Millones de europeos ya conocen el #longlifechallenge: Más actividad física y 5 frutas y hortalizas al día

El spot de lanzamiento ha llegado a más de 25 millones de personas y casi 10.000 personas se han sumado al #longlifechallenge en redes sociales. Según la OMS, más de una cuarta parte de la población mundial no alcanza un nivel de actividad física suficiente, y sólo un 14,3% de los europeos llega a cinco piezas de frutas y hortalizas al día. 5 medallistas olímpicos son la imagen de esta campaña y participan con consejos y recetas que darán consejos a la población europea para mejorar su estilo de vida

El reto más saludable de Europa ya ha echado a andar, y nunca mejor dicho. Con tan solo 3 meses desde su lanzamiento, cerca de 10.000 seguidores se han unido al reto en redes sociales. Se trata del nuevo programa de promoción europeo “CuTE Healthy – Cultivating a Healthy Europe with Fruit and vegetables from EUROPE” (2021-2023), lanzado por FruitVegetablesEUROPE y cuyo objetivo es incrementar el consumo de frutas y hortalizas en el contexto de unas buenas prácticas alimentarias y generar un movimiento social y de consumo de al menos cinco raciones diarias, tal y como recomiendan los expertos.

Además de los miles de usuarios que se han unido al #Longlifechallenge, el spot de campaña ha llegado a 25 millones de personas, y más de 115.000 han visitado la web https://longlifechallenge.eu/ en la que se muestran consejos y recetas para superar con éxito este reto sinónimo de salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan sólo un 14,3% de los consumidores europeos toman cinco o más piezas al día de frutas y hortalizas; y alertan de que un bajo consumo de estos alimentos aumente el riesgo de enfermedades. Además, más de una cuarta parte de la población mundial no realiza la actividad física suficiente. Dos problemas de salud que se pretenden atajar con el #longlifechallenge.

Durante los próximos 3 años, en los 4 países objetivo (España, Francia, Alemania y Bélgica), se desarrollará una campaña de publicidad en TV, soportes de exterior y punto de venta. También se lanzarán distintos retos en redes sociales y acciones de relaciones públicas. Todo con el objetivo de concienciar de la necesidad de consumir 5 raciones de frutas y verduras diarias para conseguir una vida mas larga y saludable.

La campaña se desarrolla bajo el lema “COMPITE POR UNA VIDA MEJOR consumiendo al menos 5 frutas y verduras al día … Únete al #longlifechallenge”. Los contenidos que se publiquen también competirán por proporcionarnos una vida mejor. Así, la temporada de las frutas y verduras escogidas para la campaña será clave para conocer cómo sacarles el mejor partido. Cada uno de los 7 tipos de frutas y hortalizas que forman parte de la campaña tiene su propia temporada:

• Naranja: Entre octubre y mayo

• Clementina: Desde octubre hasta enero

• Mandarina: Entre octubre y abril

• Brócoli: Durante todo el año

• Espárrago verde: Desde febrero hasta junio

• Manzana Polaca: Disponibles todo el año

• Arándano: Entre julio y septiembre

• Fresa de Francia: Desde marzo hasta octubre

Apoyo olímpico para toda la campaña

Durante los 3 años del #longlifechallenge, los 5 medallistas olímpicos que han apadrinado el proyecto ayudarán con sus consejos y apoyo para llegar a todos los hogares europeos. En concreto se verán las figuras de deportistas olímpicos como Ona Carbonell (la mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación); Lydia Valentín (campeona olímpica en Londres 2012,); el francés Florent Manaudou (medalla de plata en los 50 metros libres en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; el alemán Sebastian Brendel (bronce en aguas tranquilas en Tokio 2020) y la ciclista polaca Maja Włoszczowska (medalla de plata en Río de Janeiro 2016 en la modalidad de campo a través) apoyan la campaña promocional como prescriptores

La iniciativa está promovida por el consorcio ‘CuTE Healthy’, conformado por FruitVegetablesEUROPE y asociaciones nacionales de frutas y hortalizas de España, de Francia y de Polonia (Comité de Gestión de Cítricos -CGC, AOPn Fraises de France - Asociación Nacional de productores de Fresas de Francia- , Más Brócoli, Asociación Polaca de Grupos Productores de Frutas y Verduras - KZGPOiW e Interprofesional del Espárrago Verde de España). Las acciones se centrarán en cuatro países objetivo: Bélgica, Alemania, Francia y España.

