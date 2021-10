Melbourne Cup 2021: ¿Quién ganará la carrera que detiene a una nación?

La Melbourne Cup, una de las carreras de caballos más grandes del mundo y que paraliza a Australia, tendrá lugar el 2 de noviembre de 2021. Este año se podría hacer historia con Incentivize, uno de los favoritos con el precio más corto de la historia.

Tan sólidas son las credenciales de forma del corredor entrenado por Peter Moody que una casa de apuestas australiana ya ha pagado en Incentivize ganando la famosa carrera de Flemington incluso antes de que se haya corrido.

Pero a pesar de ganar una novena carrera consecutiva con la actuación más enfática hasta la fecha al conseguir la Copa Caulfield, Incentivize todavía tiene una ardua tarea para obtener lo mejor de un campo de clase mundial que hará que esta edición de la Copa de Melbourne sea tan buena como las anteriores. .

Para empezar, solo 11 caballos han tenido el talento suficiente para ganar la Copa Caulfield y la Copa Melbourne durante el mismo Carnaval de Primavera. Ninguno lo ha hecho desde 2001, cuando Ethereal hizo el doble.

Incentivize ahora también tendrá que cargar 57 kg después de una penalización por ganar la Copa Caulfield. Eso lo convierte en el segundo peso más alto detrás del campeón defensor Twilight Payment, quien carga 58 kg en Flemington en busca de una segunda Copa Melbourne.

La historia dice que el peso será demasiado solo con Makybe Diva, cuando logró su hat-trick de Melbourne Cups en 2005, llevando 57 kg o más hasta la victoria en Flemington en las últimas cuatro décadas. La última vez que un caballo lo logró fue Gold And Black en 1977.

Pero a pesar de que todas las estadísticas están en contra de Incentivize, todavía parece estar listo para comenzar como el favorito de la Copa de Melbourne con el precio más bajo en casi 100 años.

Si alguien puede vencerlo, ¿quién será? Puede encontrar consejos para la Copa de Melbourne aquí y obtener un veredicto experto sobre la carrera de Flemington de 2021.

Twilight Payment también tiene que superar las preocupaciones sobre el peso si quiere convertirse en uno de los pocos caballos en completar el doblete de la Copa de Melbourne para el entrenador irlandés Joseph O’Brien.

Según las casas de apuestas, la mayor amenaza para Incentivizar probablemente sea el corredor Spanish Mission, entrenado en Gran Bretaña, aunque tiene el mismo peso que el favorito. La estrella de Andrew Balding es un verdadero partidario y es la elección de los internacionales que se dirigen a la carrera.

Otro de los contendientes en el extranjero es Away He Goes, que fue subcampeón en la prestigiosa Copa Goodwood en preparación y tiene grandes expectativas puestas en él por el entrenador británico Ismail Mohammed.

Las restricciones de cuarentena y viaje han dado como resultado que solo los tres corredores extranjeros participen en la carrera de este año en forma de Twilight Payment, Spanish Mission y Away He Goes.

Verry Ellegant, séptima local del año pasado, está de vuelta para otra oportunidad, aunque tiene que recuperarse de una carrera decepcionante en el Cox Plate en su preparación, mientras que el ganador del Grand Promenade de Bart Cummings tiene garantizado un lugar en la Copa de Melbourne por esa victoria.

El ganador del Australian Derby Explosive Jack, el campeón del Victoria Derby Johnny Get Angry y el ganador de la Copa de Auckland Ocean Billy se encuentran entre los otros ganadores del Grupo 1 que se alinean con la esperanza de agregar la Copa de Melbourne de $ 8 millones a su currículum.