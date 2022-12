Los mayores errores que cometen los españoles cuando van al dentista "No cuidarse a tiempo".

Para nadie es un secreto que la principal recomendación del odontólogo es que el paciente tenga una rutina de higiene bucal. Lamentablemente, muchos españoles comenten grandes errores a la hora de ir al dentista, uno de ellos es no cuidarse la dentadura. Por suerte, cuentan con los profesionales de la Clínica Dental José Luis Cano que no solo dan recomendaciones para que mejore tu salud bucodental sino también para que tu factura sea más baja.

No cometas estos errores con tu dentadura

De acuerdo a un informe publicado por el Consejo General de Dentistas de España, más de la mitad de la población del país, descuida la salud de sus dientes. Por lo menos, uno de cada cinco españoles no asiste a consultas odontológicas por motivos de dinero, pero tampoco cuidan su salud dental en casa.

Ahora bien, son varios los errores que se cometen que repercuten en la factura de tu visita al odontólogo. Cambiando estos aspectos, no solo garantizarás tener una sonrisa hermosa y saludable, sino también, cuidarás de tu dinero.

¿Cada cuánto te cepillas los dientes?

Si la condición de los dientes está desgastada, los tratamientos serán más costosos. Por eso, los profesionales siempre dan la recomendación de cuidarse desde casa. Los buenos hábitos nos los enseñan desde pequeños, pero, los adultos son los primeros en olvidarse de la regla básica: cepillarse los dientes por lo menos, tres veces al día, después de cada comida.

No cepillarse los dientes después de comer es quizás, el error más común que cometen las personas, bien sea por olvido o por no tener este hábito. Sea cual sea la razón, no tener este buen hábito, favorece la proliferación de bacterias, mismas que causan las caries.

Ahora bien, la recomendación de los odontólogos de la Clínica José Luis Cano es que el cepillado dental se realice después de 20 minutos. La razón es que después de comer, el pH de la boca se ve alterado, así que, el cambio brusco por la pasta de dientes puede dañar el esmalte dental.

¿Con qué frecuencia te haces revisiones dentales?

Todos los odontólogos del mundo recomiendan acudir a revisión dental por lo menos una vez al año. Después de cada cita, el profesional indicará cuándo será la próxima consulta. La frecuencia de estas puede acortarse según la salud dental del paciente. De allí que, si no te cuidas los dientes, tendrás que pagar más cantidad de consultas al año.

Si tienes salud dental, solo tendrás que ir una vez al año. Ese día, después de la revisión, el odontólogo realizará una limpieza dental profesional que ayudará a tener los dientes saludables, brillantes y blancos.

Alimentos tóxicos para los dientes

La salud de tus dientes depende mucho de qué cosas estés comiendo. Los alimentos azucarados y carbohidratos son un peligro para la salud de tus dientes. Por supuesto, no quiere decir que no puedas consumirlos, pero si se recomienda que sea en pocas cantidades y que no te olvides de cepillarte los dientes luego.

Se entiende que es difícil quitarles los dulces a los niños, pero las caries en edad temprana repercuten negativamente a la hora de que los dientes cambien de temporales a permanentes. Por eso, hay que medir la cantidad de dulces que le das a tus hijos y crearles un buen hábito de higiene bucal.

Si comemos alimentos crudos como la manzana, el apio y la zanahoria, ayudaremos a limpiar la boca y las encías, así como se fortalecerán los dientes. Otras frutas que estimulan la producción de saliva y eliminan bacterias son la naranja y el kiwi, por eso, se recomienda comerlos con regularidad.

Hábitos dañinos para la salud dental

No solo se habla de consumir alcohol en exceso o bien, el cigarrillo que sabemos que promueve el sarro en los dientes. También se hace referencia a cepillarse demasiado fuerte. Muchos creen que entre más fuerza se ejerza es lo que hará que las bacterias mueran y no es así. Más bien, pudiera hacer que tus encías se irriten y sangren, lo que conllevará a necesitar de una nueva visita al odontólogo.

Masticar cubos de hielo, usar palillos para quitarse comida de los dientes o picar entre las horas de la comida son otros malos hábitos que debes eliminar si quieres que tus dientes estén fuertes, saludables y que no necesites gastar tanto dinero en visitas al odontólogo.