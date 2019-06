Mary Kay España financia la construcción de una escuela India junto a la Fundación Vicente Ferrer

La Directora General de Mary Kay España, Gema Aznar, inauguró la nueva escuela junto a Anna Ferrer, Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer/COMUNICAE/

Mary Kay España ha traspasado fronteras en sus acciones sociales financiando la construcción de una escuela para niños en la India, junto a Fundación Vicente Ferrer. Además, la compañía ha aportado una mayor donación económica para comprar bicicletas para los niños y puedan así desplazarse con seguridad de sus casas a la escuela, evitando posibles abusos. Este proyecto junto a Fundación Vicente Ferrer se enmarca dentro del programa solidario global de la compañía, El RosaCambiaVidas, dirigido a mejorar la vida de las mujeres y sus familias.

Gema Aznar, Directora General de Mary Kay España, se trasladó a la India junto a Consultoras de Belleza y empleados para inaugurar la escuela y entregar a los niños sus nuevas bicicletas. En este encuentro, Mary Kay contó con la estimable presencia de Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, quien durante la visita explicó a la compañía el alcance que tendrá esta nueva escuela. Los niños y sus familias también se dieron cita en este encuentro donde la Fundación les recordó la importancia de la educación para su futuro, no solo profesional sino también personal, ayudándoles a desarrollar habilidades sociales y comunicativas esenciales.

“La educación es la herramienta más poderosa de la que disponemos para cambiar el mundo y en estos últimos 50 años hemos sido testigo de ello. Con perseverancia, convicción, trabajo duro y el apoyo de miles de personas como las compañeras de Mary Kay hemos logrado que los hijos e hijas de los campesinos más pobres de Anantapur sean hoy ingenieros, médicos, profesores, que las mujeres salgan a la calle a defender sus derechos y abran sus propios negocios, que las personas con discapacidad sean respetadas y reconocidas. Hemos logrado que más de tres millones de personas tengan acceso a una vida digna. Son muchos los retos que aún tenemos por delante pero con el apoyo y solidaridad de personas como las que integran Mary Kay, no hay nada imposible. Muchas gracias amigas por vuestra solidaridad y afecto durante vuestra visita. Esperamos vernos pronto de nuevo en Anantapur”, explicó Anna Ferrer, Presidenta de la Fundación Vicente Ferrer.

“Es una satisfacción enorme comprobar cómo las compañías podemos hacer grandes cosas e impactar de forma positiva en la vida de las personas. En esta ocasión, en Mary Kay España hemos querido ir más allá de nuestras fronteras financiando la construcción de una escuela para contribuir a mejorar el acceso a la educación en el sur de la India. Ha sido una experiencia increíble poder compartir esta inauguración con Anna Ferrer, con parte del equipo de la Fundación Vicente Ferrer y sobretodo con los niños y sus familias y ver su cara de felicidad con sus bicicletas nuevas. Sin duda, las compañías tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para dar un paso más y crear un mundo mejor devolviendo a la sociedad lo que nos da”, añade Gema Aznar, Directora General de Mary Kay España.

Consultoras de Belleza y empleados de la compañía tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia en primera persona. Allí, disfrutaron de la compañía de los niños y visitaron las instalaciones.

En palabras de Elisabeth Barjas, Consultora de Belleza Independiente de Mary Kay: “Es muy difícil transmitir lo que he sentido siendo partícipes de este gran proyecto en la India. En mi día a día como Consultora de Belleza he sido testigo de cómo han cambiado las vidas de muchas mujeres, de cómo les ayudamos a empoderarse pero este viaje ha superado todo lo que hasta ahora había vivido. Quizá haya sido la experiencia más bonita que he vivido en mi vida”, comenta Elisabeth Barjas, Consultora de Belleza Independiente de Mary Kay.

“Llevo trabajando en Mary Kay 23 años y siempre he sido consciente de la increíble labor social que realizamos desde la compañía pero esta iniciativa ha sido dar un paso más.

Conocer a Anna Ferrer, la fundación, lo que hacen, cómo lo hacen, visitar los poblados, estar con los niños y sus familias ha sido realmente emocionante vivirlo todo en primera persona. Allí te das cuenta de toda la ayuda que podemos dar con poco y lo afortunados que somos de formar parte de una compañía como Mary Kay”, añade Eva Jiménez, Supervisora del Departamento de Desarrollo de Ventas.

A través de estas escuelas de refuerzo, los menores tienen acceso a un apoyo académico indispensable para que sean capaces de adquirir conocimientos y avanzar en su desarrollo intelectual. Esta escuela servirá además de un centro cultural y de actividades donde se promoverán valores tan importantes como la igualdad entre niños y niñas, así como talleres de sensibilización dirigidos a padres y madres para concienciar sobre la importancia de la educación en los niños y sobretodo niñas, quienes lamentablemente se ven forzadas a abandonar la escuela.

Con esta colaboración, Mary Kay España refuerza aún más su compromiso social de devolver a la sociedad lo que da, propósito con el que Mary Kay Ash creó la compañía en 1963. En nuestro país, la compañía lleva diez años desarrollando acciones sociales dirigidas a ayudar a mujeres y niños en situación de exclusión social a través del programa solidario El Rosa Cambia Vidas. Conocer más en: http://bit.ly/NP-Nuestro-Compromiso-India.

