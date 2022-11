Someterse a tratamientos de carácter estético es cada vez más accesible. Y es que, gracias a los últimos avances en medicina estética, ya ni siquiera es preciso pasar por quirófano para corregir ciertas imperfecciones físicas y mejorar la calidad de vida.

Para conocer las ventajas de la medicina estética como alternativa, hoy contamos con Face Clinic, clínica de Medicina estética en Madrid a la vanguardia tecnológica y referente español en este tipo de tratamientos.

Diferencias entre la medicina estética y la cirugía plástica

Cuando lo que deseamos es mejorar nuestra apariencia, lo primero que se nos viene a la cabeza son esas complicadas operaciones de cirugía estética que hemos visto tantas veces por televisión.

Puede ser por no disponer de tiempo para la recuperación o por el miedo a ingresar en quirófano, pero la cuestión es que seguimos posponiendo el acabar con esa preocupación estética que nos impide vernos mejor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todas las intervenciones de carácter estético precisan de una operación quirúrgica. Y es que, aunque parezcan lo mismo, no hay que confundir cirugía plástica con medicina estética.

Al contrario de lo que ocurre con la cirugía plástica, los tratamientos de medicina estética no son invasivos, o lo son mínimamente, incluso muchos de ellos se realizan sin anestesia. Tras el procedimiento, podemos seguir nuestra vida normal, sin largos periodos de recuperación ni bajas médicas.

Ventajas de la medicina estética

La medicina estética ha experimentado una popularidad creciente en los últimos años gracias a que sus tratamientos utilizan técnicas no invasivas. Los resultados que se consiguen tras someterse a este tipo de práctica médica no son muy distintos de los que obtendríamos tras una operación de cirugía plástica.

La principal ventaja es, por lo tanto, que podemos revertir los signos del envejecimiento en la piel o corregir imperfecciones físicas, con resultados muy eficaces y sin alterar nuestro ritmo de vida.

Además de obtener resultados satisfactorios, existe la ventaja de que la medicina estética se percibe como una técnica de menor riesgo, al no tener que ingresar en quirófano con anestesia general. Son muchas las personas que tienen miedo a las operaciones y que se pueden beneficiar así de los últimos avances en remodelación estética.

Tratamientos más comunes de medicina estética

La medicina estética suele aplicarse con mayor frecuencia en las áreas de la cara, cuello y escote, y se realiza tanto en hombres como en mujeres.

Algunos tratamientos faciales frecuentes son la eliminación o suavizado de arrugas, aumento de labios, rejuvenecimiento facial, corrección de acné y cicatrices, reducción de ojeras y bolsas o retoques de la nariz.

También son muy demandados los procedimientos de medicina estética capilarpara tratar la caída del cabello y la falta de densidad.

Face Clinic es de las pocas clínicas en Madrid en contar con un equipo médico de reconocido prestigio para poder ofrecer estos y muchos otros servicios de medicina estética.

La medicina estética se presenta, por lo tanto, como la mejor alternativa a la cirugía plástica. Los tratamientos no invasivos son muy eficaces para mejorar el aspecto y sentirse rejuvenecido en menos tiempo.