Lyconet (la evolución del antiguo Lyoness): sistema cashback y opiniones

La compañía internacional Lyconet y su sistema de casbhack cuentan con una gran atención generando un gran interés y también polémica desde que nació en 2003 no ha parado de crecer

Lo que más llama la atención de Lyconet, en sus orígenes se conocía por Lyoness, en primera instancia son los beneficios que ofrece. Cuenta con un ‘Benefit Program’ (Programa de Beneficios) mediante el que los clientes se benefician de ventajas tales como el cashback (devolución de dinero)o los shopping points (puntos de compra que se canjean por ofertas) que ofrecen descuentos pudiendo ahorrar cantidades importantes en las compras diarias. Estos shopping points se obtienen al comprar productos o servicios en establecimientos asociados a My World (algunos tan relevantes como: El Corte Inglés, eDreams, Barceló o Rusticae) El sistema que usan es simple, cuanto más compra el usuario más puntos genera y más se puede ahorrar en las siguientes compras.

En este artículo buscan conocer un poco más de cerca que es Lyconet y en que consiste el sistema de cashback.

Network marketing y cashback. Mucho más que un sistema piramidal o multinivel.

Para saber que es Lyconet (Lyoness) es fundamental conocer que está compuesto por clientes, establecimientos comerciales y marketers (que son distribuidores que ayudan a las empresas, a los clientes y otros socios)

El papel de cada uno de los actores que forman parte de la organización son:

Clientes: ahorran dinero mientras compran en los establecimientos asociados. Pueden ahorrar dinero de 2 formas bien diferenciadas:

1.-) Canjear dinero en efectivo: al comprar en cualquier tienda asociada y contando con una tarjeta el usuario puede disfrutar de la devolución de dinero de entre 1% y un 5% de sus compras.

2.-) Shopping points: cada compra da una serie de puntos que pueden transformarse en descuentos o canjear por bonos. (cada punto (SP) puede llegar a canjearse hasta por 10€)

Establecimientos comerciales : todas aquellas tiendas que lo deseen pueden unirse al sistema de fidelización de myWorld, y los Lyconet son los que ayudan a las empresas a conocer todas las posibilidades para su comercio.

: todas aquellas tiendas que lo deseen pueden unirse al sistema de fidelización de myWorld, y los Lyconet son los que ayudan a las empresas a conocer todas las posibilidades para su comercio. Marketers: son los llamados Lyconet, muchos de ellos propietarios de empresas adheridas a myWorld, y otros son emprendedores dispuestos a ayudar a clientes para que compren más barato, y a empresas a que vendan más, y por ello generan beneficios y pueden crear una red.

¿Cuáles son las opiniones sobre Lyconet (Lyoness)?

Se ha detectado, mucha información, y algunas de ellas generan polémica, como en la mayoría de las empresas que crece rápido. Tras haber indagado de manera exhaustiva sobre el tema exponen lo que parecen las opiniones más extendidas.

Lyconet no es una estafa

Así lo exponen en Gasteiz Hoy donde exponen que los resultados de la investigación de la ACCC se presentaron ante la Corte Federal Australiana, cuyo fallo ha quedado claro: Lyoness no es un esquema piramidal y no lleva a cabo actividades de venta ilegítimas.

Desde Lyonessestafaono también exponen que los que hablan en términos peyorativos de este sistema es por desconocimiento y que es como todo, si se trabaja y se da a conocer es posible ganar algo de dinero extra.

En TrustPilot, un portal de opiniones donde usuarios opinan el 64% de las opinen son positivas y se pone en valor su utilidad

Puede ser un gran negocio pero es importante ser precavido

Así lo apuntan desde Viva el Networking que encuentra en sus conclusiones que puede ser un gran negocio pero que como todo tiene sus riesgos, por lo que es importante documentarse y leer todo bien.

Desde el medio Contante ponen de relieve el gran número de países donde está vigente y opinan lo mismo que hay personas a las que les funciona muy bien y otras a las que no tanto.

El blogger Miguel Beni habla de la importancia de probar previamente los productos y tomarse su tiempo para informarse.

