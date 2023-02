Mail Boxes Etc. cierra 2022 con 18 nuevas franquicias en España y abre 2023 con un nuevo centro en Zaragoza

La popular franquicia dedicada a ofrecer servicios integrales a PYMEs ha expandido su presencia en el mercado con la apertura de 18 nuevos centros en todo el territorio nacional. Además, ha empezado el año con la apertura de un nuevo centro en Zaragoza, concretamente en la Calle Mariano Barbasán, 8/COMUNICAE/

La popular franquicia dedicada a ofrecer servicios integrales a PYMEs ha expandido su presencia en el mercado con la apertura de 18 nuevos centros en todo el territorio nacional. Además, ha empezado el año con la apertura de un nuevo centro en Zaragoza, concretamente en la Calle Mariano Barbasán, 8

Estas nuevas franquicias brindarán a los clientes acceso a una amplia gama de servicios, incluyendo envíos a nivel nacional e internacional, eLogística (logística para el e-commerce) diseño gráfico e impresión y otros servicios dirigidos a la empresa y el particular con la finalidad de minimizar el tiempo en dichas gestiones y garantizar el trato personalizado y éxito en la gestión.

Debido al auge del sector e-commerce, cuya relevancia para la logística de las empresas es cada vez mayor, Mail Boxes Etc. ha demostrado ser una opción atractiva y sólida para los emprendedores que buscan un modelo de negocio exitoso en un mercado en pleno crecimiento y transformación bajo el paraguas de una marca reconocida.

Bajo el holding de MBE Worldwide, operan actualmente ocho marcas, a través de las cuales, se reafirman como proveedores líderes en servicios para empresas.

Mail Boxes Etc.

Prestashop

PostNet

Pack & Send

Multicopy

Spedingo.com

Print Speak

AlphaGraphics

Como objetivos para este 2023, planean llegar a cubrir el territorio nacional llegando a un total de 280 Franquicias operativas. Para ello, realizarán entrevistas personalizadas en las zonas con potencial crecimiento facilitando estudios de mercado específicos para cada potencial franquiciado.

Más sobre MBE 3289: Este nuevo centro está regentado por Pablo Fernández Martínez y está especializado en envíos y paquetería desde Zaragoza, gestionando desde sobres con documentación a paquetes de todo tipo tanto a nivel nacional como internacional. También ofrece embalaje profesional a medida, así como servicios logísticos para empresas e-commerce tales como el almacenaje y estocaje además de la preparación y entrega de sus pedidos. Por último, MBE 3289 está capacitado para tareas de diseño gráfico e impresión además de otros servicios. El horario del establecimiento es de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h.

Más sobre Mail Boxes Etc.: franquicia de servicios logísticos y de impresión enfocado a dar servicios a la pequeña, mediana empresa y al particular. Con más de 40 años de experiencia en el mercado y 3.100 ubicaciones en todo el mundo, la compañía es líder mundial en el sector. Para obtener más información sobre la franquicia Mail Boxes Etc.de Mail Boxes Etc., visitar www.mbe-franchising.es. Para más información sobre los servicios que ofrece un centro MBE visitar www.mbe.es.

