La mejor academia para preparar las oposiciones a Tropa y Marinería

Trabajar en el ejército, y más específicamente en el área de tropa y marinería, es el objetivo de muchas personas. Pero para ello, es necesario prepararse adecuadamente, porque es un hecho que las pruebas, tanto teóricas como físicas, son sumamente exigentes. Sin embargo, antes de preocuparse por ello, el primer paso es completar todo el proceso de inscripción que, en este caso, está abierto hasta el 3 de febrero de 2023.

Abierta la inscripción para las oposiciones a tropa y marinería

Como comentamos anteriormente, las inscripciones a tropa y marinería están abiertas, por lo que es el momento ideal para completar el proceso requerido y así optar por una de las 3.410 plazas disponibles en esta oportunidad. Es importante recordar, nuevamente, que el proceso de inscripción estará vigente hasta el viernes 3 de febrero, por lo que es importante cumplimentar los requisitos exigidos para formalizar la inscripción.

Posteriormente, es ampliamente recomendable contar con la ayuda de una academia tropa y marinería, indispensable para prepararse adecuadamente para las pruebas y lograr los objetivos propuestos. Y es que, si bien hay una gran cantidad de plazas disponibles, es importante destacar que también se trata de un sector con amplia demanda, además de tratarse de pruebas con un alto nivel de exigencia.

A continuación compartimos contigo algunos de los detalles más importantes en lo que respecta a la nueva convocatoria para las oposiciones de tropa y marinería.

Requisitos

Antes de hacer cualquier solicitud formal para las oposiciones, conviene revisar cuáles son los requisitos básicos que se exigen y asegurarse de cumplir con los mismos. En este caso, es necesario que el solicitante sea poseedor de la nacionalidad española, no estar privado de ningún derecho civil, no tener antecedentes penales, no estar imputado, procesado o investigado en algún procedimiento judicial.

Por otro lado, el solicitante tampoco debe haber sido separado del servicio, ya sea a través de un expediente disciplinario, o bien, hallarse inhabilitado en las diferentes Administraciones Públicas. También, debe carecer de inserciones o tatuajes que de alguna forma, directa o indirecta, sean contrarios a los valores constitucionales, o bien, atenten contra las Fuerzas Armadas.

Al momento de incorporarse al centro de formación, la persona debe haber cumplido 18 años y ser menor de 29 y, finalmente, poseer el título de graduado de la Educación Secundaria Obligatorio. En caso de ser extranjero, también debe cumplir con los requerimientos anteriores y, adicionalmente, no perder su nacionalidad de origen, además de no aparecer en la lista de rechazables en los países con los que España tenga algún tipo de convenio firmado.

Fechas importantes

En lo que respecta al proceso de selección, la fecha de inscripción a tropa y marinería 2023 comenzó el 20 de enero, y finaliza, como comentamos anteriormente, el viernes 3 de febrero. Hasta ese día, los interesados tienen la oportunidad de presentar los requisitos exigidos y formalizar la inscripción.

Así mismo, las 3.410 plazas se distribuyen de la siguiente manera: 2.230 para el ejército de tierra, 850 para la armada, y 600 para el ejército del aire y del espacio. También es importante destacar algunas fechas claves para poder realizar todo el proceso con éxito.

La primera fecha es la de inscripción, la cual caduca el 3 de febrero. La siguiente es la fecha de acceso al centro de formación que, en este caso, es el 8 de mayo de 2023. Por otro lado, el período que corresponde a la orientación y adaptación a la vida militar, es el 21 de mayo; mientras que el comienzo de la fase de la formación militar es el 22 de mayo.

Sistema de selección

El sistema de selección para formar parte de los miembros de tropa y marinería consiste en un proceso de concurso y oposición. En una primera fase se evalúan todos los méritos de la persona, tanto a nivel académico, como a nivel militar, en caso de que existan.

También, en esta primera fase, los participantes deberán hacer una prueba de aptitudes, de la cual derivan algunos puntos importantes, que tienen peso para la aprobación final. En la segunda fase se comienza con una prueba de personalidad, un exhaustivo reconocimiento médico y la realización de pruebas de aptitud física.

En lo que se refiere a la aptitud física, se realizan varias pruebas, para las cuales conviene prepararse adecuadamente mediante entrenamiento físico. Estas pruebas son las siguientes: el salto de longitud sin carrera, flexo-extensiones de brazos, carrera de ida y vuelta, y resistencia abdominal.

Claves para prepararse adecuadamente

Además de los méritos personales y académicos que cada persona tenga, es importante prepararse adecuadamente para presentarse con éxito a las pruebas teóricas y físicas. Para ello, es de vital importancia inscribirse en una academia especializada, como Centro Innova, quienes cuentan con temarios actualizados y la mejor metodología de estudio para guiar a cada uno de sus alumnos en el camino al éxito que, en este caso, es lograr una de las plazas de tropa y marinería.

Una buena academia es determinante para tener acceso a temario actualizados, a los mejores profesores para aclarar dudas y, por supuesto, a pruebas de simulacro que ayuden a estar más tranquilos en el momento de la prueba real. Sin contar con que también se trata de una herramienta sumamente poderosa para evaluar, cuál o cuáles, son las áreas en las que debemos reforzar los conocimientos.

En conclusión, si tu sueño es pertenecer al Ejército, esta es una gran oportunidad para lograrlo, porque hay una gran cantidad de plazas disponibles en tropa y marinería. Solo asegúrate de cumplir con los requisitos y formalizar la inscripción antes del 3 de febrero, así como también cumplir con los demás aspectos de preparación.

Luego, deberás inscribirte en una academia que te permita alcanzar tus objetivos profesionales. De allí la importancia de optar solo por las mejores y más especializadas en el área, indispensable para tener acceso a la mejor formación posible. Recuerda que las pruebas de acceso para este tipo de sector suelen ser sumamente exigentes, por lo que el compromiso y la preparación previas son determinantes.