Luis Miguel Manjón: "Los usuarios quieren IA pero también dispositivos con carga rápida"

A las puertas de una nueva edición del Mobile World Congress, el experto en tecnología y electrónica de consumo Luis Miguel Manjón aplaude que las marcas apuesten cada vez más por materiales reciclados y sostenibles. El máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG) cree que "los usuarios de móviles cada vez son más exigentes con los productos que compran, están hartos de la obsolescencia programada"

Con la llegada de una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), la feria mundial que abrirá sus puertas el próximo lunes en Barcelona, las marcas de móviles y accesorios se prestan a ofrecer productos que pongan en bandeja la inteligencia artificial (IA). Pero para algunos de los expertos que serán presentes en el MWC "la IA no sirve de nada si el móvil o el portátil no tienen batería, el usuario busca estar siempre conectado y en el caso de estar sin batería siempre busca la carga rápida y estable", asegura Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG).

Manjón, con más de 20 años trabajando en el sector de la electrónica de consumo, aplaude que las empresas como el grupo TAG apuesten cada vez más por materiales reciclados y sostenibles a la hora de diseñar y fabricar dispositivos y accesorios: "Los usuarios de móviles y portátiles cada vez son más exigentes con los productos que compran y están hartos de la obsolescencia programada. Quieren que sean sostenibles. Que duren. Y que no sientan que, por ejemplo, se pueden quedar sin batería antes de volver a casa o al trabajo".

Partiendo de esa necesidad, Telco Accessories Group (TAG) elabora cada vez con más empeño powerbanks que ofrecen una doble ventaja y sostenibilidad. Cargan rápidamente los móviles y portátiles y también los hay que no necesitan cables. Los powerbanks han tomado protagonismo en los últimos años como el accesorio imprescindible para muchos usuarios de móviles, tablets y portátiles, convirtiéndose en un elemento necesario por la autonomía y la libertad.

Es el caso de Fuel Series 5, una gama fabricada totalmente en plásticos reciclados certificados GRS, que cubre desde los 10.000mAh hasta los 45.000mAh. Y que ofrece una potencia desde los 20W hasta los 67W. Cifras que acreditan que se trata de accesorios que hacen más fácil y duradera la experiencia móvil del usuario. Fuel Series 5 acaba de ser estrenada en el mercado y es una gama comercializada por Xtorm, una de las cinco marcas de TAG.

El máximo responsable en España de TAG asegura que en la compañía neerlandesa no dejan de pensar en el sueño de cualquier usuario de la última tecnología: "no quedarse incomunicado. Y para eso necesitas un buen terminal y una buena batería". Además de la mencionada serie, TAG, durante la cita barcelonesa, igualmente enseñará y probará las nuevas baterias GO2 SERIES, también realizada totalmente con plástico reciclado GRS.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su flota de accesorios de carga de alta calidad y sostenibilidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos reciclados GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.

