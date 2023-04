Marcas como Aromatherapy Associates o Byoode proponen regalos beauty para regalar por el día de la madre

A ellas, que les encanta cuidarse, estos sets de belleza para tener la piel más firme e iluminada que nunca serán el mejor regalo por el Día de la Madre, que se celebra el próximo 7 de mayo/COMUNICAE/

A ellas, que les encanta cuidarse, estos sets de belleza para tener la piel más firme e iluminada que nunca serán el mejor regalo por el Día de la Madre, que se celebra el próximo 7 de mayo

Son coquetas, les encanta tener la piel luminosa, sin arrugas ni manchas… está claro que son todas las señales que están llegando para regalarles cosméticos este año por el Día de la Madre. "Y ya estás tardando en tomar nota de todas esas indirectas que se suelen lanzar". Como todavía no se les puede regalar el elixir de la eterna juventud, por el Día de la Madre está claro que a las madres más coquetas del mundo el mejor regalo es un set de belleza (y mucho cariño, claro). Como manda la tradición, se celebra el primer domingo de mayo y este 2023 será el día 7, "¿ya tienes el regalo pensado?" Calma, porque aquí van algunas ideas para demostrarle a una madre lo mucho que se la quiere con esta selección de regalos beauty.

Una piel digna de una reina (húngara)

Para que no le falte de nada, porque ella se lo merece todo, Smooth & Firm Skin Kit de Omorovicza es una rutina completa de minitallas con un neceser. Compuesto por un limpiador antiedad en espuma, un sérum de noche con retinal, crema hidratante de día con tecnología de rehidratación según pasan las horas, una hidratante de noche y la icónica bruma de Omorovicza: Queen of Hungary Mist. Es el mejor regalo para esas madres que quieren lucir como una reina. 60 € en Purenichelab.com

Un kit para dormir mejor

Tras un día muy largo, hay pocas sensaciones más placenteras que un baño caliente e irse a la cama relajada. El kit Moment of Sleep Duo de Aromatherapy Associate incluye el aceite para el baño y la ducha Deep Relax de Aromatherapy y el Deep Relax Sleep Mist para pulverizar la cama y el pijama antes de meterse en la cama. Los aceites esenciales, entre los que está el de Vetivert, manzanilla y sándalo, ayudarán a que se tenga un sueño reparador y disfrute de una experiencia relajante. 35 € en Pure Niche Lab.

La mejor rutina antiedad

Si por algo se ha hecho famosa Medik8 es por su reputada rutina CSA: aplicar vitamina C por la mañana, SPF a lo largo del día y vitamina A por la noche. ¿El resultado? Una piel con líneas finas difuminadas, menos arrugas, los poros suavizados y piel, en definitiva, tan resplandeciente que a cualquier madre le encantaría experimentar. The CSA Kit Retinal Edition está compuesto por limpiador con hidroxiácidos Surface Radiance Cleanse, C-Tetra Sérum con vitamina C estabilizada, Advanced Day Total Protect, hidratante con SPF 30, y Crystal Retinal 3, el más popular por ser 11 veces más rápido que el retinol tradicional. 167 € en Medik8.es

Un 'glow' como el de las estrellas

Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow… las famosas son fans de la piel con mucha luminosidad. Y en Byoode tienen la rutina perfecta, rica en principios como la vitamina C, para que la piel esté luminosa y radiante y sin nada que envidiar a la de las celebs (o mucho mejor). Este set está compuesto por un limpiador Super Green Poem para limpiar en profundidad y aportar antioxidantes. Luego, para uniformar y redefenir la piel, el exfoliante Adzuki & Ragi Fantasy el sérum con vitamina C Brightening Sprouts Ecstasy dan un push al acabado glow. El contorno de ojos, Golden Eye Dream, con partículas doradas, y la crema hidratante Lotus & Spirulina Romance ponen el sello a un kit brillante. Rutina iluminadora a la venta por 162, 40 € en Byoode.com

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1 es un gran aliado para la rosácea porque cuenta con ingredientes que la tratan a corto, medio y largo plazo al tiempo que la reponen de la hidratación necesaria. Componentes como la urea, el alfa-bisabolol, el pantenol o la manteca de karité, sumados a una tecnología de pigmentos que también aporta color. En una primera impresión, la crema de color verde contrarrestará cualquier imperfección rojiza para corregir el tono con unas cápsulas que, después, se adaptan al tono natural de la piel. Además, protege con su filtro solar SPF50. 34,95 € en Purenichelab.com

Otros pequeños caprichos

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reafirmando hasta los pómulos con su innovadora tecnología y modo de aplicación. 52 € en Pure Niche Lab.

Con un impresionante aroma a flor de cerezo, el jabón Cherry Blossom de Zador limpia en profundidad e hidrata. Es la primavera en el Jerte (y Tokio) hecha jabón. 12 € en Pure Niche Lab

Para conseguir un aspecto rejuvenecido, Multi Action Overnight Intensive Firming Treatment de Perricone MD, un tratamiento en formato mascarilla de noche que combate de forma drástica las líneas finas, arrugas, poros, firmeza y la pérdida de luminosidad, a la vez que trabaja en el proceso regenerativo natural de la piel para hidratar y suavizar durante la noche. 99 € en Perriconemd.es

Gold Profection22 Mask de Ambari es la mascarilla favorita de Kourtney Kardashian y un regalo perfecto para el día de la madre por su efecto wow. Combina alfa hidroxiácidos en una alta concentración 22%, setas Reishi, capaz de eliminar toxinas y producir células nuevas y el aceite de cannabidiol calmante. 115€ en Pure Niche Lab.

Fuente Comunicae