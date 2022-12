May Health completa el tratamiento de cinco participantes en un estudio de viabilidad en EE.UU. de su tratamiento de reequilibrio ovárico para la infertilidad relacionada con el síndrome de ovario poliquístico

El procedimiento de ablación ovárica única y selectiva tiene por objeto inducir la ovulación en mujeres que buscan soluciones a la infertilidad relacionada con el síndrome de ovario poliquístico, un trastorno endocrino/COMUNICAE/

May Health, una empresa de dispositivos médicos en fase clínica dedicada a ayudar a quienes viven con el trastorno endocrino síndrome de ovario poliquístico (SOP), ha anunciado hoy que ha completado el tratamiento de las cinco primeras participantes inscritas en un estudio de viabilidad en Estados Unidos de su tratamiento en investigación Ovarian Rebalancing™, un procedimiento de ablación transvaginal guiado por ultrasonidos que se realiza una sola vez y está diseñado para activar la ovulación natural en quienes padecen infertilidad relacionada con el SOP.

El estudio está evaluando la seguridad y eficacia del reequilibrio ovárico en mujeres con infertilidad relacionada con el síndrome de ovario poliquístico, uno de los trastornos endocrinos hormonales más frecuentes entre las personas en edad reproductiva, que afecta a casi 7 millones de mujeres en EE.UU. Además de ser una causa frecuente de infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino difícil que dura toda la vida y se asocia a resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2 y mayor riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. El síndrome de ovario poliquístico también puede presentar problemas cotidianos como menstruación irregular, acné, adelgazamiento del cuero cabelludo, crecimiento excesivo de vello corporal, hipertensión arterial y apnea del sueño. May Health está investigando el reequilibrio ovárico con el fin de inducir la ovulación mediante la ablación del tejido ovárico con energía de radiofrecuencia (RF). En futuros trabajos clínicos, la empresa pretende estudiar el impacto de Ovarian Rebalancing como tratamiento más amplio de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico.

"Me complace haber podido completar rápidamente el tratamiento de las cinco primeras pacientes y estoy impaciente por seguir investigando este enfoque potencialmente transformador del tratamiento del SOP", declaró el Dr. Karl Hansen, Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma e investigador principal. "Los tratamientos actuales son insuficientes para las mujeres con SOP que buscan soluciones a sus problemas de fertilidad. Las mujeres con SOP necesitan un procedimiento que pueda establecer la ovulación, hacer más factible la planificación familiar y revertir los demás síntomas de este trastorno que alteran su vida. Estoy impaciente por llevar a cabo la investigación clínica necesaria para ofrecer este enfoque innovador a las pacientes."

Hasta la fecha, May Health ha inscrito a 23 pacientes en estudios de viabilidad en EE.UU. y Europa, con resultados iniciales alentadores de inducción de la ovulación y consecución del embarazo. Los resultados de estos estudios servirán como prueba de concepto del tratamiento y se utilizarán para diseñar un futuro estudio pivotal y una solicitud de comercialización en EE.UU., así como para respaldar una solicitud de comercialización en Europa.

"Las mujeres que padecen el síndrome de ovario poliquístico tienen pocas opciones en la actualidad", declaró Anne Morrissey, Directora General de May Health. "Merecen tratamientos seguros y eficaces que aborden las causas subyacentes de sus síntomas. Al restaurar la ovulación natural mediante un sencillo procedimiento en consulta, Ovarian Rebalancing tiene el potencial de transformar el panorama del tratamiento del SOP y dar a las mujeres un mayor control sobre su salud y su futuro. Mi equipo está motivado para continuar nuestra investigación clínica y utilizar lo que aprendamos para mejorar nuestro enfoque, de modo que las mujeres y las familias de todo el mundo puedan beneficiarse de este tratamiento."

Acerca del síndrome de ovario poliquístico (SOP)

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una enfermedad endocrina frecuente en la que los ovarios producen niveles anormales de andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas que suelen estar presentes en las mujeres en pequeñas cantidades. 1 En muchos casos, las mujeres con SOP son incapaces de producir las hormonas necesarias para ovular y quedarse embarazadas, lo que puede provocar la aparición de quistes ováricos. 1El SOP es una de las causas más comunes de infertilidad femenina, ya que afecta al 10% de las mujeres estadounidenses en edad reproductiva. 2El SOP es también un reto para toda la vida que va más allá de los problemas de fertilidad. Las mujeres con SOP suelen ser resistentes a la insulina, lo que aumenta el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Más de la mitad de las mujeres que padecen SOP desarrollarán diabetes de tipo 2 antes de los 40 años y también corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y cáncer de endometrio. 2Otros síntomas comunes y persistentes del SOP son la menstruación irregular, el acné, el adelgazamiento del cuero cabelludo, el crecimiento excesivo de vello en la cara y el cuerpo, la hipertensión arterial y la apnea del sueño.2

Acerca de May Health

May Health, anteriormente AblaCare, es una empresa de dispositivos médicos en fase clínica comprometida con el desarrollo de opciones de tratamiento para las mujeres que padecen el síndrome de ovario poliquístico. La compañía está investigando actualmente su tratamiento Ovarian Rebalancing™ en estudios clínicos; Ovarian Rebalancing es un enfoque novedoso para la fertilidad relacionada con el SOP que tiene el potencial de ser una opción segura y sencilla para activar la ovulación natural. May Health está dirigida por un equipo de emprendedores y ejecutivos de tecnología médica y salud femenina con amplia experiencia en el desarrollo, validación y lanzamiento de productos. La empresa ha recaudado 10 millones de euros en una Serie A liderada por Sofinnova Partners y fue fundada en 2017 por el equipo de aceleración de tecnología médica de la empresa, Sofinnova MD Start. May Health tiene su sede en París, Francia. Para obtener más información, visitar www.mayhealth.com.

Acerca de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners es una firma europea líder de capital riesgo en ciencias de la vida, especializada en salud y sostenibilidad. Con sede en París, Londres y Milán, la empresa reúne a un equipo de profesionales de todo el mundo con sólidos conocimientos científicos, médicos y empresariales. Sofinnova Partners se dedica a la creación de empresas a lo largo de toda la cadena de valor de las inversiones en ciencias de la vida, desde la fase de semilla hasta las etapas posteriores. La empresa colabora activamente con emprendedores ambiciosos como inversor principal o principal para desarrollar innovaciones transformadoras que tengan el potencial de influir positivamente en nuestro futuro colectivo. Fundada en 1972, Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo muy arraigada en Europa, con 50 años de experiencia respaldando a más de 500 empresas y creando líderes de mercado en todo el mundo. En la actualidad, Sofinnova Partners gestiona más de 2.500 millones de euros.

Para más información, visitar: sofinnovapartners.com.

