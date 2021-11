MC Automobiles incrementa sus clientes en Europa un año después de ser adquirida por OK Mobility

Desde su incorporación al grupo de movilidad, la empresa francesa ha visto reforzada su marca, a pesar de la escasez de stock de VO que sufre el sector/COMUNICAE/

La empresa francesa MC Automobiles ha visto incrementado su número de clientes, tanto en Francia como en otros países europeos, tras su adquisición por parte de OK Mobility hace un año. Esta unión le ha permitido, además, generar nuevas estrategias empresariales de crecimiento e innovación, beneficiándose del alcance europeo del grupo de movilidad.

Desde MC Automobiles han realizado un balance positivo de este primer ejercicio, ya que, según ha afirmado el fundador de la compañía y actual Gerente, Marc Carlin, “pertenecer a OK Mobility, la empresa de movilidad con mayor proyección de Europa, nos ha permitido obtener una mayor visibilidad, incrementar nuestra posición en el mercado europeo de la automoción y reforzar nuestra imagen de marca”.

Además, y gracias al apoyo de OK Mobility, a pesar del momento actual de escasez de stock de vehículos seminuevos, la empresa francesa ha podido seguir disponiendo en todo momento de un suministro constante de vehículos, permitiéndole dar respuesta a la demanda de movilidad de los clientes.

Desde OK Mobility, su CEO, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos en este primer año y asegura que “la experiencia y el know how de ambas compañías nos ha permitido integrarnos rápidamente y establecer sinergias para acercarnos todavía más a nuestros clientes y darles un mejor servicio”. En este sentido, Ktiri afirma que “haber tomado la decisión de adquirir esta compañía en un momento de gran incertidumbre económica global, y viendo ahora el balance obtenido, pone de manifiesto, una vez más, el potencial de nuestro disruptivo modelo de negocio, consolidando nuestro canal de venta de VO en Europa”.

Desde la adquisición de MCA, OK Mobility ha seguido dando continuidad a las actividades de la empresa francesa, velando por el crecimiento y el posicionamiento que ha mantenido durante 30 años y que le han llevado a convertirse en una de las cinco principales empresas dedicadas a la venta de vehículos seminuevos a mayoristas en Francia; alcanzando los 4.000 vehículos vendidos anualmente y habiendo facturado más de 50 millones de euros en el ejercicio 2020.

MC Automobiles fue la primera adquisición M&A realizada por el grupo de movilidad, como parte de su Plan #OKOnTheRoad. Un plan de expansión y crecimiento que prevé nuevas adquisiciones. Precisamente, en estos momentos OK Mobility se encuentra en vías de negociación con varios targets.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​. Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 53 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

