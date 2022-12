Puede que el mantenimiento de los ascensores no esté en lo más alto de sus prioridades, pero es uno de los aspectos más importantes para que su edificio funcione sin problemas. Por lo tanto, es crucial tener un plan de mantenimiento de ascensores y ceñirse a él. Pero si todavía no tiene un plan, no se preocupe: el equipo de Ascensores Eninter está aquí para ayudarle.

En este artículo hablaremos del mantenimiento de los ascensores, de cómo realizarlo y de consejos para los operarios. Esperamos que esta información le ayude a gestionar el mantenimiento de su ascensor de forma eficaz y dentro de su presupuesto.

¿En qué consiste el mantenimiento de los ascensores?

El mantenimiento de ascensores es el proceso de inspeccionar, reparar y probar los ascensores y los elevadores. Este mantenimiento es importante para que estos sistemas funcionen sin problemas y con seguridad. Al mismo tiempo, el mantenimiento de los ascensores puede ser costoso, por lo que es importante encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad de los ascensores y minimizar el tiempo de inactividad de los mismos.

La importancia del mantenimiento de los ascensores

En el pasado, los edificios no tenían tantas plantas como ahora. En consecuencia, las averías de los ascensores eran menos comunes y a menudo no eran tan graves. Sin embargo, con la llegada de edificios más altos, el mantenimiento de los ascensores se ha vuelto más importante que nunca.

El mantenimiento de los ascensores implica los siguientes factores

Seguridad : realizar el mantenimiento rutinario de los ascensores ayuda a garantizar la seguridad de los pasajeros. Una avería del ascensor puede ser un incidente catastrófico, por lo que debe evitarse por todos los medios.

: realizar el mantenimiento rutinario de los ascensores ayuda a garantizar la seguridad de los pasajeros. Una avería del ascensor puede ser un incidente catastrófico, por lo que debe evitarse por todos los medios. Funcionamiento : los ascensores cumplen una función muy importante. Cuando están fuera de servicio, pueden causar frustración y molestias a las personas que dependen de ellos.

: los ascensores cumplen una función muy importante. Cuando están fuera de servicio, pueden causar frustración y molestias a las personas que dependen de ellos. Costes: arreglar y sustituir los ascensores averiados puede resultar caro. El mantenimiento de los ascensores puede ayudar a evitar estas costosas reparaciones manteniendo el ascensor en buenas condiciones de funcionamiento.

arreglar y sustituir los ascensores averiados puede resultar caro. El mantenimiento de los ascensores puede ayudar a evitar estas costosas reparaciones manteniendo el ascensor en buenas condiciones de funcionamiento. Normativa: existen leyes y normativas regionales que los operadores de ascensores deben cumplir. El incumplimiento de las mismas conlleva cuantiosas multas. Algunas regiones incluso exigen que los edificios muestren la fecha de la última inspección de mantenimiento de los ascensores.

Cada parte tiene sus correspondientes tareas de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo regularmente. Además, el mantenimiento de los ascensores ahora puede aprovechar el mantenimiento predictivo. Mediante el uso de sensores, los operarios de los ascensores pueden ahora detectar posibles problemas y abordarlos antes de que causen un problema o una avería.

A continuación, algunos consejos sobre cómo realizar el mantenimiento de los ascensores:

Lea el manual de mantenimiento del ascensor: esto le permitirá conocer el sistema del ascensor y su funcionamiento. También le orientará sobre cómo mantener el ascensor correctamente.

esto le permitirá conocer el sistema del ascensor y su funcionamiento. También le orientará sobre cómo mantener el ascensor correctamente. Inspeccione el ascensor con regularidad: si realiza inspecciones periódicas, podrá identificar los posibles problemas con antelación y tomar medidas para solucionarlos antes de que provoquen un tiempo de inactividad del ascensor.

si realiza inspecciones periódicas, podrá identificar los posibles problemas con antelación y tomar medidas para solucionarlos antes de que provoquen un tiempo de inactividad del ascensor. Mantenga registros de mantenimiento del ascensor: llevar un registro de las actividades de mantenimiento del ascensor le ayudará a hacer un seguimiento del rendimiento del ascensor y a identificar las áreas que necesitan mejorar.

llevar un registro de las actividades de mantenimiento del ascensor le ayudará a hacer un seguimiento del rendimiento del ascensor y a identificar las áreas que necesitan mejorar. Contrate a un profesional de mantenimiento de ascensores certificado: el mantenimiento del ascensor debe ser realizado por un profesional certificado, para ello Eninter cuenta con una numerosa red de Delegaciones en España. Así se asegurará de que el ascensor se mantiene correctamente y de que usted cumple con la normativa local.

Como vemos, el mantenimiento de los ascensores es una parte importante del mantenimiento general del edificio y nunca debe pasarse por alto. Si toma las medidas adecuadas para realizar el mantenimiento de los ascensores, puede asegurarse de que su ascensor se mantiene correctamente y cumple con la normativa local.