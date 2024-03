Las marcas Boutijour, Perricone MD y Byoode explican las diferencias entre la cosmética coreana y la occidental

¿Es mejor la cosmética coreana que la occidental? En realidad, no. Simplemente, parten de diferentes filosofías. Aquí van las claves para entenderlas/COMUNICAE/

Todo el mundo está hablando de las rutinas de belleza coreana y de tipos de piel a conseguir como la famosa Glass Skin, tan cristalina que casi refleja la luz del sol. ¿Es la cosmética coreana el futuro y las firmas occidentales son parte del pasado? La realidad es que no. La clave está en entender que ambas son buenas, dentro de que en todas pueda haber luces y sombras, claro está. Eso sí, cada una parte de una filosofía muy diferente y que va muy asociada a aspectos socioculturales que diferencian -o diferenciaban- mucho a los asiáticos y a los occidentales. Y es que, "mientras que en Occidente se han centrado mucho a lo largo de la historia en tratar de revertir aquellas preocupaciones que iban apareciendo asociadas a la piel, en Corea siempre han abogado mucho por la prevención y por cuidarse desde muy jóvenes", explica Marta Agustí, directora técnica de la firma de alta cosmética coreana Boutijour.

Corea previene, Occidente revierte

Esta clave es fundamental para entender las diferencias entre ambas tendencias y los cosméticos que dan como resultado. "El hecho de que las culturas asiáticas estén más preocupadas en prevenir todo lo que le pueda ocurrir a la piel, sobre todo ligado a los efectos del sol en ella, hace que usen productos más de mantenimiento. No son, en absoluto, cosméticos placebo, pero como no se busca revertir nada en concreto, suelen ser menos activos", analiza Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com.

En cambio, en Occidente, siempre se ha sido más de "si aparecen granitos, se tratan. Si se ven arruguitas, intentamos revertirlas. Esto cada vez ocurre menos y la cultura de la prevención está mucho más extendida, pero la realidad es que el hecho de que históricamente se ha centrado más en intentar resolver lo que iba apareciendo, ha llevado a crear cosméticos muy diferentes, mucho más activos y con mucha mayor potencia a nivel de regeneración celular", expone Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Corea, más botánica

Por todo ello, las fórmulas coreanas suelen tener "aproximaciones más botánicas, con extractos de plantas que, si bien también son efectivos para tratar preocupaciones existentes, son más amigables con la piel y más pensados en un tratamiento continuado. Buscan más proteger que revertir. Por eso, son tan reconocidos en materia de protección solar, hidratación y aporte de antioxidantes", plantea Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, una firma 100% española, pero para la que Corea ha sido una gran fuente de inspiración y les ha llevado a incluir en sus fórmulas ingredientes como la okra, los berros o el ragi.

En cambio, puesto que los occidentales han pecado más de dejar pasar todo y preocuparse cuando ya tenían el problema, esto lleva a que en la cultura "sean mucho más habituales los activos de alta potencia y actuación sobre la célula de la piel con riqueza en derivados de la vitamina A como el retinol o el retinal, los hidroxiácidos como el glicólico o el láctico, o los péptidos", aclara Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

¿Por cuál hay que decantarse?

En realidad, ambas son maravillosas y todo depende del punto vital y, sobre todo, de cómo está la piel. "Si se empieza a tratar la piel desde jóvenes y no se tiene afecciones como el acné, por ejemplo, la cosmética coreana será un grandísimo aliado. También será una buena apuesta para las pieles más sensibles, ya que su aproximación botánica suele hacer que sean cosméticos más gentiles con la piel", añade la experta de Boutijour, Marta Agustí.

Sin embargo, "si ya se tienen signos de cuestiones que se quieran tratar, como el acné, la pérdida de firmeza, arruguitas, manchas… es probable que se pueda resolver más rápido todo con aproximaciones más occidentales y principios más que actúan de forma más activa en la piel, como los retinoides, los AHAs, BHAs o los PHAs, así como las vitaminas C potenciadas", concluye Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Por último, hay que aclarar que la situación perfecta parte del equilibrio. Seguramente la piel se pueda beneficiar de un mix perfecto entre ambas propuestas. "En Purenichelab.com tienen un servicio de asesoría, Bespoke Beauty, en el que podrán guiarte y darte una rutina personalizada".

