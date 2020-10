Más de 5.000 plazas en los cursos subvencionados por el SEPE para personas en ERTE y autónomos

La formación subvencionada por el SEPE continúa disponible y con inscripción abierta para que cualquier persona interesada pueda formarse y adquirir nuevas competencias profesionales/COMUNICAE/

La formación subvencionada por el SEPE continúa disponible y con inscripción abierta para que cualquier persona interesada pueda formarse y adquirir nuevas competencias profesionales

Gran parte del tejido empresarial e industrial del país se ha visto obligado a tomar medidas tanto en el ámbito sanitario como laboral debido a la crisis sanitaria y económica actual.

El SEPE, continúa apostando por la formación de los profesionales para la adquisición y mejora de distintas competencias profesionales, tanto en el área de transformación digital como en las especialidades necesarias en cada sector laboral.

Debido a la situación actual, se ha flexibilizado el acceso a los cursos de la convocatoria de formación estatal poniendo especial atención a los autónomos y trabajadores afectados por ERTE.

Estos cursos se realizan a título personal por lo que no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la empresa. No es formación bonificada por lo que no consume créditos de formación de las empresas. Al estar totalmente subvencionados, no suponen ningún coste económico para las personas participantes en la formación.

Actualmente hay una gran variedad de cursos disponibles de diferentes temáticas para los trabajadores en situación de ERTE y autónomos. El plazo de inscripción está abierto y se puede realizar desde las siguientes páginas web:

Cursos gratuitos para personas afectadas por ERTE: Competencias digitales TIC: https://www.cursosfemxa.es/cursosTIC-ERTE Competencias transversales: https://www.cursosfemxa.es/cursossubvencionadosERTE

Cursos gratuitos para autónomos/as: https://www.cursosfemxa.es/formacion_subvencionada_autonomos

Los cursos se imparten en modalidad online o en modalidad aula virtual. Además, los tutores son expertos, especializados en la materia y acompañarán al alumno durante todo el curso en cualquier duda que pueda surgir.

Una vez finalizado el curso con éxito, los participantes recibirán un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya que todas las acciones son especialidades reconocidas por el SEPE.

Para cualquier consulta o duda está a disposición de cualquier persona interesada el teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico [email protected]

Fuente Comunicae