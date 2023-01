MCI Capital, LC renuncia a la condición mínima de la oferta pública de adquisición de acciones ordinarias de Atento S.A. y amplía su fecha de vencimiento

MCI Capital, LC , filial participada íntegramente por MCI, LC, ha anunciado hoy la ampliación del plazo de su oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada para adquirir hasta 1.525.000 acciones ordinarias de Atento S.A. (NYSE:ATTO) («Atento») a un precio de compra de 5 dólares por acción hasta las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 9 de enero de 2023/COMUNICAE/

MCI Capital, LC , filial participada íntegramente por MCI, LC, ha anunciado hoy la ampliación del plazo de su oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada para adquirir hasta 1.525.000 acciones ordinarias de Atento S.A. (NYSE:ATTO) («Atento») a un precio de compra de 5 dólares por acción hasta las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 9 de enero de 2023

Anteriormente, la oferta de adquisición expiraba a las 17:00, hora de Nueva York, del 30 de diciembre de 2022. La oferta se amplía ahora hasta el quinto día hábil después de su vencimiento previsto anteriormente. El depositario de la oferta ha informado de que, a las 17:00 horas del 30 de diciembre de 2022, un total de 561.277 acciones ordinarias de Atento, S.A. habían acudido válidamente a la oferta y no habían sido retiradas, incluyendo 21.474 acciones acudidas en virtud de la cláusula de garantía de la oferta.

MCI ha renunciado a la condición mínima de la oferta, que condicionaba la oferta a la presentación de 775.000 acciones válidamente ofrecidas y no retiradas. Tal y como se ha anunciado anteriormente, si la oferta supera la cantidad de 1.525.000 acciones, MCI comprará, de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta, las acciones de aquellos accionistas que presenten una oferta válida, de forma proporcional al número total de acciones ofertadas.

Las adquisiciones de acciones de la oferta de adquisición deben hacerse antes de su vencimiento y pueden retirarse en cualquier momento antes del vencimiento, de acuerdo con los términos descritos en los documentos de la oferta.

Información importante sobre la oferta de adquisición



Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de Atento ni de ningún otro valor. Este comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo. MCI ha presentado ante la SEC una Declaración de oferta pública de adquisición en el anexo TO, que incluye una oferta de adquisición, una carta de transmisión y los documentos relacionados, en los que se establecen en detalle los términos de la oferta pública de adquisición, y Atento ha presentado ante la SEC una Declaración de solicitud/recomendación en el anexo 14D-9 con respecto a la oferta. LOS MATERIALES DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (INCLUIDA LA OFERTA DE COMPRA, LA CORRESPONDIENTE CARTA DE TRANSMISIÓN Y DETERMINADOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN), ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN INCLUYEN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE SER LEÍDA DETENIDAMENTE Y ANALIZADA POR LOS ACCIONISTAS DE ATENTO ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN CON RESPECTO A LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN. Los accionistas de Atento podrán obtener la Declaración de oferta pública de adquisición y otra documentación depositada de forma gratuita en el sitio web de la SEC www.sec.gov.

Asimismo, los accionistas de Atento podrán obtener copias gratuitas de los materiales de la oferta pública de adquisición poniéndose en contacto con el agente de información.

Acerca de MCI

MCI, LC es una sociedad de cartera que agrupa múltiples empresas operativas que ofrecen un conjunto diverso de servicios tecnológicos de externalización de procesos de negocio (BPO) y de experiencia del cliente (CX). MCI Capital, LC es una filial íntegramente participada por MCI, LC.

Impulsando la modernización a través de la digitalización, MCI garantiza que los clientes hagan más por menos. MCI es la sociedad de cartera de una diversa gama de empresas operativas de servicios empresariales tecnológicos. MCI crece orgánicamente, adquiere y opera empresas que tienen una cartera sinérgica de productos y servicios, incluyendo, entre otros, soluciones de centros de contacto automatizados (ACCS), gestión de contactos con clientes, servicios de TI (IT Schedule 70), alojamiento en la nube, personal profesional temporal y administrativo (TAPS Schedule 736), gestión de procesos empresariales (BPM), externalización de procesos empresariales (BPO), procesamiento de reclamaciones, cobros, proveedor de experiencia del cliente (CXP), servicio de atención al cliente, proveedor de experiencia digital (DXP), gestión de cuentas por cobrar (ARM), desarrollo de software de aplicaciones, servicios gestionados, protocolo de voz sobre Internet (VoIP) y servicios tecnológicos para socios del mercado medio, federales y empresariales.

Actualmente, MCI emplea a cerca de 5.000 personas con talento y cuenta con más de 300 clientes globales en las siguientes marcas de MCI: GravisApps, Gravis Marketing, Mass Markets, MCI BPO, MCI Federal Services (MFS), Teletechnology, The Sydney Call Center, OnBrand24 y Valor Intelligent Processing (VIP).

Anteriormente, MCI y sus filiales aparecieron 18 veces en la lista de empresas de mayor crecimiento de la revista Inc. Magazine.

MCI cuenta con centros de gestión de contactos con clientes, servicios de TI y prestación de servicios de externalización de procesos empresariales en EE. UU., Canadá, Asia, México y Centroamérica. MCI ofrece productos y servicios con los siguientes códigos NAICS: 511210 Editores de software, 518210 Procesamiento de datos, alojamiento y servicios relacionados, 519190 Todos los demás servicios de información, 524291 Ajuste de reclamaciones, 541511 Servicios de programación informática personalizada, 541512 Servicios de diseño de sistemas informáticos, 541519 Otros servicios relacionados con la informática, 541519 Revendedores de tecnología de la información y valor añadido, 541611 Servicios de consultoría de gestión administrativa y gestión general, 541613 Servicios de consultoría de marketing, 541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica, 541990 Todos los demás servicios profesionales, científicos y técnicos, 561110 Servicios administrativos de oficina, 561320 Servicios de ayuda temporal, 561330 Organizaciones profesionales de empleadores, 561421 Servicios de contestación telefónica, 561422 Oficinas de telemarketing y otros centros de contacto, 561431 Centros privados de correo, 561440 Agencias de cobro, 561499 Todos los demás servicios de apoyo a las empresas, 561990 Todos los demás servicios de apoyo, 611430 Formación profesional y de desarrollo directivo. Para obtener más información, consultar www.mci.world

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas incluidas en el mismo son también declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Los resultados, el rendimiento o los logros reales podrían diferir sustancialmente de los contemplados, expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los relativos a la oferta pública de adquisición de acciones descrita en este comunicado de prensa, entre los que se encuentra el hecho de que las condiciones para el cierre de la oferta pública de adquisición de acciones puedan no ser satisfechas o, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, que MCI pueda renunciar a la misma a su entera discreción, así como la incertidumbre sobre el número de acciones objeto de la oferta pública de adquisición de acciones, además de los riesgos relativos al precio de mercado y a la liquidez de las acciones ordinarias de Atento. Asimismo, se hace referencia a los riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio, las operaciones, los asuntos, los resultados y la situación financiera de Atento y que se indican en los informes presentados por Atento ante la SEC, incluido su informe anual conforme al formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 (incluido el apartado «Factores de riesgo» del mismo), que puede consultarse en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. MCI señala que los factores mencionados no son exclusivos. Los lectores no deben confiar indebidamente en ninguna de las declaraciones prospectivas, las cuales solo expresan la situación a fecha del presente documento. Por otro lado, la rentabilidad pasada puede no ser indicativa de resultados futuros.

Fuente Comunicae