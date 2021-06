Las mejores casas de apuestas de Colombia

Son bastantes ya las casas de apuestas que han elegido Colombia como un mercado importante y, por lo tanto, cada vez se hace más complicado elegir entre una de ellas para realizar nuestras apuestas.

Son muchos los factores que debemos tener en cuenta al hacerlo, y en este artículo intentaremos ayudaros y os mostramos los que para nosotros son los mejores operadores que se pueden encontrar en el país y los pros y los contras que tienen cada uno de ellos.

Sportium

Sportium es una de las mayores casas de apuestas que se pueden encontrar en el mundo y en su web hallarás una gran oferta en apuestas deportivas. Cuentas también con una sección de casino que, aunque no es muy extensa, es suficiente como complemento a las apuestas deportivas.

En Sportium puedes apostar tanto con anterioridad a los eventos como en directo, mientras se están produciendo, y encontrarás un gran número de mercados (clases diferentes de apuestas) a los que poder apostar.

Además, Sportium te ofrece un servicio de retransmisiones en streaming, con el que podrás seguir muchos de los acontecimientos a los que se puede apostar, aunque eso depende de los derechos televisivos en Colombia de cada competición.

Dispone Sportium también de una app desde la que realizar tus apuestas desde cualquier dispositivo móvil. Podrás descargártela tanto si usas sistema Android como si utilizas iOS.

Las cuotas en Sportium no son muy regulares, y puedes encontrar desde eventos en los que ofrezcan las mejores cuotas hasta eventos en los que las cuotas se queden un poco justas. Eso sí, los acontecimientos más importantes suelen estar en el primer grupo.

La oferta de bienvenida de Sportium para nuevos usuarios no es de las mejores que puedas encontrar en Colombia: 100% del primer ingreso hasta un máximo de $20.000. También hay alguna promoción para los usuarios ya existentes, pero tampoco en este aspecto es de la que más oferta tiene.

Zamba

Zamba es una casa de apuestas colombiana que, quizás sin la fama de otros operadores internacionales, es una gran opción que valorar para realizar nuestras apuestas deportivas.

El portal de Zamba tiene una gran oferta en apuestas deportivas y es muy fácil e intuitivo de usar. Además, diferencia perfectamente las apuestas en directo de las apuestas pre-partido y ofrece completas estadísticas de los acontecimientos que tiene.

Las cuotas de Zamba son de las mejores que se pueden encontrar en el mercado colombiano, pero además ofrece las ‘Súper Cuotas’, cuotas verdaderamente excepcionales para eventos determinados.

La sección de casino de Zamba es excelente y encontrarás ruletas, poker, videobingo, blackjack o casino en vivo.

Igualmente, Zamba cuenta con su propia aplicación que podrás utilizar desde cualquier celular o cualquier tablet tanto si usan Android como si usan iOS.

En cuanto al bono de bienvenida, Zamba ofrece el 50% del primer depósito que realices hasta una cantidad máxima de $100.000 si te haces nuevo usuario. Tienes también diversas promociones a las que podrá optar una vez hayas abierto una cuenta y seas nuevo usuario.

Codere

Codere está en Colombia desde los años 80 del siglo pasado y actúa en otros muchos países.

La oferta de Codere en apuestas deportivas es abundante, y podrás apostar a todo tipo de mercados tanto en directo como previamente.

Las cuotas que encontrarás en Codere casi nunca estarán entre las más altas o las más bajas, pero encontrarás en general cuotas regularmente competitivas.

Tiene Codere también su propia app con la que podrás operar igual que en la web y realizar las mismas funciones. Podrás descargártela tanto si tu teléfono o tableta utilizan sistema Android como si usan sistema iOS.

El Bono de Bienvenida de Codere consta de tres partes y puede alcanzar los $200.000: 100% del primer ingreso hasta $100.000 + 50% del segundo ingreso hasta $50.000 + 50% del tercer ingreso hasta $50.000.

Tiene Codere igualmente diversas promociones para los usuarios ya existentes, todas ellas apuestas parlay o múltiples.

Yajuego

Yajuego es una casa de apuestas 100% colombiana, y ha sido, de momento, el último operador en añadirse a la lista de oferta de las casas de apuestas online del país.

La oferta de Yajuego en apuestas deportivas es numerosa, como lo es también el número de mercados a los que apostar. Por supuesto, se puede apostar con anterioridad a los eventos o en directo.

Las cuotas en Yajuego no son ni espectaculares ni desastrosas, podría decirse que están en la media del resto de operadores colombianos. Para un usuario al que no le guste perder demasiado tiempo en ello, podría ser hasta positivo, ya que no hay grandes variaciones.

Como solo funciona desde 2019, Yajuego no tiene de momento una aplicación propia para dispositivos móviles, pero eso no es ningún problema dado que la web de Yajuego es responsive, o sea que se adapta automáticamente a cualquier tipo de teléfono o tablet.

El bono de bienvenida de Yajuego es del 100% de tu primer ingreso hasta un máximo de $200.000. También hay algunas promociones para nuevos usuarios, pero no son demasiadas.

Luckia

Luckia es otra de las grandes casas de apuestas mundiales que operan en Colombia, y se nota.

La oferta en apuestas deportivas, y en este caso también en casino, es extensísima e incluye todo tipo de deportes y eventos a los que apostar tanto con anterioridad a que se produzcan como en vivo. El número de mercados también es numerosísimo, así que la oferta de Luckia es prácticamente inabarcable.

A eso hay que añadirle que las cuotas de Luckia siempre están entre las mejores, y en muchos casos ofrece la mejor de entre las casas de apuestas colombianas.

La llegada de Luckia a Colombia es relativamente reciente y tampoco tiene por el momento app específica para el país. Pero eso no te va suponer trastorno alguno ya que, al igual que Yajuego, el portal de Luckia es totalmente responsive y se adaptará sin problemas a tu dispositivo móvil, sea el que sea.

La promoción de bienvenida de Luckia consta de tres partes: 100% del primer ingreso hasta $50.000 + 50% del segundo depósito hasta $25.000 + 25% del tercer ingreso hasta $25.000. Así, el máximo que puedes obtener con el bono de bienvenida de Luckia es de $100.000.

Hay además promociones puntuales que se van actualizando periódicamente.

Rushbet

Rushbet ofrece en Colombia una oferta amplia y variada en eventos deportivos. También hay un gran número de mercados en cada evento, y se puede apostar tanto en vivo como con anterioridad a los eventos.

En Rushbet las cuotas normalmente suelen estar en la media, pero hay eventos concretos que tanto podemos encontrar las mejores cuotas como cuotas muy bajas. Muy irregular en ese aspecto.

Tampoco tiene Rushbet app específica para el mercado colombiano, pero, como en el resto de casos que hemos visto, la web de Rushbet es responsive y se adapta perfectamente a cualquiera que sea tu dispositivo móvil.

El bono de bienvenida para nuevos usuarios de Rushbet es de los más bajos del mercado colombiano: el 100% de tu primer depósito hasta una cantidad máxima de $20.000. Quizás lo más apreciable en cuanto a promociones sea su ‘Programa de lealtad’, que ofrece puntos por cada apuesta que se realiza que posteriormente se pueden canjear por otras apuestas.

Aquijuego

A pesar de ser una de las casas de apuestas de presencia más reciente en el mercado colombiano, la oferta en apuestas deportivas, eventos y mercados que ofrece Aquijuego es numerosa y amplia. Y podrás realizar tus apuesta tanto con anterioridad a los eventos o mientras se producen, en vivo.

Las cuotas de Aquijuego están más o menos en la media del mercado colombiano, y, en principio, no encontrarás ni cuotas exageradamente buenas ni cuotas exageradamente malas.

Aquijuego tampoco ofrece en estos momento una app propia que poder instalar en tu dispositivo móvil, pero, como en los casos anteriores, su web se adapta sin problemas a cualquier teléfono celular o cualquier tablet.

La oferta de bienvenida de Aquijuego, como ocurre con las cuotas, tampoco está entre las mejores ni entre las peores. Su bono es del 100% del primer ingreso hasta una cantidad máxima de $40.000 para usar en otras apuestas.

Lo que sí tiene mejor Aquijuego que la mayoría de sus competidores son las promociones para los usuarios ya existentes. Tanto en apuestas deportivas como en juegos de casino, además.

Betfair

Betfair es otro de los grandes operadores de apuestas mundiales que trabajan en Colombia y, obviamente, su oferta tanto en deportes como en casino es casi inabarcable. Se puede apostar en directo o con anterioridad a los eventos, y te ofrecen además estadísticas en tiempo real que te ayudarán a realizar tus apuestas.

No cuenta Betfair con app propia para Colombia, pero, como hemos visto en todos los casos, utiliza tecnología responsive y podrás usarla en cualquier celular o tablet que utilices.

En cuanto a las cuotas, no hay nada significativo que destacar. Están normalmente un poco por encima de la media, pero probablemente no veas en Betfair ni grandes cuotas ni cuotas desastrosas.

Con la oferta de bienvenida de Betfair pasa un poco lo mismo: no es de las mejores ni tampoco de las peores. Ofrecen el 100% del primer ingreso hasta un máximo de $50.000. Tiene además diversas promociones para usuarios ya existentes, entre los cuales destaca un bono acumulador de apuestas múltiples, con el que puedes obtener una devolución de hasta el 30% de la apuesta realizada.

William Hill

William Hill es otra de las grandes casas de apuestas mundiales que operan en el mercado colombiano, aunque desde hace no demasiado.

La oferta de William Hill en apuestas deportiva es muy amplia y vas a encontrar todo tipo de eventos y mercados, y tanto con anterioridad a que se produzcan como en directo.

Dada la juventud del proyecto en Colombia, William Hill no cuenta ahora con app para el mercado nacional, pero ya hemos visto que eso en general no es problema y en este caso tampoco. La web de William Hill también es responsive y se va a adaptar perfectamente a tu dispositivo móvil, desde el que podrás realizar cualquier función que tenga el portal.

En cuanto al tema de las cuotas, se puede decir que, en general son bastante aceptables y suelen estar por encima de la media.

El bono de bienvenida de William Hill está entre los mejores, y con él puedes llegar a obtener para futuras apuestas el 100% de tu primer depósito hasta un máximo de $200.000.

También están entre las mejores las promociones de William Hill para los usuarios ya existentes: son diarias, variadas y numerosas.