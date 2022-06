Mecalux incluida en el 2022 Gartner® Magic Quadrant™ por segundo año consecutivo

Mecalux ha sido incluida por segundo año consecutivo en el informe mundial 2022 Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems con su software de gestión de almacenes Easy WMS/COMUNICAE/

El análisis de la consultora Gartner, que brinda información práctica y objetiva para ejecutivos, aporta una visión en profundidad del mercado para aquellas compañías que buscan una oportunidad de mejora en su cadena de suministro.

La inclusión de Easy WMS en este prestigioso informe consolida la apuesta de Mecalux por su software de gestión de almacenes. “Para Mecalux, aparecer por segundo año consecutivo en el informe es un reconocimiento a nuestra trayectoria desarrollando soluciones de software para la cadena de suministro. Mecalux actualiza Easy WMS constantemente con el objetivo de que el software cumpla con las necesidades cambiantes del sector y ayude a nuestros clientes a potenciar su logística”, afirma Javier Carrillo, CEO de Mecalux.

Mecalux cuenta con 22 años de experiencia desarrollando e implementando soluciones digitales para almacenes manuales y automáticos. Con más de 360 ingenieros especializados en desarrollo de software, Easy WMS de Mecalux es un programa de gestión versátil, flexible y escalable, capaz de incrementar la eficiencia logística en compañías de todos los sectores y tamaños gracias a su amplio abanico de funcionalidades integradas. Easy WMS de Mecalux ha sido ya implementado en más de 1.000 instalaciones en 36 países.

El software de Mecalux complementa sus funcionalidades con una extensa gama de módulos avanzados para potenciar la rentabilidad ante cualquier contexto o necesidad logística. Por ejemplo, Easy WMS ofrece soluciones personalizadas para la gestión de pedidos e-commerce, la comunicación fluida con las agencias de transporte o la sincronización entre el operador logístico y sus clientes.

Easy WMS ofrece sus funcionalidades mayoritariamente en la modalidad SaaS (Software as a Service), una versión del software basada en la nube que permite al usuario conectarse desde cualquier estación de trabajo, a la vez que reducir los tiempos de implementación y proporcionar una mayor escalabilidad. Como apunta Gartner en su informe, más de la mitad de los nuevos clientes del software de Mecalux apuestan por digitalizar su logística con la modalidad SaaS.

Gartner Disclaimer

Publicación original: Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, June 1, 2022

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus investigaciones y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones similares. Los análisis publicados por Gartner se basan en las opiniones de la organización Gartner y no deben considerarse como verdades absolutas. Gartner deniega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Mecalux

El grupo Mecalux, con sedes en Chicago y Barcelona, es una de las principales empresas en el mercado mundial de tecnologías de almacenaje y software logístico. Con una trayectoria de más de 50 años de experiencia, Mecalux desarrolla soluciones automáticas de almacenaje, sistemas de gestión de almacenes y estanterías metálicas para todos los sectores. El grupo Mecalux cuenta con una extensa red de distribución mundial, 11 centros de producción, 7 centros de I+D para el desarrollo tecnológico y una plantilla que supera los 4.600 empleados.

