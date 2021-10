Maxim Blazhkun: la historia de éxito de un hombre que venció sus debilidades y se convirtió en una leyenda

Maxim Blazhkun es un sinónimo de éxito y logros en muchas áreas de negocio. Se ha realizado en muchas áreas y ha implementado docenas de proyectos comerciales exitosos. Hoy en día, es un experto calificado en los campos de los negocios, las finanzas, las tecnologías de la información. Maxim no tiene miedo de establecer altos estándares y asumir riesgos, pero al mismo tiempo sabe cómo tener éxito donde otros han fallado.

¿Quién es Maxim Blazhkun? El camino para convertirse en un alto directivo de clase mundial



Maxim Vladimirovich Blazhkun nació el 18 de abril de 1986 en la ciudad de Khmelnitsky, Ucrania. Se graduó de la escuela en su ciudad natal, tiene varios estudios superiores: teológicos, económicos y legales. A lo largo de los años, Maxim ha trabajado duro en sí mismo, estudió y se desarrolló. No se puede educar a las personas, hacer su vida más fácil, sin poseer los conocimientos necesarios. Desarrollo y avance: sin esto no se puede lograr el éxito.

Maxim se ha realizado en muchos proyectos exitosos. Durante muchos años, sus nuevas empresas han tenido un gran éxito no solo en Ucrania, sino también en Europa y Estados Unidos. Y siempre contaba con el apoyo de sus familiares. Junto con su esposa Tatyana, Maxim implementó sus primeras ideas comerciales. Como dijo el propio Blazhkun en sus entrevistas, muchos momentos difíciles ocurrieron en la vida de su familia, que incluyeron varios tipos de problemas, desde los financieros hasta los problemas de relaciones con sus seres queridos. En algún momento, fue necesario cambiar algo, y Maxim no tuvo miedo de sucumbir al deseo interno de cambios.

Y por muchas ambiciosas que sean sus ideas, Maxim fue apoyado no solo por su esposa, sino también por sus amigos cercanos. Fue entonces cuando finalmente se aseguró de que tuviera que llevar a cabo sus planes. El mismo Maxim ha dicho repetidamente que no tiene una "fórmula para el éxito" clara. Para tener éxito, es necesario tener determinación, paciencia y pasión. No tener miedo de tomar decisiones y seguir hasta final triunfal.

Maxim Blazhkun está acostumbrado a acabar con todo y asumir responsabilidades. A lo largo de los años, se ha convertido no solo en un emprendedor exitoso, sino también en un orador influyente, mentor y alto directivo de la categoría más alta. Maxim es una persona que reúne a una gran audiencia y comparte con éxito los secretos de su éxito en 8 idiomas. Hoy, Blazhkun es también uno de los principales administradores de la bolsa de criptodivisa de LocalTrade CBDO.

Los proyectos de Maxim Blazhkun: es importante no dormirse en los laureles

Si recurrimos a varias entrevistas con el alto directivo, podemos descubrir que él nunca establece un marco para sí mismo en los negocios. Numerosos proyectos supervisados ​​por Maxim se relacionan con tales áreas como:

Tecnología de información

tecnologías modernas;

finanzas, bolsas de valores;

criptomoneda.

Maxim Blazkun lanzó muchas startups para desarrollar sistemas de pago. Sus planes globales son integrar la criptomoneda para que pueda retirarse de los cajeros automáticos, sin ningún problema para realizar transacciones de pago en cualquier parte del mundo. El propio Maxim está convencido de que no se debe tener miedo de utilizar las criptomonedas, porque son de buenas perspectivas. Es por eso que, en el marco de la cooperación con LocalTrade, promueve activamente la tecnología blockchain DeFi y la integración de soluciones fiduciarias en carteras criptográficas, lo que ayudará en el futuro.

Además de promover el desarrollo de TI, los proyectos de Blazhkun pueden ayudar a las personas a construir un negocio de inmuebles, construcción, educación, agricultura e incluso turismo. Constantemente surgen nuevos proyectos, en los que no solo pueden participar inversores profesionales, sino también recién llegados al campo de negocios y la inversión.

¿Por qué hay tantos direcciones? El caso es que es en una filosofía única. Maxim Blazhkun está convencido de que uno no debe concentrarse en una sola startup. Siempre hay que probar algo nuevo, intentar ampliar los negocios, avanzar con los tiempos y las tendencias.

De poner en marcha 10 proyectos, uno de ellos puede resultar no rentable, pero útil para la sociedad. Luego, los otros 9 apoyarán financieramente dicho proyecto, cubriendo posibles pérdidas de la empresa. Al mismo tiempo, los plazos no son tan importantes aquí. Algunos proyectos se recobran en un par de meses, mientras que otros demoran de 2 a 5 años. Pero, el mismo alto directivo dice que si no hay resultados decentes en 18 meses, entonces hay que pensar en cambios en el enfoque para implementar el proyecto, o cerrarlo por completo. Tomar decisiones difíciles y ser responsable es uno de los principios fundamentales que respeta Maxim Blazhkun como gerente de varios proyectos.

El conocido orador de negocios presentó una vez un esquema similar en una de sus entrevistas. Así, alcanza el máximo en materia de implementación de sus ideas y planes. Durante más de 10 años de trabajo, Blazhkun logró implementar decenas de proyectos que tuvieron éxito en muchos países.

Una experiencia tan única la convierte en un tesoro de conocimiento, esquemas e inspiración para aquellos que desean desarrollar su negocio, así como introducir nuevas tecnologías. Por lo tanto, en los últimos años, Maxim Blazhkun ha llevado activamente actividades de enseñanza, organizado conferencias, cursos, colaborado con muchos proyectos como experto calificado. Su opinión y experiencia son ampliamente apreciadas por empresas líderes en los países de la CEI, Europa y Estados Unidos.

Filosofía de Maxim Blazhkun y su importancia en el trabajo con los socios

El alto directivo sigue una filosofía, según la cual aconseja a las empresas a valorar a sus socios y empleados. En su día, los trabajadores de sus proyectos recibieron acciones de la empresa, lo que solo aumenta sus ingresos en el futuro. Blazhkun está construyendo un sistema de motivación rentable, gracias al cual muchos están interesados ​​en dar el cien por cien. Al mismo tiempo, siempre está dispuesto a ayudar a los demás, no quedando solo en el papel de "gran jefe". Muchos de los socios de Maxim hablaron de él como una persona que apoyaría la idea, ayudaría a resolver problemas y, en general, a menudo se encontraba en el lugar correcto en el momento adecuado.

El propio Blazhkun está convencido de que el líder debe ser siempre parte del equipo. No hay necesidad de entrar en pánico, mostrar miedo e inseguridad, pero a veces tales eventos no se pueden evitar. Es importante reconocer y superar los miedos convirtiéndolos en una fortaleza en lugar de jugar con confianza. Maxim Vladimirovich está seguro de que cualquier fingimiento y engaño tarde o temprano se revelará y se hará evidente. A partir de eso, nunca promete a sus socios más de lo que realmente pueden obtener.

Maxim Blazhkun hoy es un profesional con cientos de ideas



Lo que hace a Maxim diferente de muchos otros es la multitud de ideas que tiene para varios proyectos. Como él mismo dijo en sus entrevistas, consiguió realizar una décima parte de los planes originarios. La gran riqueza no es su objetivo, quiere dejar huella en la historia. Y, a juzgar por sus planes y proyectos ya implementados con éxito, definitivamente logrará hacerlo.

Maxim Blazhkun comparte constantemente sus ideas y fórmulas para el éxito. Es el miembro de los foros de educación con Bodo Schafer y Richard Brandson y le invitan constantemente a diversos foros económicos y financieros. Está dispuesto a compartir sus conocimientos y lo que ha conseguido lograr en todas las esferas de actividad. Maxim no tiene problemas para comunicarse con la gente: habla 8 lenguas extranjeras y, por lo tanto, está listo para compartir sus ideas en cualquiera de ellos.

Gracias a una actividad tan intensa, Maxim Blazhkun ha sido galardonado con varios premios eminentes más de una vez. En 2012 se convirtió en ganador del premio estatal para el desarrollo de la economía en Ucrania. Además, las obras de Blazhkun se notaron en países europeos, así como en los Estados Unidos. Maxim ha visitado más de 118 países, en la mayoría de los cuales ha implementado determinadas startups. En el 95% de los casos, resultaron exitosos, lo que generó ganancias no solo para la corporación, sino también para los socios del empresario.

En 2015, Maxim, publicó el libro "Mi espiral de éxito", que con millones de copias vendidas en poco tiempo llegó a ser un best-seller. Hoy en día, también es una excelente fuente de comprensión de cómo Blazhkun ha logrado éxito y también puede ayudar a aquellos que quieran comenzar su propio negocio. Quizás, en el futuro, Maxim vuelva a escribir otro libro, donde resumirá los nuevos resultados de su experiencia en hacer negocios.

Maxim Blazhkun sigue siendo un invitado bienvenido en los principales foros económicos. Su experiencia, conocimiento y fórmula única para el éxito le permitió no solo realizarse como empresario, sino que también llevar a cabo las startups más atrevidas. Hoy, el alto directivo se centra en el mercado de las criptomonedas, la implementación de tecnologías blockchain, así como la modernización de los sistemas de pago. Y está hecho mucho en el camino. Algunos proyectos están esperando su oportunidad, pero bajo la guía de un gerente superior responsable como Maxim definitivamente serán exitosos.

Actualmente, Maksim Blazhkun es un especialista calificado en negocios, economía y TI, que apostó por el desarrollo de tecnologías modernas, incluidos los instrumentos financieros. Sus proyectos para la introducción de criptomonedas son muy tentadores para los inversores en muchos países. La historia de Maxim es la historia de éxito de un hombre que creyó en sí mismo y realizó sus ideas. Sirve de ejemplo para quienes aún vacilan en arriesgarse para hacer realidad sus sueños.