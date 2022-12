MARMOLERÍA JOSÉ REY és guardonada pel Grupo Cosentino i consolida la seva col·laboració amb CEDEC

MARMOLERÍA JOSÉ REY és una empresa familiar que centra la seva activitat empresarial en la instal·lació de revestiments exteriors i interiors en granit, marbre, compactes i porcellànics, a més de plaques de cocció. Situada en Carballo (la Corunya), l'empresa és especialista en façanes ventilades en tota mena de materials, oferint un assessorament expert per a qualsevol tipus de projecte gràcies a una trajectòria acumulada de més de 60 anys d'experiència en el sector/COMUNICAE/

Amb un equip humà format per una plantilla de quaranta persones, una facturació pròxima als tres milions d'euros i una previsió de creixement pròxima al 20%, l'empresa s'ha anat especialitzant en els últims anys en intervencions que prevalen tant la qualitat com l'estètica de l'obra. Per a això, compten amb una oficina tècnica per a l'estudi i desenvolupament de projectes de façana, realitzant, en les seves pròpies instal·lacions, l'elaboració i cort del material a utilitzar, tret característic que marca la diferència amb els seus competidors.



Recentment, MARMOLERÍA JOSÉ REY ha estat guardonada amb un dels cinc premis que el Grup Cosentino, líder mundial en el sector de revestiments per a l'arquitectura i la llar, ha concedit en execució de façanes ventilades a Europa, l'únic atorgat a Espanya gràcies al seu treball en un edifici situat en la Praza das Augas Férreas, a Lugo.



Aquest reconeixement premia també la trajectòria de l'empresa, plasmada en un treball en el qual s'ha emprat material ultra compacte que, entre altres avantatges, destaca l'eliminació al complet la petjada de carboni que deixa aquest material. A més de l'aspecte ornamental, la façana ventilada atorga una funció aïllant fonamental, que permet la refrigeració de l'edifici a l'estiu i controla la dispersió de la calor a l'hivern, permetent un estalvi energètic d'entre el 30 i el 40%.

MARMOLERÍA JOSÉ REY, S.L. col·labora des l’any 2019 amb CEDEC, Consultoria d'Organització Estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d'empreses des de 1965, especialitzada en empreses familiars i pimes. La col·laboració entre totes dues empreses centra la seva actuació en la millora del control de gestió de la companyia amb l’objectiu d’augmentar la seva rendibilitat, crear una bases sòlides per al seu creixement i aconseguir les més altes cotes d'Excel·lència Empresarial en un futur pròxim.

La finalitat de CEDEC es posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, optimitzant els seus resultats empresarials i treballant junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial en la seva gestió.

El factor diferencial de CEDEC resideix en la seva contrastada metodologia de treball, amb i per als empresaris amb l'objectiu d'implementar de manera efectiva una gestió professional i actualitzada a través de l'aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Present França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia i, des de 1971, a Espanya, amb oficines a Barcelona i Madrid, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes els seves seus, 150 dels quals a Espanya.

CEDEC és membre de la AEC, l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria.

El treball i la consolidació de CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica per a empreses familiars i pimes, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://cedec-group.cat/ca/opinions , així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

