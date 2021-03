Un memorando de cooperación pionero marca una nueva era de la energía de neutrinos

En honor al aniversario de su fundación, el Centro de Materiales para la Tecnología Electrónica (C-MET) de Pune, India, ha anunciado una cooperación más estrecha con el Neutrino Energy Group de Berlín, Alemania/COMUNICAE/

Presidida por el Dr. Vijay Bhaktar, por parte del C-MET, e inaugurada por el Dr. Holger Thorsten Schubart, director del Neutrino Energy Group, este esfuerzo cooperativo se inauguró con la Conferencia Internacional sobre Procesamiento y Materiales Electrónicos Multifuncionales (MEMP 2021).



La energía de neutrinos marcará el futuro de la sociedad

El Dr. Bhaktar comenzó la conferencia señalando el increíble impacto que la energía derivada de los neutrinos tendrá en la sociedad internacional. También dio a conocer algunas de las numerosas aplicaciones inmediatas que las tecnologías neutrinovoltaicas ofrecerán al mundo. Al mismo tiempo, el Dr. Bhaktar advirtió que ha llegado el momento de que los científicos de la India se unan a la investigación de la energía de neutrinos. Como laboratorio de reputación internacional para la investigación y desarrollo de materiales, el C-MET de Pune está perfectamente preparado para liderar a la comunidad científica india en la aceptación de los beneficios aparentemente inimaginables que ofrece la tecnología neutrinovoltaica.



La tecnología neutrinovoltaica va más allá de lo teórico

El Dr. Schubart no se presentó en el C-MET de Pune con las manos vacías. Lejos de ser un sueño inverosímil de la pseudociencia, la energía de neutrinos es una realidad probada, puesto que el Neutrino Energy Group ya tiene algunos éxitos de los que presumir. Además de demostrar la viabilidad de la tecnología neutrinovoltaica en la Universidad de Chicago, Schubart también trabajó con el Dr. Bharat Kale, colega del Dr. Bhaktar, para desarrollar el Coche Pi, un prototipo de vehículo metamaterial que será impulsado por la energía de los neutrinos. Conocido como Coche Pi ("Car Pi"), el vehículo eléctrico propuesto por el Neutrino Energy Group estará propulsado por un flujo constante de partículas elementales, ondas electromagnéticas, cambios de temperatura, electrosmog, neutrinos y otras radiaciones invisibles naturales y artificiales que llegan hasta la tierra y hasta cualquier objeto durante cada instante de cada día. Esta revolucionaria innovación en la industria automovilística cambiará para siempre la forma en que las personas de todo el mundo utilizan los automóviles.



El Neutrino Energy Group tiene la intención de construir todo el cuerpo del Car Pi con metamateriales. Un metamaterial es un material que se construye de manera artificial para que tenga propiedades que no están disponibles en los materiales presentes en el entorno natural actual, y estos materiales artificiales manifiestan sus cualidades únicas en base a la disposición de sus moléculas en lugar de los materiales empleados para su fabricación.



En un contexto como el de la producción de vehículos, lo metamateriales presentan una serie de ventajas que podrían mejorar la eficiencia y la seguridad. Dado que los vehículos motorizados de proximidad deberán ser extremadamente eficientes desde el punto de vista energético para funcionar con eficacia, los matamateriales son materiales de construcción ideales para el proyecto del Car Pi.



El Dr. Schubart y el Neutrino Energy Group son los primeros en admitir que se necesita mucho más trabajo y dedicación para que la energía de neutrinos sea una realidad global. Ese es uno de los motivos por los que Schubart ha decidido asociase con el C-MET.



Las nuevas nanoestructuras del C-MET serán fundamentales

En virtud del Memorando de Cooperación firmado por el C-MET Pune y el Neutrino Energy Group, ambas organizaciones trabajarán juntas para desarrollar nuevas tecnologías neutrinovoltaicas, con el objetivo de empezar a crear la infraestructura necesaria para la producción masiva de dispositivos de energía de neutrinos. El C-MET Pune, que ha demostrado ser uno de los laboratorios más destacados del mundo en la investigación de nanomateriales innovadores, es un aliado ideal para las tecnologías neutrinovoltaicas, puesto que se centran en el grafeno, una nanoestructura sencilla y abundante, pero compleja.



Una estrategia de colaboración activa capacitará a los equipos y recursos humanos del C-MET

El Neutrino Energy Group tiene la intención de apoyarse en la experiencia del talento en ingeniería del C-MET Pune y, al mismo tiempo, formar a la primera generación de técnicos neutrinovoltaicos. Varias áreas en las que el C-MET son expertos, como los materiales 2D y los puntos cuánticos, resultarán muy útiles para desarrollar tecnologías de energía de neutrinos eficientes, potentes y de producción masiva.



Con un solo memorando, dos naciones se benefician

Tanto la India como Alemania se encuentran entre los consumidores de energía más prolíficos del mundo. Ante un futuro incierto, los ciudadanos responsables de ambos países buscan desesperadamente soluciones seguras y sostenibles. Al finalizar la conferencia, el Dr. Holger Thorsten Schubart, el Dr. Bharat Kale y el Dr. Vijar Bhatkar acordaron por unanimidad firmar un Memorando de Cooperación (MOC), en el que el Dr. Shubart representa al equipo internacional de investigación del Neutrino Energy Group, y el el Dr. Kale y el Dr. Bhaktar representan al C-MET Pune.



Es posible que no se conozca el verdadero impacto de este momento durante décadas. Sin embargo, los historiadores del futuro marcarán el 2021 como el año en el que Alemania y la India dieron un gran paso adelante en la ingeniería energética sostenible.



"Unidos, el Neutrino Energy Group y el C-MET Pune iluminarán el camino de las tecnologías neutrinovoltaicas para el resto del mundo. La era de la energía sostenible e infinita de las próximas generaciones está ante nosotros; lo único que se debe hacer es extender la mano y agarrarla."

