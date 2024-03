Marcas como Byoode, Rosalique y Omorovicza descubren las propiedades cosméticas de las flores más conocidas

¿Las margaritas pueden ayudar con las manchas de la piel? ¿La rosa es capaz de iluminar? Las expertas en belleza cuentan algunas curiosidades sobre algunas flores/COMUNICAE/

¿Las margaritas pueden ayudar con las manchas de la piel? ¿La rosa es capaz de iluminar? Las expertas en belleza cuentan algunas curiosidades sobre algunas flores

Todavía no ha llegado oficialmente la primavera, pero ya hay ganas de flores. No hay más que echar un vistazo a las novedades en las tiendas para darnos cuenta de que el estampado por excelencia de la primavera ya está aquí. Pero no todo se reduce a un ‘print’. Florecen en los campos y jardines y, en cuanto empieza el buen tiempo, apetece también tener flores en casa: su aroma es embriagador, inconfundible y su presencia no pasa desapercibida. Sin embargo, es posible que no se haya planteado hasta ahora que esas flores que llenan de color el jarrón de tu casa también pueden tener propiedades cosméticas. Para descubrirlas, se habla con cosmetólogas y expertas en belleza, quienes hacen un recorrido del porqué están en algunos cosméticos y, lo mejor de todo, cuáles son sus beneficios. Toma apuntes, porque puede sorprender la efectividad de una flor.

Narciso para eliminar las manchas

La belleza del Narciso, esa planta bulbosa de la familia Amaryllidaceae, es más que conocida. Es una de las flores más bonitas y con un aroma muy agradable. Sin embargo, el Narciso no es solo una flor preciosa, también tiene grandes propiedades cosméticas. "Del bulbo de esta flor procede un extracto que en cosmética se usa por sus múltiples beneficios hidratantes, antioxidantes y despigmentantes. El bulbo de esta flor contiene un extracto que se llama IBR-Dormin y que promueve la renovación celular y proporciona a la piel un aspecto saludable. También posee propiedades calmantes y ayuda a mejorar la elasticidad y el tono de la piel", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Y añade que "ayuda a mantener la piel hidratada, protegerla del daño causado por los radicales libres, y puede reducir la apariencia de manchas oscuras".

Metamorphosis of Narcissus de Byoode es un bálsamo limpiador que elimina suavemente el maquillaje e impurezas, con ingredientes botánicos como el extracto de bulbo de Narciso para calmar y regenerar la piel. Enriquecido con antioxidantes del aceite de sésamo negro, el aceite de perilla seborregula e hidrata, mientras que el Aceite de Higo chumbo aporta propiedades antibacterianas. Cuenta además con un exfoliante complementario, con polvo de arroz, liana brasileña, bambú y palma marfil ecuatoriana, que favorece la regeneración de la piel del rostro para una apariencia más juvenil y uniforme. 45 € en Byoode.com

Lavanda para calmar la piel y calmarse

Hay pocas flores más aesthetic que la lavanda. O más bien: hay pocos escenarios más bonitos para hacerse fotos en verano que los campos de lavanda. Hace un par de años, el diseñador Jacquemus usó como escenario un campo de lavanda de la campiña francesa por su espectacularidad. Pero su aspecto estético no lo es todo. La lavanda, conocida como el ‘oro azul’, es quizás una de las plantas más presentes e icónicas dentro del sector de la belleza, sobre todo en la aromaterapia y la perfumería, tanto por su fragancia inconfundible, como por sus colores azules y violetas.

Cuando se habla de tratar la piel, también se puede beneficiar muchísimo. "La lavanda tiene una gran capacidad antiséptica, calmante y relajante, altamente antiinflamatoria y regeneradora de la piel", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovizca.

Queen Of Hungary Evening Mist de Omorovicza cuenta con aceite de lavanda, que ayuda a promover una sensación de calma, también con melatonina antioxidante, magnesio, y el complejo terapéutico para tratar las pieles desde sus capas más profundas, Healing Concentrate ™, creado por Omorovicza. 64 € en Purenichelab.com

Loto de nieve con efecto reafirmante

Es parecido, pero no es lo mismo: la flor de loto y el loto de nieve son flores completamente distintas. También conocido como Saussurea Involucrata, el loto de las nieves es una flor muy resistente que crece en condiciones extremas del Himalaya, a altitudes de casi 5.000 metros.

Muy usado en la herboristería tibetana, este loto de nieve florece solo una vez cada cinco años, de ahí que sea tan exclusiva y que sus propiedades estén tan valoradas. "De igual forma que él es súper resiliente, el loto de nieve destaca por mejorar la firmeza y resistencia de la piel, además de que tiene poder antiinflamatorio y antioxidante, que contrarresta la acción de los radicales libres", revela Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

La crema reafirmante Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour destaca por incorporar el loto de las nieves en su formulación. Este ingrediente se combina con otros extractos botánicos naturales, como Camellias Japonica y Sinensis, manteca de karité, Verdolaga y Nelumbo Nucifera. La crema, con más del 90.5% de ingredientes naturales, busca aprovechar las propiedades únicas del loto de las nieves para ofrecer una experiencia de cuidado de la piel que promueva la firmeza, la salud y la luminosidad. 64 € en Purenichelab.com

Margarita despigmentante

Simples, pero no sencillas, las margaritas, a las que también se las conoce como manzanillas, llenan de color blanco y amarillo los campos cuando llega el buen tiempo y fueron los egipcios los primeros que vieron su potencial como remedio curativo, de hecho, hoy se usa como despigmentante para la piel y como aclarante para el pelo.

"El extracto de flor de margarita reduce visiblemente el tono irregular de la piel y es una alternativa más delicada en comparación con ingredientes más fuertes. Deja la piel con un color más uniforme y regula la hiperpigmentación", revela Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

No Makeup Foundation Serum es un suero con color con extracto de margarita despigmentante que ayuda a unificar el tono, tratar la piel, ofrecer una ligera cobertura y SPF. Incluye además neuropéptidos antiedad y bisabolol hidratante e iluminador. 62 € en Perriconemd.es

El poder antioxidante de la madreselva

Llamativa como pocas, la madreselva, se puede encontrar en los INCIS como Lonicera japónica. A lo largo de la historia, se ha usado por su poder antiinflamatorio e, incluso, como un sustituto del desodorante, sin embargo, uno de los puntos fuertes de su uso en cosmética es por su acción "antibacteriana y antimicrobiana debido a la presencia de flavonoides y ácidos fenólicos, razón por la que está incluido en productos para tratar el acné. Estos componentes inhiben el crecimiento de bacterias y microorganismos no deseados en la piel", cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Y continúa "además es un buen antioxidante. Esos mismos flavonoides ayudan a neutralizar los radicales libres y, por lo tanto, mejoran el aspecto de la piel con manchas".

La madreselva forma parte de la formulación de Crystal Retinal 10, de Medik8, que trabaja con retinal encapsulado, 11 veces más rápido que el retinol tradicional y con menos efectos secundarios. Hidrata con ácido hialurónico y glicerina y calma con extracto de zanahoria y aporta vitamina E. 110 € en Medik8.es

Camelia revitalizadora e hidratante

Pura delicadeza, las camelias, o más en concreto, la camellia oleifera, a la que se la conoce como "camelia de aceite de té" por el aceite que se extrae de sus semillas y por su extracto, tiene su origen en China.

"Además de ofrecer propiedades antioxidantes que contrarrestan los efectos del daño ambiental y los rayos ultravioleta en la piel, el extracto de té tiene la capacidad de inhibir enzimas relacionadas con la degradación de moléculas esenciales como el colágeno, el ácido hialurónico y la elastina", tal y como señala Isabel Reverte, directa técnica de Ambari. ¿Y esto qué quiere decir? "Que la camelia ayuda a retrasar los signos visibles del envejecimiento", agrega la directora técnica de Ambari.

Con extracto de hoja de camelia, AM Ambari Active10 Essence es una esencia creada para una exfoliación efectiva y suave de la piel, formulada para ser utilizada de dos a tres veces por semana. Con un potente 10% de alfahidroxiácidos, como el ácido láctico, esta fórmula multifuncional ofrece una experiencia completa de cuidado de la piel. No solo exfolia, sino que también ilumina, matifica, minimiza los poros y equilibra la piel con una combinación de ingredientes como la grosella espinosa de la India, complejo reishi adaptogénico y activos cosméticos de alta calidad. 105 € en Purenichelab.com

Rosa de Damasco iluminadora

De la rosa de Damasco, se extrae, como su propio nombre indica, el aceite de rosa de Damasco. Es muy común en Asia Central y Oriente Medio, aunque actualmente se cultiva en muchas partes del mundo.

Se la conoce principalmente por su perfume, pero también cuenta con propiedades astringentes, es decir, "favorece la purificación de la piel y contribuye a la reducción y contracción de los poros, ya que controla la secreción excesiva de sebo y mantiene la piel con menos brillo, además de que ilumina y promueve un tono uniforme", detalla Bella Hurtado, directora técnica de Aromatherapy Associates. "La rosa es una grandísima regeneradora y puede retrasar o revertir los signos del envejecimiento propios de las manos, como las manchas o la afinación del tejido", añade la experta.

Rose Hand Cream de Aromatherapy Associates está formulada con un blend 100% natural de aceites esenciales, entre los que se encuentra la rosa, el geranio y la palmarosa. Combate la sequedad y promueve una piel más suave, tersa y muy nutrida. Está a la venta en Purenichelab.com por 26 €

Fuente Comunicae