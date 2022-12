Miopía, el regalo estrella en Navidad: los dispositivos electrónicos y el entretenimiento online, entre los productos más comprados para los más jóvenes

Desde CooperVision, compañía líder en control y gestión de la miopía en los niños, advierten de que el uso de tecnología puede provocar miopía, fatiga visual o visión borrosa/COMUNICAE/

Desde CooperVision, compañía líder en control y gestión de la miopía en los niños, advierten de que el uso de tecnología puede provocar miopía, fatiga visual o visión borrosa

Según el Estudio Consumo Navideño 2022 de Deloitte, los dispositivos electrónicos y los juegos de entretenimiento online se encuentran entre los cinco regalos más comprados para niños y adolescentes.

El informe ‘Del cambio a la adaptación: viviendo y aprendiendo en un mundo digital’, realizado por Qustodio, refleja que los menores españoles pasaron en 2021 cuatro horas diarias de media ante dispositivos electrónicos.

La Organización Mundial de la Salud prevé que para 2050 la miopía infantil se duplique y ascienda del 10% al 20% de menores con miopía fruto de un uso excesivo de pantallas.

Otro año más la tecnología volverá a ser el regalo estrella en la lista de los Reyes Magos y Papá Noel: según el Estudio Consumo Navideño 2022 de Deloitte, los dispositivos electrónicos y los juegos de entretenimiento online se encuentran entre los cinco productos más comprados para niños y adolescentes.

Una realidad cada vez más presente entre los menores, que el año pasado pasaron de media cuatro horas diarias ante pantallas, según el informe ‘Del cambio a la adaptación: viviendo y aprendiendo en un mundo digital’, realizado por Qustodio.

A más tecnología, menos visión

Sin embargo, ¿qué efectos tiene el uso de la tecnología entre los menores? Desde CooperVision, compañía líder en control y gestión de la miopía en los niños, advierten de que un excesivo tiempo ante pantallas puede acabar provocando de forma indirecta miopía, fatiga visual o visión borrosa entre los menores de edad.

Así lo confirma el Dr. Javier Hurtado, oftalmólogo pediátrico en el Instituto Nacional de la Visión, que señala que "si los niños pasan más tiempo con pantallas pueden acabar sufriendo a corto plazo sequedad ocular, fatiga visual o dolor de cabeza y, a largo plazo, miopía".

Un problema que ya están muy presentes entre los jóvenes españoles: según datos del INE hay 1,2 millones de niños con miopía en España. Unas cifras al alza en los últimos años: desde 2020 han aumentado un 9% los problemas visuales de los españoles, tal y como señala el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud prevé que para 2050 la miopía afecte a la mitad de la población mundial y los especialistas esperan un ascenso del 10% al 20% de menores con miopía, fruto de un aumento del tiempo de uso de pantallas y de que predominen las actividades de cerca frente a las que se realizan al aire libre.

No obstante, el Estudio Clínico MiSight ® 1 day 7 años, realizado en niños de entre 8 y 17 años, ha demostrado que existe un tratamiento para ralentizar el crecimiento de la miopía que no cuenta con "efecto rebote". Se trata de un método que asegura la ralentización del avance de la miopía sin que se produzca un crecimiento acelerado en el futuro. El ensayo, elaborado por CooperVision, ha probado una eficacia media del 59% en la ralentización del crecimiento de la miopía en los niños que han utilizado las lentillas MiSight® 1 day. Unos resultados que pueden conseguir estabilizar un problema que, según la OMS, afecta actualmente a más de 2.500 millones de personas a nivel mundial.

"En las consultas vemos cada vez más niños con miopías altas y a edades más tempranas. Se cree que esto se debe al aumento del tiempo que los niños pasan haciendo actividades delante de las pantallas", afirma el Dr. Javier Hurtado, oftalmólogo pediátrico en el Instituto Nacional de la Visión. Para solucionarlo recomienda que los menores "no pasen más de dos horas ante pantallas. Y si es menos, mejor. Tenemos que intentar que lo que consuman sea contenido de calidad, no juegos o vídeos que no les aportan nada... solo más miopía en el presente o en el futuro".

Fuente Comunicae