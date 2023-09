Mahou cierra un acuerdo estratégico con Spotify para distribuir #UnaCañaCon

Esta alianza convierte a Mahou en la primera marca a nivel europeo en distribuir un contenido exclusivo dentro de la plataforma/COMUNICAE/

Mahou, consciente de la importancia de promover los mejores encuentros entre personas, regresa con la quinta temporada de #UnaCañaCon. Por primera vez, el exitoso formato de entrevistas se podrá disfrutar en exclusiva en Spotify. De esta manera, Mahou y la plataforma líder de streaming se unen para cerrar un partnership estratégico que demuestra el compromiso de la marca de cervezas dentro de la industria del entretenimiento. El espacio, presentado por Carolina Iglesias y Kikillo, vuelve a la carga con 10 nuevos episodios donde se compartirán historias y anécdotas entre los amigos que acudirán al ya mítico Bar Bara.

"En Mahou creemos firmemente que los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor. Por eso, queremos poner en valor este sentimiento que tanto nos une y representa. Además, consideramos que el formato de entrevistas de Una Caña Con, tras cinco exitosas temporadas, es el espacio perfecto para conectar con el público más joven de la marca y, por ello, hemos querido cerrar este acuerdo pionero con la plataforma líder de streaming", ha destacado Pablo Sánchez, Consumer Marketing Director de Mahou. (TBC Portavoz)

El primer episodio está protagonizado por Quevedo; cantante y compositor español que saltó a la fama gracias a su colaboración con el rapero Bizarrap y que en 2023 presentaba su primer álbum en solitario ‘Donde quiero estar’. El artista se sinceraba con Carolina Iglesias durante la entrevista analizando sus inicios en la profesión: "al Pedro de hace diez años le diría que espabile. […] A mi familia sí que le sorprendió más que me dedicara a esto, pero mi círculo más cercano sabía que me gustaba rapear y que me gustaba mucho la música. A mis amigos no les cogió tan de sorpresa".

El éxito le llegó muy poco después, siendo aún muy joven, y Quevedo reconocía abiertamente: "volverme loco es mi mayor miedo". También hizo un repaso por sus mayores inspiraciones dentro del panorama musical: "Me inspira Mike Towers, Rosalía, Bad Bunny, C. Tangana… Me inspiran mucho los artistas que tengan un proyecto musical 360; es decir, muy perfecto y que tenga un concepto muy marcado", afirma el cantante.

Por último, el artífice de éxitos como ‘Ahora Qué’, la sintonía de la nueva temporada del programa de entrevistas; no quiso abandonar el Bar Bara sin antes hacer un repaso de los grandes éxitos que ha dejado la IA imitando su voz: "hay temas que es muy loco. A mí me hace gracia, pero, a la vez, pienso como esto se perfeccione se acabó nuestro trabajo. Aún así, al final siempre va a primar lo real, pero es una paranoia".

Tras Quevedo en el primer episodio de la quinta temporada, le seguirán perfiles muy relevantes que poco a poco se irán desvelando. Todos ellos se tomarán una caña con Carolina Iglesias y Kikillo para compartir ellos momentos únicos.

Con el estreno de la nueva temporada de #UnaCañaCon, Mahou impulsa los mejores encuentros entorno a la mesa para seguir coleccionando recuerdos en la mejor compañía.

Ya se puede conocer todos los detalles de #UnaCañaCon en https://www.mahou.es/una-cana-con-t5/

