Mary Kay España, comprometida con la igualdad

La compañía presenta su Plan de Igualdad, con el que promoverá la igualdad y el respeto a la diversidad. Los empleados podrán además beneficiarse de iniciativas dirigidas a la conciliación familiar, salud laboral, promoción y formación, entre otras

Mary Kay Ash creó su compañía en 1963 con la misión de enriquecer la vida de las mujeres en todo el mundo y bajo el seguimiento de unos valores éticos como la que denominó su Regla de Oro: “trata a los demás, como te gustaría ser tratado”. Hoy miles de empleados en los casi 40 países en los que Mary Kay opera continúan trabajando por esta misión y bajo los mismos valores.

Desde sus inicios, Mary Kay España ha fomentado un entorno de trabajo donde se promueve la igualdad y el respeto a la diversidad entre todas las personas. La compañía siempre se ha sentido comprometida con ello y ha impulsado distintas medidas a lo largo de los años dirigidas a mantener intacto este entorno.

“Desde el Departamento de Recursos Humanos éramos conscientes de que la igualdad y el respeto a la diversidad formaba ya parte de nuestra cultura pero quisimos hacerlo visible a través del Plan de Igualdad. Este Plan no nace con el fin de dar cumplimiento a una obligación legal, sino del compromiso que tenemos con nuestros empleados y la sociedad. Desde el inicio sabíamos que para que este plan fuera una palanca de cambio, no sólo debía estar alineada con la estrategia de la Compañía, sino que debía promover la participación a través del diálogo de los empleados. Y, en nuestro caso, no podemos estar más orgullosos del resultado. Nuestros empleados han tenido la oportunidad de construirlo casi en su totalidad, dando respuesta a sus necesidades y promoviendo un ambiente donde respetamos la diversidad e impulsamos la creatividad”, añade Zaira Contreras, Gerente de Recursos Humanos de Mary Kay España.

El Plan de Igualdad de Mary Kay España adquiere un compromiso transversal, ya que acoge todos los procesos y actividades que llevamos a cabo dentro de la compañía en materia de contrataciones y selección de personal, formación, promoción interna, retribuciones, conciliación y corresponsabilidad, salud laboral, acoso sexual, laboral y por razón de sexo, así como en materia de violencia de género.

“Con este Plan de Igualdad, en Mary Kay España, nos reafirmamos en nuestro deseo de seguir promoviendo una cultura de diversidad e igualdad. Las empresas debemos de poner el foco en nuestros empleados y ser conscientes de que es el valor humano lo que marca la diferencia en una compañía. El nivel de motivación, empoderamiento y contribución de los empleados será directamente proporcional al éxito global de nuestras empresas”, afirma Gema Aznar, Directora General de Mary Kay España.

Plantilla mayoritariamente femenina

Mary Kay España está integrado por una plantilla que cuenta con un 73% mujeres frente a un 27% de hombres. Una peculiaridad, teniendo en cuenta la sociedad actual. En este momento, los puestos de responsabilidad están compuestos en su totalidad por mujeres y las promociones comparten un porcentaje similar, un 5,08% mujeres frente al 4,54% hombres.

El Plan de Igualdad reúne más de 400 acciones divididas en 8 grandes puntos con medidas específicas, a continuación, un resumen de algunas de las más destacadas:

Impulso de la igualdad y respeto

En nuevas contrataciones y siempre que reúna todos los requisitos para el puesto, se tendrá en cuenta el colectivo menos representado, habiendo al menos un candidato en la fase final.

y siempre que reúna todos los requisitos para el puesto, se tendrá en cuenta el colectivo menos representado, habiendo al menos un candidato en la fase final. No habrá diferencias en las retribuciones entre sexos, como máximo un 10% y siempre por cuestiones objetivas.

entre sexos, como máximo un 10% y siempre por cuestiones objetivas. Formaciones para el desarrollo profesional de los empleados.

para el desarrollo profesional de los empleados. Cursos de prevención laboral añadiendo un módulo sobre prevención de acoso sexual.

Las vacantes de trabajo se compartirán con la Fundación Integra, fomentando la inclusión social.

Conciliación y corresponsabilidad

Se establecerá una flexibilidad horaria , con posibilidad de entrada hasta las 10:00 horas y salida a las 16:30, cumpliendo el horario semanal obligatorio.

, con posibilidad de entrada hasta las 10:00 horas y salida a las 16:30, cumpliendo el horario semanal obligatorio. Las bajas de embarazo, paternidad, maternidad y lactancia se contarán como tiempo de trabajo efectivo, obteniendo los mismos beneficios que un empleado en su puesto de trabajo.

se contarán como tiempo de trabajo efectivo, obteniendo los mismos beneficios que un empleado en su puesto de trabajo. 15 horas anuales retribuidas para cuidado de menores de 14 años (21 horas en caso de familia numerosa/monoparental).

de 14 años (21 horas en caso de familia numerosa/monoparental). Habrá formaciones de reciclaje tras maternidad o paternidad en horario de mañana, respetando la flexibilidad horaria.

tras maternidad o paternidad en horario de mañana, respetando la flexibilidad horaria. Permiso retribuido para ecografías o acompañamiento (una por trimestre).

(una por trimestre). Prioridad de vacaciones para personal divorciado/separado y familias monoparentales.

Se negociarán acuerdos con guarderías .

. Ampliación de permisos retribuidos por fallecimientos o enfermedades de familiares.

Se organizarán acciones para la desconexión digital.

Salud Laboral

Servicio de fisioterapia a precio competitivo.

a precio competitivo. Se gestionarán acuerdos con gimnasios y entrenadores personales cercanos.

personales cercanos. Habrá jornadas anuales de salud.

El Plan de Igualdad asegura que no sólo las mujeres sino también los hombres disfruten de los mismos derechos, sin condición tampoco de edad, raza o cualquier otra circunstancia, promoviendo la igualdad y el respeto a la diversidad en la plantilla. Su puesta en marcha fue en abril de este mismo año y tendrá un margen de 5 años para desarrollar todas las medidas que en él se encuentran.

En este enlace se podrá ver el vídeo de presentación del Plan de Igualdad de Mary Kay España: https://www.youtube.com/watch?v=4xXETZpkFyw

Sobre Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las primeras empresarias que rompió con lo establecido al fundar su compañía de productos de belleza hace más de 55 años , con tres objetivos claros: dar a las mujeres oportunidades de desarrollo, ofrecer productos irresistibles y hacer de este mundo un lugar mejor. Aquel sueño prosperó y hoy es una compañía de miles de millones de dólares con millones de integrantes en su Fuerza de Ventas Independientes que dirigen sus negocios en casi 40 países. Mary Kay se dedica a la investigación de la ciencia que hay detrás de la belleza y ofrece productos de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. Mary Kay, en su compromiso con el empoderamiento de la mujer y de sus familias, colabora con organizaciones de todo el mundo, enfocadas en la investigación del cáncer, apoyando a mujeres que han sufrido violencia doméstica, creando un mejor entorno y ayudando a niños a perseguir sus sueños. El legado de Mary Kay Ash continúa brillando con los años. Más información en www.marykay.es

"Una compañía creada por una mujer y para mujeres y también, para hombres"

Promesa de producto

Todas las mujeres quieren productos que ofrezcan resultados. En Mary Kay Inc., su equipo experto de científicos utiliza la tecnología más avanzada disponible en cuidado de la piel para garantizar que los consumidores obtienen lo que desean: productos innovadores en los que puedan confiar a un precio asequible.

