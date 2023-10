Maria Petit, embajadora de la Fundación Adecco, sensibiliza a las empresas de Aragón para favorecer la contratación de profesionales con discapacidad

Los asistentes a la jornada han podido experimentar, en una comida a ciegas, cómo es vivir con una discapacidad visual de la mano de la comunicadora María Petit, que perdió la vista a los 17 años en un accidente/COMUNICAE/

En el marco de los #EncuentrosPorLaDiversidad organizados por la Fundación Adecco, la comunicadora y aventurera Maria Petit ha acudido este mediodía a las instalaciones de Viñas del Vero en Barbastro, Huesca. Partiendo de su testimonio vital —perdió la vista a los 17 años tras un accidente de moto— Maria pone en valor las actitudes especialmente presentes en las personas con discapacidad (espíritu de superación, esfuerzo, capacidad de reinvención), y que, en muchas ocasiones, se ven eclipsadas por la discapacidad.

Maria forma parte del equipo de embajadores de la Fundación Adecco desde 2019. Junto a otros referentes del ámbito de la discapacidad como Pablo Pineda, Raquel Domínguez, Edu Carrera, Desirée Vila, Juan Manuel Montilla "El Langui", David Aguilar "Hand Solo", Javi Martín, Carmen Giménez, Avi Mashiah y Caterina Moretti su misión es derribar las barreras que aún se encuentran las personas en riesgo de exclusión social para acceder al mercado laboral. La labor de Maria y del resto de embajadores se basa en sensibilizar a entornos empresariales a través de jornadas con empleados de todos los niveles de la organización, pero también con jóvenes en escuelas y centros comprometidos con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

En esta ocasión, la jornada de trabajo organizada por Adecco y su Fundación, se ha celebrado en torno a una mesa, en una comida a ciegas. María José Castellote, responsable del área de Integración de la Fundación Adecco en Aragón; Jorge Grasa, director de delegación de Adecco Staffing en Aragón, y José Ferrer, director general de Viñas del Vero, han acompañado a Maria durante la comida, a la que también han asistido representantes de varias empresas de la región (Fribin, Grupo Marco empresarial, Westlake Barbastro, Veos Ibérica, Construcciones mecánicas Alcay y Viñas del Vero).

Lo esencial es invisible a los ojos

Con su participación en los #EncuentrosPorLaDiversidad, Maria contribuye a eliminar los prejuicios aún existentes en muchas empresas, al tiempo que promueve estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) que generan entornos más inclusivos, proclives a la incorporación de personas con discapacidad. De la mano de Viñas del Vero, se ha escogido el formato de la comida a ciegas, una acción en la que todos los presentes han degustado varios platos con los ojos vendados. Una experiencia cercana a la discapacidad visual, desarrollada bajo la premisa "Lo esencial es invisible a los ojos".

Esta jornada se ha celebrado en un contexto de buenos datos en Aragón en cuanto a la contratación de personas con discapacidad se refiere. El número de contratos subió un 5% en 2022 en dicha región, alcanzando una cifra récord (3001 contratos frente a los 2846 de 2021). A pesar de estas cifras, los retos por delante siguen siendo mayúsculos: su tasa de actividad es aún exigua (36,6%) o y su penetración en el mercado laboral ordinario tiene aún un gran recorrido. En Aragón, actualmente, el 73% de los contratos se suscriben en Centros Especiales de Empleo.

Es por ello por lo que, entre plato y plato, la comunicadora ha querido resaltar el papel fundamental que juegan las empresas en este proceso. "La inclusión de las personas con discapacidad no sería plena sin su integración en el mercado laboral, y para ello es fundamental el compromiso del tejido empresarial. Es indispensable para que personas en la misma situación que yo puedan llevar una vida lo más independiente posible", ha recalcado Maria Petit. La comunicadora también ha tenido ocasión durante la comida de compartir su historia personal. "Al perder la visión, creía que no volvería a ser una persona autónoma, pero lo cierto es que lo he conseguido. Además, durante este proceso he sido consciente de que las personas con discapacidad tenemos otras muchas capacidades y, sin duda, una de las más destacadas es la capacidad de adaptación", ha asegurado.

María José Castellote, responsable de Integración de Fundación Adecco en Aragón, ha querido destacar que, "testimonios como el de Maria son de gran impacto para dejar atrás esos prejuicios y estereotipos negativos que siguen asociándose a las personas con discapacidad y que impiden poner el foco en todo el potencial que la diversidad puede aportar a la sociedad. Si a su historia vital sumamos la experiencia inmersiva que supone esta comida a ciegas, somos aún más conscientes de la capacidad de superación y de los obstáculos que tienen que superar cada día".

Por su parte, Jorge Grasa, director de delegación de Adecco Staffing Aragón, ha agradecido el apoyo de las empresas asistentes a la jornada y ha señalado la importancia de apostar por la contratación de personas con discapacidad, "cuya capacidad de adaptación y esfuerzo les sitúa en la posición idónea para para alcanzar cualquier meta. Sin olvidar que contribuyen a formar compañías más diversas, competitivas e inclusivas".

Por último, José Ferrer, director general de Viñas del Vero, ha señalado que esta mesa de trabajo y los #EncuentrosPorLaDiversidad que organiza la Fundación Adecco "ponen el foco en el potencial que las personas con discapacidad pueden aportar a las empresas aragonesas y que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido". Al tiempo que ha querido destacar que desde Viñas del Vero "apuestan por conformar una plantilla diversa e inclusiva, como verdadero motor de competitividad en la región".

