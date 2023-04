Luis Cones: "cuando las familias crecen, necesitan un lugar más grande y ese lugar es You Home"

Basado en la campaña "en You, solo faltas tu" Luis Cones, conferencista, coach y Director Comercial de la empresa You Home, promueve y celebra un equipo de ventas de más de 350 ejecutivos entre las 5 sedes de la empresa en Florida: Orlando, Plantation, Doral, Tampa y Fort Mayers/COMUNICAE/

Basado en la campaña "en You, solo faltas tu" Luis Cones, conferencista, coach y Director Comercial de la empresa You Home, promueve y celebra un equipo de ventas de más de 350 ejecutivos entre las 5 sedes de la empresa en Florida: Orlando, Plantation, Doral, Tampa y Fort Mayers

Como empresa de ‘Home Improvement’, You Home tienen como visión, crear la estructura comercial más grande, más capacitada y mejor compensada de la Florida. Por esta razón, cuentan con 3 pilares fundamentales que son: capacitación a través del entrenamiento constante sobre las diferentes unidades del negocio y un podcast interno, donde mantienen actualizado al equipo de manera informal. El acompañamiento del ejecutivo, que consiste en el apoyo por Entrenadores de Campo para las primeras de cambio en la carrera, y motivación, generada con incentivos tecnológicos, de entretenimiento, diversión y otros, adicional a la compensación semanal como ejecutivo.

You Home es una empresa familiar, que desde hace 5 años su CEO, Nixon Ramírez, inició la búsqueda de un modelo de negocio sustentable y claro para un ejecutivo. Así fue que luego de dos años de iniciada esta búsqueda, comenzó su empresa de manera 100% familiar, donde su esposa, hija e hijos fueron parte de cada uno de los niveles de la empresa que hoy cuenta con un equipo humano de casi 400 personas.

"El tener a un empresario como Nixon, es sin duda alguna un plus para todo el equipo, ya que su visión son las personas que conforman la empresa y no la ganancia que cada uno de ellos genera", destaca el experto en ventas, Luis Cones.

El objetivo de la empresa es asesorar a los dueños de casa, ofreciéndoles en un solo lugar, la cobertura de varias puntas del servicio de ‘Home Improvement’ donde los principales y más destacados son:

Fabricación de techos , que por ser Florida un Estado sensible a huracanes, todo dueño de casa debe contar con un buen mantenimiento.

, que por ser Florida un Estado sensible a huracanes, todo dueño de casa debe contar con un buen mantenimiento. Servicio de energía renovable , donde son los únicos en Florida Central, capaces de garantizar instalaciones de 26 días.

, donde son los únicos en Florida Central, capaces de garantizar instalaciones de 26 días. Sistema de purificación de agua, para la gran problemática de químicos disueltos en el agua, que protagoniza los medios de comunicación casi todos los días.

"Son miles de personas que no tienen ni idea que el agua del sur de la Florida es reciclada, es decir, toda el agua que utilizamos, de dónde sea y por dónde sea, va a una planta de tratamiento para ser tratada con 108 químicos y luego ser devuelta", enfatiza Luis Cones, "por eso, en la búsqueda de ofrecer una solución a esta gran problemática, para más que vender otro producto, ofrecer salud, hoy somos los representantes de Aquafeel Solutions en toda la Florida".

You Home implementa un plan de carrera formadora de líderes, que siguiendo el "by the book" pueden generar de $90.000 a más de $350.000 al año y hasta llegar a ser asociado de la empresa, ganando el 30% de lo que produzca la oficina.

Enfocados en su visión, la empresa comprenden los procesos y dificultadas que tienen los inmigrantes al llegar a este país. Por este motivo, mientras algún candidato se encuentre en dicha situación, pueden iniciar la primera etapa de la carrera contando con el mismo acompañamiento, apoyo y compensación. Así que "si quieres ser parte de un equipo enfocado en mejorar la calidad de salud y vida de los dueños de casa en la Florida, déjame decirte que en You… solo faltas tú". You-home.us

