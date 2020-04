Medicsen, ganadora del primer Virtual South Summit dedicado a Health & Wellbeing

El proyecto madrileño seleccionado en el encuentro digital organizado por South Summit e IE University ha desarrollado el smartpatch, el primer sistema transdérmico de administración de medicamentos para la diabetes que es portátil, indoloro y seguro/COMUNICAE/

Este primer e-Challenge organizado por South Summit junto a IE University ha reunido a corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Lilly, Novartis, Merck, Nestlé o Bimbo; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Northzone, Idinvest, Axa Venture Partners o Ysios Capital.

Más de 2.000 personas se han inscrito para seguir online este encuentro temático sobre Health & Wellbeing, al que seguirán otros centrados en Connectivity & Data (6 de mayo), Mobility & Logistics (12 de mayo), Education (19 de mayo), Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio). El registro para participar en la Startup Competition de cada uno ya está abierto con el fin de que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

Medicsen ha sido elegida como ganadora de Virtual South Summit, el primer encuentro digital organizado por South Summit e IE University con el objetivo de estimular el actual ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo. Por su parte, Microquin, de origen estadounidense, ha quedado en segundo lugar y la austriaca PhagoMed en tercer puesto.

Medicsen, de origen madrileño, ha desarrollado el smartpatch, el primer sistema transdérmico de administración de medicamentos para la diabetes que es portátil, indoloro y seguro. La startup ha sido seleccionada entre los cerca de 200 proyectos presentados a la competición, sobre todo especializados en el desarrollo de nuevos servicios en el sector de la salud para mejorar la vida del paciente o la detección temprana de enfermedades gracias a la tecnología. Un 65% de las startups participantes tenían origen internacional, en concreto habían sido creadas en más de 37 países, entre los participantes han destacado por ser más representativos aquellos fundados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, México o Sudáfrica.

La ganadora de este Virtual South Summit se convierte así en una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre. El jurado, formado por profesionales de corporaciones líderes en la industria de salud y bienestar, además de miembros de los fondos de inversión más relevantes, ha tenido en cuenta la innovación del proyecto, su escalabilidad, el equipo de profesionales y el interés de inversión, entre otros.

María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit durante el arranque del encuentro ha insistido: “la misión de South Summit ha sido siempre conectar a los agentes del ecosistema de la innovación, conseguir oportunidades y crear negocio, sin importar las circunstancias. Por esta razón, la celebración de encuentros como Virtual South Summit es de tal importancia para impulsar la economía y sentar las bases para un futuro todavía incierto. Ahora más que nunca el apoyo a la innovación y, en concreto, al relacionado con el sector de la salud es esencial”.

Más de 2.000 personas se han inscrito para seguir a través de sus pantallas a este primer encuentro Virtual South Summit: e-Challenge in Health and Wellbeing, organizado por South Summit junto a IE University, en el que han participado corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Lilly, Novartis, Merck, Nestlé o Bimbo; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Northzone, Idinvest, Axa Venture Partners o Ysios Capital, entre otros.

“Numerosos estudios científicos sobre compasión y empatía muestran que muchos elementos que afectan al alma, al corazón; también influyen en la mente y el cuerpo” ha asegurado el doctor Mario Alonso Puig en el arranque del encuentro. El cirujano del aparato digestivo, además de mayor especialista en desarrollo personal para mejorar la mentalidad emprendedora y presidente de IE Center for Health, Well-Being & Happiness ha insistido en que “existe un cuarto elemento que no debemos olvidar y que nos ofrece un gran número de oportunidades de impactar de forma positiva en nuestro cuerpo, mente y alma: la tecnología. La tecnología sanitaria nos permite no sólo estar más sanos y ser más felices, sino también ser mejores seres humanos”.

‘Virtual South Summit’ también ha contado con la presencia de referentes en la industria de la salud y el bienestar como Martin Varsavsky, inversor y fundador de numerosas compañías; Chairman de la mayor cadena de clínicas de fertilidad en EEUU, Prelude Fertility; y, artífice de Coronamadrid quien ha destacado que “el mundo volverá a la normalidad después de esta pandemia. Existe un futuro esperanzador que se puede mejorar gracias al trabajo de los emprendedores, como los que hoy han presentado sus proyectos. Por esta razón, si eres emprendedor, no dejes de trabajar, continua con tu proyecto”.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la última tecnología de IE University para organizar encuentros virtuales en tiempo real con toda la comunidad a través de Wow Room, el aula virtual de esta Universidad, cuyo maestro de ceremonias ha sido el Managing Director Paris de l'Etraz. Por su parte, Juan José Güemes, IE Business School Spain Center for Entrepreneurship & Innovation Chairman, ha asegurado:“el mundo ha cambiado con esta pandemia, pero no se puede poner en pausa el emprendimiento. Necesitamos a las startups más que nunca. Estamos viviendo una crisis global en la sanidad, la innovación en salud es necesaria; el healthtech es el nuevo fintech”.

Los próximos e-Challenges programados serán el 6 de mayo sobre Connectivity & Data en el que ya está confirmada la presencia de compañías de referencia en el sector como Telefónica, Ericsson, Samsung, o IBM; además de fondos especializados como Rakuten, Northzone, Profounders o Notion VC, entre otros. El día 12 de mayo se celebrará el tercer Virtual South Summit específico del sector Mobility & Logistics en el que participarán Carlo Ratti (Director del MIT Senseable City Lab y referencia mundial en smart cities) y Nabil Malouli (VP DHL Customer Solutions & Innovation y reconocido experto en innovación multidisciplinar), así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Creandum, DN Capital, Northzone o Accel Partners, y corporaciones como DHL, Ferrovial, Airbus, Siemens, Acciona o Enel. Ya será el 19 de mayo cuando se hablará sobre Education; el 28 de mayo de Sustainability y el 2 de junio sobre Fintech. El registro para participar en la Startup Competition de cada uno de los encuentros ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

