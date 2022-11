Medik8, Omorovicza y Perricone proponen cinco planes beauty para hacer en el puente de diciembre en Madrid

Este año, se han alineado los astros para convertir la segunda semana de diciembre en el puente ideal para disfrutar de un homenaje de belleza/COMUNICAE/

Este año, se han alineado los astros para convertir la segunda semana de diciembre en el puente ideal para disfrutar de un homenaje de belleza

Un día WOW

¿Qué hay más típico que recorrer las arterias de la ciudad deleitándose con el alumbrado navideño? Cuando se llega a la Gran Vía, se puede visitar el nuevo espacio de belleza, moda y decoración WOW Concept. Como su nombre indica, todo en su interior tiene ese efecto wow, sobre todo en su área de belleza. En ella, se encuentran firmas como Perricone MD y un equipo que está para asesorar sobre los mejores productos para la piel. Si se prueban los productos del Dr. Perricone, se podrá vivir la sensación de sorpresa, descubriendo los principios activos de su fórmula y su efecto en la piel, tanto al instante como a largo plazo. (WOW Concept. Calle Gran Vía, 18, Madrid). (www.wowconcept.com)

Un puente de platino

Si se transita el Barrio de Salamanca y se desea pasar por la calle de Lagasca nº 9 se puede visitar un paraíso beauty con una decoración que bien podría salir de una revista. ¿Su nombre? Beldon Beauty. En su interior, además, se podrá renovar el rostro para llegar a Navidad con un aspecto radiante. Se trata de un facial personalizado de la firma Medik8. Como elemento estrella, está la aplicación de una mascarilla de platino de tipo peel-off a partir de una combinación de polisacáridos para reafirmar, elevar y rejuvenecer. No se adhiere al rostro ya que funciona por técnica de fraguado para poder retirarla de una pieza con absoluta facilidad. Aúna nueve beneficios antiedad para estimular la producción de colágeno. (www.beldonbeauty.com).

Visitar Budapest sin salir de Madrid

Es posible, al menos a nivel conceptual. ¿Cómo? Gracias al Spa urbano Six Harmonies y sus faciales de la firma Omorovicza. Es como adentrarse en los auténticos templos del bienestar húngaro. De alto prestigio, Omorovicza captura el poder sanador de las aguas termales de Budapest con un complejo patentado cuyo nombre es Healing Concentrate, presente en todos sus productos. Este tratamiento facial detoxifica el rostro, ayuda a eliminar impurezas y reafirma visiblemente gracias a las técnicas de masaje y los principios activos que tonifican. Además, todo ello en un marco de absoluta sensorialidad gracias a las texturas y aromas envolventes. Localizado junto a la Puerta de Alcalá es el plan ideal para luego tomar algo en algunos de los sitios más it de la ciudad, como es el caso de Ramsés. (www.sixharmonies.es).

Korean Beauty con toque madrileño

The Secret Lab, ubicado en la calle Zurbano, ofrece un facial al más puro estilo coreano sin tener que sacar un billete a Seúl. En su interior, sus propietarias han combinado los beneficios botánicos de la firma Boutijour con la revolucionaria tecnología de LPG. De este modo, confluye un delicioso maridaje entre aparatología y principios activos con efecto antioxidante como la flor de loto. Está planteado como un tratamiento antiedad ideal para pieles sensibles. En conjunto, reduce visiblemente las arrugas y finas líneas, mejora la luminosidad, unifica el tono de la piel y ayuda a recuperar la firmeza. (www.thesecretlab.es)

Relax en casa

Ya sea para un día que no apetece salir o como colofón de alguno de estos planes, no hay mejor final que terminar en la bañera de casa relajándose en profundidad. Para ello, nada como una buena dosis de aromaterapia, sobre todo si es de la mano de la que muchos consideran como la mejor firma de aromaterapia del mundo: Aromatherapy Associates. Su set Moment of Tranquil Sleep está planteado como cierre relajante para un día de no parar. Enmarcado en su colección Deep Relax, que cuenta con aromas como el vetiver para relajar en profundidad, incluye una vela, un aceite esencial para echarlo en el agua y una bruma para impregnar las sábanas con su adormecedor aroma. Se completa con un antifaz para una noche de sueño confortable. 72€ en Purenichelab.com.

