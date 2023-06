Las marcas de cosmética Omorovicza y Ambari explican que existen en el mercado esencias de alta calidad que bien podrían ser un suero

No se trata de fragancias, sino del híbrido perfecto entre un tónico y un suero. Siendo la opción perfecta para perezosas que buscan resultados inmediatos/COMUNICAE/

Empiezan por la duda más común, ¿por qué comprar una esencia en lugar de un tónico o, incluso, ambas? Porque, aunque se parecen, hay detalles que hacen marcar la diferencia. Y es que, aunque los tónicos suelen incluir ya ingredientes como los alfahidroxiácidos, lo más común "es que su función sea la de calmar y equilibrar la piel", expresa Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Sin embargo, a medio camino entre un tónico y un suero, están las esencias y hay algunas que tienen todos los ‘checks’ que se busca en un producto, especialmente una de ellas, que mejora la hidratación, reduce los poros, mejora la textura de la piel, corrige líneas y arrugas, reduce la pérdida de firmeza. Y es que esta y otras esencias "pueden convertirse en la opción favorita de aquellas perezosas que, en lugar de aplicar dos productos, tienen impaciencia cosmética y prefieren acudir solo a uno, ya que son el híbrido perfecto entre suero y tónico", analiza Ferreiro.

Con galones: la esencia del segundo mejor dermatólogo del mundo

Considerado por muchas fuentes uno de los mejores dermatólogos del mundo, el Dr. Perricone es tan famoso por su dieta antiinflamatoria como por su línea de productos antiedad que, normalmente, quienes los prueban, se niegan dejar de utilizarlos. Su producto más vendido, Cold Plasma Plus+ Advanced Serum Concentrate, es un presuero acondicionador de la piel cuyos efectos en la piel marcan un antes y un después tras un uso de, aproximadamente, un mes. Pues a este presuero le ha salido un hermano pequeño muy potente: Cold Plasma Plus+ The Essence, una esencia de acabado ligero, formulada con principios activos de alta eficacia para reducir la sensación de pérdida de luminosidad y acaba con la textura y tono desiguales. De rápida absorción e intensamente hidratante, esta esencia equilibrante, utiliza un sistema patentado de suministro de cristal líquido para una absorción más rápida y efectiva de los ingredientes clave en la superficie de la piel para mejorar visiblemente la claridad de la piel. Deja la piel suave, jugosa y revitalizada, con un resplandor juvenil.

Cold Plasma Plus+ The Essence, 102 € en Perriconemd.es

Entre sus ingredientes, destacan el tripéptido de cobre, que refresca y revitaliza. Se trata de un complejo de tres aminoácidos que ayuda a hidratar y energizar la piel seca. "Reafirma, suaviza y da un aspecto rejuvenecido, ya que ayuda mejorar la síntesis de colágeno y elastina", afirma Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD. Añade a la fórmula otros clásicos, como la "niacinamida, famosa por su poder calmante, capaz de unificar el tono, reducir las imperfecciones, mejorar la función barrera y ofrecer poder antioxidante para proteger de la radiación y evitar la acción de los radicales libres", comenta la experta. Por último, destaca el "agua fermentada de arroz, que es rica en minerales y antioxidantes y promueve una tez más luminosa, humectada y protegida. Pero esto no es todo, también cuenta con ácido hialurónico, vitamina E, ácido linoleico, rico en omegas, y vitamina C estabilizada", suma la experta. Se convierte en una bomba de relojería cosmética que mejora le textura y tono de la piel, unifica el tono en caso de tener manchitas, repulpa el tejido y revitaliza. Además, reduce el tamaño de los poros, previene la pérdida de hidratación y reafirma.

Otras esencias muy pro

Esta última es la novedad y ha cautivado a los amantes de la belleza, pero hay otras que son realmente dignas de mención. Por ejemplo, Ambari AM Active10 Essence es perfecta para exfoliar la piel y darle glow. Esta formulada para iluminar, matificar, minimizar los poros y equilibrar la piel. Cuenta con una mezcla de grosella espinosa de India, complejo de reishi adaptogénico y potentes activos cosméticos que se unen para exfoliar y preparar la piel dejando un cutis más suave y radiante, "junto con un 10% en alfahidroxiácidos y aceite de amplio espectro de cannabidiol para, así, aunque la piel se estrese al renovarla, se consigue calmar con el efecto antiinflamatorio del CBD", expone Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

AM Active10 Essence, 105 € en Purenichelab.com

Omorovicza Queen Essence, 90 € en Purenichelab.com

­Con una aproximación completamente diferente, Omorovicza Queen Essence, que favorece la hidratación y la protección urbana, además de preparar la piel para una absorción óptima de los activos del sérum y la crema hidratante que usemos posteriormente. "Equilibra y calma, además de mejorar la función barrera gracias al hongo de las nieves, cuenta con células madre de tomate de efecto antioxidante y antipolución y se completa con un complejo patentado de agua termal concentrada rica en minerales para favorecer la regeneración de la piel", aporta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

