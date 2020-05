Más de 1.700 familias afectadas por el impacto económico de la COVID-19 recibirán ayuda, gracias a los 161.110 € aportados por Lilly y sus empleados

Un total de 1.724 familias afectadas por el impacto económico de la pandemia de COVID-19 se han beneficiado hasta la fecha de la iniciativa de United Way España #unetealosqueayudan, a través de la cual se han recaudado fondos para contribuir a paliar la situación extrema de menores y familias vulnerables, personas sin hogar o con empleos muy precarios y escasos recursos. La campaña sigue activa y se calcula que la ayuda pueda llegar todavía a unas 300 familias más, llegando a las 2.000/COMUNICAE/

Un total de 1.724 familias afectadas por el impacto económico de la pandemia de COVID-19 se han beneficiado hasta la fecha de la iniciativa de United Way España #unetealosqueayudan, a través de la cual se han recaudado fondos para contribuir a paliar la situación extrema de menores y familias vulnerables, personas sin hogar o con empleos muy precarios y escasos recursos. La campaña sigue activa y se calcula que la ayuda pueda llegar todavía a unas 300 familias más, llegando a las 2.000

Desde que comenzó la campaña en Lilly el primero de abril, los empleados de esta empresa han donado un total de 30.555 € para la iniciativa. Asimismo, Lilly ha aportado otros 30.555 € al cierre de la campaña el 30 de abril, cifra que se une a una cantidad inicial de 100.000 € entregada por la compañía al comienzo de la campaña y que supone que, en conjunto, la farmacéutica ha contribuido con un total de 161.110 € a esta acción solidaria.

“Nos sentimos orgullosos de la respuesta de nuestros colaboradores para ayudar a los colectivos más vulnerables en esta crisis sanitaria y también económica. Al inicio de de la pandemia pedimos su colaboración para proteger la producción de nuestra fábrica, y que el suministro de medicamentos no se interrumpiera, ya que millones de pacientes necesitan nuestros tratamientos. Pero además, les hemos pedido un esfuerzo económico y han respondido tan generosamente como siempre”, ha indicado Nabil Daoud, presidente de Lilly España.

Por su parte Marina Fuentes, CEO de United Way en España, comenta que “Es un orgullo para United Way España que los laboratorios Lilly nos hayan apoyado tan intensamente como lo hacen siempre, pero lo más emocionante ha sido comprobar la generosidad de cada uno de los empleados. Unos increíbles voluntarios anónimos que colaboran de manera intensa no solo con una aportación económica, sino con lo mas importante, su tiempo y dedicación desinteresada. Se lo agradecemos de corazón en nombre de todos aquellos a los que ayudan”.

“Nuestra fundación -concluye Marina Fuentes- desarrolla gran parte de su trabajo en todo el mundo gracias a las campañas de nómina solidaria que implementamos con nuestros socios corporativos. Somos especialistas en canalizar el interés de ayudar de los empleados de una empresa a través de programas de voluntariado corporativo más campañas de recaudación para lograr un impacto social más efectivo y duradero.”

Comida, medicinas y apoyo a la educación de menores

Los fondos recaudados a través de la campaña #unetealosqueayudan se han repartido equitativamente a siete entidades que han empleado los recursos recibidos en dar apoyo en la educación de los menores así como en distribuir comida, medicina y productos de higiene a familias necesitadas.

En concreto, Banco de Alimentos de Madrid ha distribuido 55.200 packs de comidas a personas sin recursos de la Comunidad de Madrid, la Fundación José María de Llanos ha repartido alimentos y productos básicos de higiene a 75 familias y sus hijos en situación de extrema necesidad y la Fundación Secretariado Gitano ha ayudado a 170 familias en situación de gran vulnerabilidad en la obtención de productos básicos de alimentación, higiene y medicinas.

Por otro lado, con la colaboración de Save The Children se han cubierto hasta la fecha las necesidades básicas de higiene, limpieza y alimentación de 170 familias en situación de pobreza, mientras que las entidades UNINICIO e YMCA han entregado cajas de comida en su domicilio a 3.640 personas (764 familias sin ingresos) y bonos para que familias en riesgo de pobreza con menores compren productos de alimentación e higiene, respectivamente. Cruz Roja España ha destinado la recaudación a contribuir a la construcción de albergues para acoger a personas sin hogar, dotándolos de camas y kits de higiene.

Cabe destacar, por último, que Lilly ha donado en el contexto de esta campaña, 135 ordenadores que, desde United Way España, se han repartido a menores sin recursos para que puedan seguir estudiando, facilitando así el acceso a la educación online a niños y jóvenes que no disponen de medios digitales.

Fuente Comunicae