Marcas como Omorovicza o Byoode analizan las posibles reacciones de la piel ante varios cosméticos

Hay cosméticos que tienen una alta carga de activos y esto provoca que se genere una sensación de picor y, a veces, otras reacciones. ¿Cómo saber cuándo es normal y cuándo no?

En la niñez, se habrá escuchado alguna vez esa frase tan típica de las abuelas: ‘si pica, es porque cura’. Es cierto que ellas la utilizaban cuando las cosas picaban de verdad, tanto, que escocían. De hecho, era la oración favorita cuando se trataba de aplicarse un ungüento en una herida. Cuando se habla de cosmética, a veces, ocurre lo mismo. Existe miedo al retinol porque quienes lo han probado a veces han notado rojeces, picores y hasta que se les pelaba la piel. También hay quienes al aplicarse algún producto con ácidos exfoliantes han percibido un picor que los ha llevado al pánico absoluto. Sin embargo, ciertos picores pueden ser normales y, de hecho, pueden ser buenos.

¿Tienen que ‘picar’ los cosméticos?

La industria cosmética se esfuerza porque no sea así y para ello "la clave no está solo en juntar ingredientes en una fórmula, sino en que estos vayan en cápsulas que permitan que el activo se entregue donde se desea y sin irritación. De hecho, trabajamos muchos productos con tecnologías que degradan la cápsula en el tiempo para que el ingrediente se vaya entregando poco a poco y sin causar irritación", explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

No obstante, algunos activos tienden a causar más reacción en la piel que otros. "Depende del propio ingrediente en sí y de la concentración del mismo que haya en la fórmula. Existen formulaciones muy eficaces con mayor carga de activos y otras en las que el propio activo en sí puede ser causa de actividad en la piel", defiende Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. ¿Y es bueno que se produzca esta actividad? Como siempre, todo en su justa medida. "Cuando aplicamos un sérum, si se enrojece un poco el rostro o si notamos como un cosquilleo que pasa a los minutos, puede ser simplemente que el producto está actuando en la piel. Esa sensación puede ir desapareciendo según nos vamos acostumbrando a él", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "Esto solo es síntoma de que el cosmético es eficaz y realmente está haciendo algo por nosotros", añade.

­¿Cuándo preocuparse?

Sin embargo, que se note cierta actividad no implica que se deba llegar a sufrir con el producto. "Dependiendo del tipo de piel, puede ocurrir que algunos activos nos irriten o incluso les tengamos alergia. Por eso, recomendamos siempre hacer la prueba del parche, que consiste en aplicar un poco del producto en el cuello para ver cómo interactúa nuestra piel con ese cosmético y ver si causa reacción", plantea la directora técnica de Boutijour Marta Agustí. ¿Cuándo se debe empezar a preocupar? "Cuando la irritación se extiende y se mantiene pasadas las horas, cuando empieza a aparecer un pelado en la piel o cuando notamos que se ha deshidratado por completo", aclara Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

­¿Con qué cosméticos es más habitual que ocurra?

"Esto sucede de manera más habitual con ingredientes como los ácidos exfoliantes o los retinoides, pero en pieles muy sensibles se pueden ver reacciones de este tipo también con otros activos como la vitamina C o las arcillas purificantes con el DMAE, de acción reafirmante", analiza Ana Yuste, asesora cosmética en Purenichelab.com. Cuando esto suceda, no se debe eliminar el producto de la rutina en muchas ocasiones. "Si no es por una alergia, yo lo que haría es pautar el producto para que se introduzca poco a poco. Una o dos veces a la semana, los primeros quince días; en días alternos, la siguiente quincena y después es probable que ya se pueda utilizar a diario, siempre que en el cosmético se indique que es un producto de uso continuo, claro está", apostilla Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. "Si aun introduciéndolo poco a poco se ve que la piel no lo tolera, era mejor retirarlo. Puede que sea una fórmula no estable o que la piel no está preparada para ello", dice Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, quien concluye que: "procesos de pelado, por ejemplo, no deberían ocurrir con ningún cosmético, ni siquiera con los retinoides actuales. Los estabilizamos y encapsulamos para que no suceda en la mayoría de las marcas".

­Cosméticos que sí se notan

Los que aparecen a continuación, se notan en la piel. Es posible que se aprecie un cosquilleo al principio o un enrojecimiento pasajero, pero a la larga la piel los asimila y son hipereficaces, por lo que la sensación no debe alargarse en el tiempo. "Recuerda que, si ocurre así, es mejor cambiar de cosmético y debe recibir asesoramiento siempre por un experto".

