bayard, Director de I+D de envases de L'OCCITANE en Provence, dijo "L'OCCITANE en Provence es muy consciente de la importancia del diseño ecológico y de los envases sostenibles. Llevamos más de 13 años lanzando productos de eco-reposición, servicios de recogida y reciclaje en las tiendas y botellas hechas de plástico 100% reciclado y seguimos avanzando en este sentido. Estamos orgullosos de asociarnos con Loop Industries, cuya innovadora tecnología nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo de un 100% de plástico PET sostenible en todas nuestras botellas para 2025. La innovadora tecnología que proporcionan es un cambio de juego que puede ayudarnos a desempeñar un papel en la creciente preocupación mundial por la contaminación del plástico".

Daniel Solomita, fundador y director general de Loop, declaró: "Estamos encantados de asociarnos con L'OCCITANE en Provence en su camino hacia la sostenibilidad y de aprovechar nuestra tecnología con la marca, ayudándoles a avanzar hacia el cumplimiento de su objetivo para 2025. La integración de la marca Loop sirve como referencia visual a las capacidades infinitamente reciclables de nuestro producto y tecnología, permitiendo a los consumidores y a las empresas por igual convertirse en socios activos en nuestros esfuerzos continuos para establecer una economía circular para los plásticos. Hemos logrado otro hito emocionante al completar las actualizaciones de nuestra planta en Terrebonne, Quebec, donde ahora estamos en plena producción suministrando a las empresas de marcas globales la resina de PET de la marca Loop™ para ser utilizada en envases de grado alimentario y para el uso de fibra de poliéster."

Acerca de L'OCCITANE en Provence

Desde 1976, L'OCCITANE en Provence ha estado ideando, produciendo y vendiendo productos de belleza, cuidado de la piel y bienestar con el objetivo de compartir las maravillas de la naturaleza con el mundo. Creen que reviviendo la fuerza de todos los seres vivos, se puede ayudar a las semillas a florecer de nuevo y reconciliar a los humanos con la naturaleza. Las personas son los cultivadores del cambio. Cada año, plantan poderosos ingredientes que están en perfecta simbiosis con sus ecosistemas. Se dirigen a la Madre Tierra y se maravillan al verla florecer. Se exploran sus tesoros y cuestionan sus propios métodos para descubrir nuevos avances. Los convierten en recuerdos inesperados. Se asocian con la gente a nivel local porque creen que cualquier acción puede marcar la diferencia, por grande o pequeña que sea.

Acerca de Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries posee una tecnología patentada y propia que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster, incluyendo las botellas de plástico y los envases, las alfombras y los textiles de cualquier color, transparencia o condición, e incluso los plásticos del océano que han sido degradados por el sol y la sal, hasta sus bloques de construcción básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, se purifican y se polimerizan para crear la resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™, adecuada para su uso en envases de calidad alimentaria y en fibra de poliéster, lo que permite a los clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico PET y la fibra de poliéster de Loop™ pueden reciclarse infinitamente sin degradar su calidad, cerrando con éxito el ciclo del plástico. Loop Industries está contribuyendo al movimiento global hacia una economía circular mediante la reducción de los residuos de plástico y la recuperación de los residuos de plástico para un futuro sostenible.

Las acciones ordinarias de la empresa cotizan en el mercado global NASDAQ con el símbolo "LOOP".

Para más información, visitar www.loopindustries.com.

Seguir a Loop en Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries y LinkedIn: Loop Industries.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Dichas declaraciones pueden ir precedidas de las palabras "pretende", "puede", "hará", "planea", "espera", "anticipa", "debería", "podría", "proyecta", "predice", "estima", "pretende", "cree", "espera", "potencial" o "continúa" el negativo de dichos términos o palabras similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la oportunidad de mercado de Loop, sus estrategias, la capacidad de mejorar y ampliar sus capacidades, la competencia, las actividades y los gastos previstos a medida que Loop lleva a cabo su plan de negocios, la adecuación de sus recursos de efectivo disponibles, el cumplimiento de la normativa, los planes para el crecimiento futuro y las operaciones futuras, el tamaño del mercado al que se dirige Loop, las tendencias del mercado y la eficacia del control interno de Loop sobre los informes financieros. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro, se basan en ciertas suposiciones y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de Loop, y no pueden predecirse o cuantificarse y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los riesgos e incertidumbres asociados con, entre otras cosas (i) la comercialización de la tecnología y los productos de Loop, (ii) el estado de la relación de Loop con los socios, (iii) el desarrollo y la protección de la propiedad intelectual y los productos de Loop, (iv) la competencia de la industria, (v) la necesidad y la capacidad de Loop para obtener financiación adicional en relación con sus compromisos financieros actuales y futuros, (vi) la ingeniería, la contratación y la construcción de la planta de fabricación de Loop, (vii) la capacidad de Loop para escalar, (vii) la capacidad de Loop para escalar, fabricar y vender sus productos con el fin de generar ingresos, (viii) el modelo de negocio propuesto por Loop y su capacidad para ejecutarlo, (ix) los efectos adversos en el negocio y las operaciones de Loop como resultado de un mayor escrutinio y prácticas reguladoras, mediáticas o de información financiera, rumores o de otro tipo, (x) las epidemias de enfermedades y las preocupaciones relacionadas con la salud, como el actual brote de variantes adicionales de coronavirus (COVID-19), que podría dar lugar (y, en el caso del brote de COVID-19, ha dado lugar a algunos de los siguientes aspectos) a un acceso reducido a los mercados de capitales, a interrupciones en la cadena de suministro y al escrutinio o embargo de los bienes producidos en las zonas afectadas, a cierres obligatorios de empresas impuestos por el gobierno y a los consiguientes despidos de los empleados de Loop, a programas gubernamentales de subvención del empleo, a restricciones de los viajes o a aspectos similares para evitar la propagación de la enfermedad, (xi) el resultado de la actual investigación de la SEC o el reciente litigio de acción colectiva presentado contra Loop, (xii) la capacidad de Loop para contratar y/o retener a empleados y consultores cualificados y (xiii) otros factores discutidos en las presentaciones posteriores de Loop con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"). En los documentos presentados por Loop ante la SEC se ofrece información más detallada sobre Loop y los factores de riesgo que pueden afectar a la realización de las declaraciones prospectivas. Se insta a los inversores y a los tenedores de valores a leer estos documentos de forma gratuita en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Loop no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Fuente Comunicae