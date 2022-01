Millones de deportistas musulmanes de todo el mundo ya pueden consumir Nutrición Deportiva HALAL

Futbolistas, Atletas y deportistas en general ya pueden acceder a los beneficios de los suplementos deportivos que antes no podían consumir. Deportistas musulmanes de todo el mundo tendrán acceso a suplementos nutricionales HALAL. Suplementos Nutricionales HALAL al alcance de 1.700 millones de personas que antes no podían tomar/COMUNICAE/

Futbolistas, Atletas y deportistas en general ya pueden acceder a los beneficios de los suplementos deportivos que antes no podían consumir. Deportistas musulmanes de todo el mundo tendrán acceso a suplementos nutricionales HALAL. Suplementos Nutricionales HALAL al alcance de 1.700 millones de personas que antes no podían tomar

Millones de deportistas musulmanes de todo el mundo están de enhorabuena al poder consumir Nutrición Deportiva HALAL.

La certificación Halal es un proceso en el cual una entidad certificadora acreditada por las autoridades musulmanas, verifica mediante rigurosos criterios técnico sanitarios y religiosos, el modo de fabricación de un producto para determinar si sus ingredientes y el proceso que se sigue para su fabricación cumplen con lo autorizado en las doctrinas religiosas del Islam (Sharía).

Un producto es Halal cuando en su composición no aparecen ingredientes o sustancias de animales prohibidos en el Corán, además, los animales que consumen tienen que ser sacrificados como indican las leyes islámicas. Dicho producto además debe haber sido procesado y elaborado con la maquinaria y los utensilios que se encuentran dentro de la normativa islámica.

Uno de los principales problemas con los que siempre se ha encontrado el deportista musulmán, sobre todo el deportista de competición, es que no podía acceder a las ayudas de los complementos nutricionales como las vitaminas, los batidos de proteína o los aminoácidos. Esto suponía en muchos momentos una gran desventaja deportiva frente a otros deportistas que sí consumían suplementos. Estos productos contenían ingredientes no autorizados en su doctrina religiosa del Islám y en consecuencia no podían consumirlos. La empresa española Beverly Nutrition aceptó este desafío.

Beverly Nutrition es una marca de nutrición deportiva fundada en 1987 y desde sus orígenes ha buscado la excelencia de sus suplementos nutricionales consumidos por atletas de élite y deportistas de todo el mundo. En el año 2017 esta compañía se propuso el reto de hacer llegar sus productos al mercado musulmán adaptando su proceso de fabricación y sus ingredientes a la estricta normativa HALAL. Es en este año cuando después de un exhaustivo control de la certificadora Halal Food & Quality, los suplementos esta empresa consiguen la certificación HALAL. Desde entonces, año tras año, Beverly Nutrition renueva su certificado y pone en manos del deportista musulmán los beneficios y la ayuda nutricional de los suplementos HALAL al amparo de la sharía.

"Nuestra misión es verificar a los fabricantes, distribuidores, propietarios de marcas y exportadores hacer que sus productos, servicios y procesos cumplan con los requisitos de la certificación Halal en los mercados altamente dinámicos y en crecimiento en los países islámicos y no islámicos”, Halal Food&Quality

#halal #beverlynutrition #nutricion #deporte #sharia

Para mas información:

Beverly Nutrition

beverly@beverly.es

Tlf.: +34 916434503

https://beverly.es/

Vídeos

Beverly Nutrition presentación



Fuente Comunicae