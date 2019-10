Más de 3.000 nuevos alumnos de más de 90 nacionalidades inician el nuevo curso en EAE Business School

Este nuevo curso, EAE Business School ha incorporado dos nuevos máster en su portafolio: Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo de Producto y el Máster en Psicología y Comportamiento del Consumidor/COMUNICAE/

Este nuevo curso, EAE Business School ha incorporado dos nuevos máster en su portafolio: Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo de Producto y el Máster en Psicología y Comportamiento del Consumidor

EAE Business School (www.eae.es) inicia el nuevo curso académico 2019-2020 con la llegada de más de 3.000 nuevos alumnos de 92 nacionalidades distintas, distribuidos entre el campus de Barcelona y de Madrid. De ellos, el 43,8% procede de Europa; un 43,6% de América del Sur y Centroamérica; un 3,4% África, 3,1% de Asia y un 6,1% de América del Norte. El 51% de los estudiantes son mujeres y el 49% hombres. Sus perfiles profesionales proceden de áreas diversas como la consultoría, el e-commerce, la ingeniería, las finanzas, la administración de empresas, las ciencias de la salud y la comunicación, entre otros.

Los nuevos masters de EAE Business School

En este nuevo curso, se han incorporado dos nuevos másteres en el portafolio de EAE que se engloban en las áreas de consumo y desarrollo de producto. Con estos nuevos programas, el portafolio de EAE dispone de 26 programas full time, 13 part time, 7 global education y 2 grados. Estos cubren las áreas de conocimiento de MBA, Marketing, Comunicación, Recursos Humanos, Finanzas y Big Data.

Los nuevos masters que arrancan este curso son el Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo de Productoque profundiza en el desarrollo ágil de nuevos productos mediante equipos de alto rendimiento orientado a la innovación, independientemente del sector o mercado. Además, este máster prepara para la Certificación Scrum Master (European Scrum) y el Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) del Project Management Institute.

Por otro lado, el máster en Psicología y Comportamiento del consumidor tiene el objetivo de dar a los profesionales del marketing y a los emprendedores de nuevos proyectos las herramientas adecuadas para comprender el cambio en el consumo, en la sociedad y en la economía. Se abordarán la aplicación de diversos paradigmas, desde la economía conductual hasta el psicoanálisis, pasando por la psicología cognitiva y el puro análisis conductual y situacional a través de disponibilidad de grandes masas de datos.

Nuevos residenciales para potenciar la experiencia internacional

EAE también tiene puesto el foco en la internacionalización con seis programas residenciales en distintas universidades del mundo: Accelerating Leadership Agility (ALA Program) de la Universidad de U.C Berkeley; Advanced Business Strategy, University of La Verne, California, USA; Retail & Services Marketing, Kean University, Nueva Jersey, USA; Innovation & Value Creation, Pace University,Nueva York, USA; Entrepreneurship, Babson College, Boston, USA; Communication and Social Corporate Responsibility, Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute for Management Development (SDMIMD), Mysore, India.

Empleabilidad y emprendimiento

Por otro lado, EAE Business School ha lanzado para este nuevo curso un Career Center para poner en contacto a empresas y a alumnos y promover la empleabilidad entre todas las modalidades de los másters de la Escuela y dar a conocer las mejores ofertas de empleo y candidatos, adaptándose a las necesidades y características de cada perfil. La plataforma está prevista que albergue a 2600 empresas, de las cuales 400 serán Premium.

Al Career Centre de EAE se puede acceder a través de la aplicación en el móvil (Google Play y App store) o del website para EAE: eae.jobteaser.com.Otras universidades internacionales que usan este sistema son HEC París, Trinity College Dublin o Frankfurt School

Por otro lado, EAE sigue apostando por ser parte activa del ecosistema emprendedor con EAE Emprende que cuenta con iniciativas como la incubadora EAE Lab, workshops para emprendedores, Aula Jurídica y, como novedad, EAE Invierte. EAE Invierte es la plataforma de inversión abierta de EAE Business School para apoyar con habilidades, contactos y asesoramiento a los emprendedores y facilitar su crecimiento. Pueden participar en sus recursos, tanto los alumnos y alumni de EAE como Business Angel experimentados e inversores interesados en el sector del emprendimiento. El equipo de EAE Invierte suma más de 20 años emprendiendo, analizando e invirtiendo en Capital Riesgo en España.

